11:20 22.04.2022 (обновлено: 13:10 22.04.2022)
И.о. командующего войсками ЦВО назвал цели России на второй фазе операции
Замкомандующего войсками ЦВО рассказал о целях второй фазы спецоперации на Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС России на одной из улиц в Купянске
Колонна военной техники ВС России на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Перед российскими войсками на втором этапе спецоперации стоит задача связать по суше Юг России с Крымом, следует из слов и. о. командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева.
"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым", — сказал военачальник, выступая на годовом собрании Союза предприятий оборонной промышленности Свердловской области.
О начале следующей фазы спецоперации 19 апреля объявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как заявляли в Минобороны, основной задачей первого этапа было существенное снижение боевого потенциала соперника. В ведомстве отметили, что российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы.
Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.