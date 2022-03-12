https://ria.ru/20220312/samolet-1777851807.html
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании" - РИА Новости, 12.03.2022
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"
Пассажирский самолет, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Сочи", подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:39
2022-03-12T17:39
2022-03-12T17:39
происшествия
сочи
санкт-петербург
казахстан
россия
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Пассажирский самолет, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Сочи", подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиационной администрации республики."От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург – Сочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань", - сказал собеседник агентства.По его словам, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи. "Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке", - добавил он.
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, санкт-петербург, казахстан, россия
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"
С самолета, летевшего из Петербурга в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"