В Кремле объяснили предложение Шойгу направить на Украину добровольцев

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине."Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно речи о наших согражданах не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение Путина на привлечение зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, Песков ответил, что пока речи об этом не шло, и что ему не известно о таких планах. "По крайней мере это никак не звучало, мне не известно об этом", - сказал он."В целом поток добровольцев есть, у нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой", - рассказал Песков.По его словам, если западный мир приветствует приезд "вот этих вот наемников разношёрстных из разных стран мира, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие".У Пескова также спросили, можно ли, сопоставив сообщения разных СМИ, предположить, что это добровольцы, которые приезжают на Украину, входят в украинские города, а не российские военные. "Согласитесь, что этот вопрос все-таки связан с разными сценариями ведения боевых действий, и я не уполномочен как-то рассуждать на эту тему, поэтому все-таки лучше это спрашивать у Минобороны", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что ему неизвестно, обсуждалась ли тема участия добровольцев в спецоперации на Украине на саммите с премьер-министром Израиля. Говоря о том, куда поступают заявки от добровольцев, он отметил, что у Минобороны есть сеть подразделений, которые находятся в прямом контакте с местным населением ряда стран."Есть террористы, а есть те, кто в свое время принимал участие в борьбе с террористами. Здесь надо четко дифференцировать", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, не боятся ли в РФ повторения ситуации, как в Нагорном Карабахе, где в военном конфликте принимали участие люди, которых называли террористами.
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек. В свою очередь президент РФВладимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине.
"Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно речи о наших согражданах не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение Путина на привлечение зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.
Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, Песков ответил, что пока речи об этом не шло, и что ему не известно о таких планах. "По крайней мере это никак не звучало, мне не известно об этом", - сказал он.
"В целом поток добровольцев есть, у нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой", - рассказал Песков.
По его словам, если западный мир приветствует приезд "вот этих вот наемников разношёрстных из разных стран мира, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие".
У Пескова также спросили, можно ли, сопоставив сообщения разных СМИ, предположить, что это добровольцы, которые приезжают на Украину, входят в украинские города, а не российские военные. "Согласитесь, что этот вопрос все-таки связан с разными сценариями ведения боевых действий, и я не уполномочен как-то рассуждать на эту тему, поэтому все-таки лучше это спрашивать у Минобороны", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что ему неизвестно, обсуждалась ли тема участия добровольцев в спецоперации на Украине на саммите с премьер-министром Израиля. Говоря о том, куда поступают заявки от добровольцев, он отметил, что у Минобороны есть сеть подразделений, которые находятся в прямом контакте с местным населением ряда стран.
"Есть террористы, а есть те, кто в свое время принимал участие в борьбе с террористами. Здесь надо четко дифференцировать", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, не боятся ли в РФ повторения ситуации, как в Нагорном Карабахе, где в военном конфликте принимали участие люди, которых называли террористами.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.
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Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.
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