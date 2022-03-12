https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

Карта и первые итоги специальной операции России на Украине

Карта спецоперации на Украине 2022: первые итоги Вооруженных сил РФ

Карта и первые итоги специальной операции России на Украине

Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается больше двух недель. Утром 24 февраля Владимир Путин в обращении к... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:46

2022-03-12T14:46

2022-03-12T21:57

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА,12 мар — РИА Новости. Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается больше двух недель. Утром 24 февраля Владимир Путин в обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент объяснил, что в планы России оккупация Украины не входит. О ходе боевых действий официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказывает на ежедневных брифингах. Подробнее о том, чего наступающим подразделениям российской армии удалось достичь к середине марта, — в инфографике Ria.ru.Спецоперация Вооруженных сил России на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеДанные МинобороныПервые итоги спецоперацииК 12 марта группировка войск Донецкой народной республики полностью очистила от противника населенный пункт Волноваха, который находится на стратегически важной трассе Мариуполь-Донецк. Всего с начала российской спецоперации армия ДНР в своей зоне ответственности освободила более 80 населенных пунктов и полностью замкнула кольцо окружения вокруг Мариуполя. Последними удалось занять Ольгинку, Велику-Анадоль, Зеленый Гай и Валерьяновку. По данным разведки ДНР, боеприпасов и продуктов у гарнизона Мариуполя осталось максимум на десять дней.Наступление армии Луганской народной республики проходит с несколько более быстрыми темпами. Руководство заявляло, что практически вся территория ЛНР освобождена от военного присутствия противника. Только за сутки ВСУ понесли на этом участке фронта большие потери — 120 человек убитыми.Группировка Вооруженных сил России, выдвинувшаяся со стороны Крыма, взяла под контроль Запорожскую АЭС и продолжает наступать на Запорожье. Военные вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное. Продвижение вперед за сутки составило 12 километров.На северном направлении части и соединения российской армии продолжают вести тяжелые бои на подступах к Харькову и Киеву. Киев привлек к обороне этих городов самые боеспособные части, развернутые в центральной части страны — подразделения ВСУ, Нацгвардии и войск территориальной обороны. Очевидно, чтобы вплотную подойти к Киеву, российской армии придется наводить переправу через Днепр. Все мосты через реку, способные выдержать вес танков, взорваны саперами ВСУ.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 98 самолетов украинских ВВС, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов, 973 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777814360.html

https://ria.ru/20220312/obekty-1777800773.html

https://ria.ru/20220312/lnr-1777801597.html

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киев

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