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С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании" - РИА Новости, 12.03.2022
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"
Пассажирский самолет, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Сочи", подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:39
2022-03-12T17:39
происшествия
сочи
санкт-петербург
казахстан
россия
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Пассажирский самолет, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Сочи", подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиационной администрации республики."От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург – Сочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань", - сказал собеседник агентства.По его словам, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи. "Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке", - добавил он.
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
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происшествия, сочи, санкт-петербург, казахстан, россия
17:39 12.03.2022
 
С самолета, летевшего в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"

С самолета, летевшего из Петербурга в Сочи, поступило ложное сообщение о "минировании"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Пассажирский самолет, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Сочи", подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиационной администрации республики.
"От ВС А319 по маршруту Санкт-ПетербургСочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань", - сказал собеседник агентства.
По его словам, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи. "Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке", - добавил он.
Сотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:54
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
 
ПроисшествияСочиСанкт-ПетербургКазахстанРоссия
 
 
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