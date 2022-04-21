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Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784638639.html
Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков
Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков - РИА Новости, 21.04.2022
Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:05
2022-04-21T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.В ответ на это президент приказал отменить штурм промзоны.Он подчеркнул, что всем раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.Глава Минобороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь — крупный промышленный центр и транспортный узел — в мощный укрепрайон и прибежище радикальных националистов. Город фактически стал столицей батальона "Азов". Туда стянули большое количество тяжелого вооружения, военной техники, ракетных комплексов, способных "достать" до Таганрога и Ростова-на-Дону, указал Шойгу.По данным Минобороны, по ситуации на 11 марта общая численность группировки ВСУ, националистов и иностранных наемников превышала 8100 человек. Из них четыре тысячи уничтожили при освобождении города, еще 1478 сдались в плен.Начиная с 21 марта российская сторона ежедневно открывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и иностранцев, всего удалось вывезти 142 711 человек, добавил Шойгу.В свою очередь, глава государства констатировал, что "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех", и поздравил Вооруженные силы.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка города. Остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, укрываются на "Азовстали".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784613302.html
https://ria.ru/20220421/voennye-1784641303.html
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60
353
60
Шойгу: "Силами РФ и ДНР освобожден Мариуполь"
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.
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в мире
10:05 21.04.2022 (обновлено: 11:09 21.04.2022)
 
Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков

Министр обороны Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.
"Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу", — заявил глава Минобороны.
В ответ на это президент приказал отменить штурм промзоны.
"Мы должны думать <...> о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. <...> Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами", — объявил Путин.
Он подчеркнул, что всем раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
01:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"
Глава Минобороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь — крупный промышленный центр и транспортный узел — в мощный укрепрайон и прибежище радикальных националистов. Город фактически стал столицей батальона "Азов". Туда стянули большое количество тяжелого вооружения, военной техники, ракетных комплексов, способных "достать" до Таганрога и Ростова-на-Дону, указал Шойгу.
По данным Минобороны, по ситуации на 11 марта общая численность группировки ВСУ, националистов и иностранных наемников превышала 8100 человек. Из них четыре тысячи уничтожили при освобождении города, еще 1478 сдались в плен.
Начиная с 21 марта российская сторона ежедневно открывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и иностранцев, всего удалось вывезти 142 711 человек, добавил Шойгу.
В свою очередь, глава государства констатировал, что "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех", и поздравил Вооруженные силы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка города. Остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, укрываются на "Азовстали".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"
 
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