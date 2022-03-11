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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777647179.html
В Кремле объяснили предложение Шойгу направить на Украину добровольцев
В Кремле объяснили предложение Шойгу направить на Украину добровольцев - РИА Новости, 11.03.2022
В Кремле объяснили предложение Шойгу направить на Украину добровольцев
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, сообщил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:22
2022-03-11T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
политика
дмитрий песков
сергей шойгу
украина
россия
ближний восток
донбасс
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине."Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно речи о наших согражданах не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение Путина на привлечение зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, Песков ответил, что пока речи об этом не шло, и что ему не известно о таких планах. "По крайней мере это никак не звучало, мне не известно об этом", - сказал он."В целом поток добровольцев есть, у нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой", - рассказал Песков.По его словам, если западный мир приветствует приезд "вот этих вот наемников разношёрстных из разных стран мира, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие".У Пескова также спросили, можно ли, сопоставив сообщения разных СМИ, предположить, что это добровольцы, которые приезжают на Украину, входят в украинские города, а не российские военные. "Согласитесь, что этот вопрос все-таки связан с разными сценариями ведения боевых действий, и я не уполномочен как-то рассуждать на эту тему, поэтому все-таки лучше это спрашивать у Минобороны", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что ему неизвестно, обсуждалась ли тема участия добровольцев в спецоперации на Украине на саммите с премьер-министром Израиля. Говоря о том, куда поступают заявки от добровольцев, он отметил, что у Минобороны есть сеть подразделений, которые находятся в прямом контакте с местным населением ряда стран."Есть террористы, а есть те, кто в свое время принимал участие в борьбе с террористами. Здесь надо четко дифференцировать", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, не боятся ли в РФ повторения ситуации, как в Нагорном Карабахе, где в военном конфликте принимали участие люди, которых называли террористами.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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политика, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, россия, ближний восток, донбасс
13:22 11.03.2022 (обновлено: 14:23 11.03.2022)
 
В Кремле объяснили предложение Шойгу направить на Украину добровольцев

Песков: предложение Шойгу направлять добровольцев на Украину не касалось сограждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине.
"Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно речи о наших согражданах не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение Путина на привлечение зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.
Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, Песков ответил, что пока речи об этом не шло, и что ему не известно о таких планах. "По крайней мере это никак не звучало, мне не известно об этом", - сказал он.
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"В целом поток добровольцев есть, у нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой", - рассказал Песков.
По его словам, если западный мир приветствует приезд "вот этих вот наемников разношёрстных из разных стран мира, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие".
У Пескова также спросили, можно ли, сопоставив сообщения разных СМИ, предположить, что это добровольцы, которые приезжают на Украину, входят в украинские города, а не российские военные. "Согласитесь, что этот вопрос все-таки связан с разными сценариями ведения боевых действий, и я не уполномочен как-то рассуждать на эту тему, поэтому все-таки лучше это спрашивать у Минобороны", - отметил пресс-секретарь главы государства.
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Песков также отметил, что ему неизвестно, обсуждалась ли тема участия добровольцев в спецоперации на Украине на саммите с премьер-министром Израиля. Говоря о том, куда поступают заявки от добровольцев, он отметил, что у Минобороны есть сеть подразделений, которые находятся в прямом контакте с местным населением ряда стран.
"Есть террористы, а есть те, кто в свое время принимал участие в борьбе с террористами. Здесь надо четко дифференцировать", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, не боятся ли в РФ повторения ситуации, как в Нагорном Карабахе, где в военном конфликте принимали участие люди, которых называли террористами.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни - размером 80х150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни - размером 80х150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР - ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР - ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни - размером 80х150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР - ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаДмитрий ПесковСергей ШойгуУкраинаРоссияБлижний ВостокДонбасс
 
 
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