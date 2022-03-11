https://ria.ru/20220311/aydar-1777606953.html

"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"

"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар" - РИА Новости, 11.03.2022

"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"

В селе Половинкино Старобельского района ЛНР (бывшая Луганская область Украины) ополченцев из Луганска и тех, кто подозревался в симпатиях к ним, держали в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:25

2022-03-11T11:25

2022-03-11T13:09

фото

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лнр

батальон "айдар"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777550150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0b04360333ec93ae2a5cb163198804a.jpg

В селе Половинкино Старобельского района ЛНР (бывшая Луганская область Украины) ополченцев из Луганска и тех, кто подозревался в симпатиях к ним, держали в коптильне местного колбасного цеха. Кадры из нелегальной тюрьмы батальона "Айдар" — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, в мире, лнр, батальон "айдар"