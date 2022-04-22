https://ria.ru/20220422/operatsiya-1784864698.html

И.о. командующего войсками ЦВО назвал цели России на второй фазе операции

И.о. командующего войсками ЦВО назвал цели России на второй фазе операции - РИА Новости, 22.04.2022

И.о. командующего войсками ЦВО назвал цели России на второй фазе операции

Перед российскими войсками на втором этапе спецоперации стоит задача связать по суше Юг России с Крымом, следует из слов и. о. командующего войсками... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:20

2022-04-22T11:20

2022-04-22T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

россия

донбасс

украина

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Перед российскими войсками на втором этапе спецоперации стоит задача связать по суше Юг России с Крымом, следует из слов и. о. командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева.О начале следующей фазы спецоперации 19 апреля объявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Как заявляли в Минобороны, основной задачей первого этапа было существенное снижение боевого потенциала соперника. В ведомстве отметили, что российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина, центральный военный округ