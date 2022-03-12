14:46 12.03.2022 (обновлено: 21:57 12.03.2022)
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
МОСКВА,12 мар — РИА Новости. Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается больше двух недель. Утром 24 февраля Владимир Путин в обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент объяснил, что в планы России оккупация Украины не входит. О ходе боевых действий официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказывает на ежедневных брифингах. Подробнее о том, чего наступающим подразделениям российской армии удалось достичь к середине марта, — в инфографике Ria.ru.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации на Украине
Данные Минобороны
Первые итоги спецоперации
К 12 марта группировка войск Донецкой народной республики полностью очистила от противника населенный пункт Волноваха, который находится на стратегически важной трассе Мариуполь-Донецк. Всего с начала российской спецоперации армия ДНР в своей зоне ответственности освободила более 80 населенных пунктов и полностью замкнула кольцо окружения вокруг Мариуполя. Последними удалось занять Ольгинку, Велику-Анадоль, Зеленый Гай и Валерьяновку. По данным разведки ДНР, боеприпасов и продуктов у гарнизона Мариуполя осталось максимум на десять дней.
Наступление армии Луганской народной республики проходит с несколько более быстрыми темпами. Руководство заявляло, что практически вся территория ЛНР освобождена от военного присутствия противника. Только за сутки ВСУ понесли на этом участке фронта большие потери — 120 человек убитыми.
Группировка Вооруженных сил России, выдвинувшаяся со стороны Крыма, взяла под контроль Запорожскую АЭС и продолжает наступать на Запорожье. Военные вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное. Продвижение вперед за сутки составило 12 километров.
На северном направлении части и соединения российской армии продолжают вести тяжелые бои на подступах к Харькову и Киеву. Киев привлек к обороне этих городов самые боеспособные части, развернутые в центральной части страны — подразделения ВСУ, Нацгвардии и войск территориальной обороны. Очевидно, чтобы вплотную подойти к Киеву, российской армии придется наводить переправу через Днепр. Все мосты через реку, способные выдержать вес танков, взорваны саперами ВСУ.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 98 самолетов украинских ВВС, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов, 973 единицы специальной военной автомобильной техники.