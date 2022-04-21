https://ria.ru/20220421/mariupol-1784638639.html

Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков

Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков - РИА Новости, 21.04.2022

Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:05

2022-04-21T10:05

2022-04-21T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.В ответ на это президент приказал отменить штурм промзоны.Он подчеркнул, что всем раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.Глава Минобороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь — крупный промышленный центр и транспортный узел — в мощный укрепрайон и прибежище радикальных националистов. Город фактически стал столицей батальона "Азов". Туда стянули большое количество тяжелого вооружения, военной техники, ракетных комплексов, способных "достать" до Таганрога и Ростова-на-Дону, указал Шойгу.По данным Минобороны, по ситуации на 11 марта общая численность группировки ВСУ, националистов и иностранных наемников превышала 8100 человек. Из них четыре тысячи уничтожили при освобождении города, еще 1478 сдались в плен.Начиная с 21 марта российская сторона ежедневно открывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и иностранцев, всего удалось вывезти 142 711 человек, добавил Шойгу.В свою очередь, глава государства констатировал, что "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех", и поздравил Вооруженные силы.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка города. Остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, укрываются на "Азовстали".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/azovstal-1784613302.html

https://ria.ru/20220421/voennye-1784641303.html

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784626067.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу: "Силами РФ и ДНР освобожден Мариуполь" Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину. 2022-04-21T10:05 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире