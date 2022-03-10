https://ria.ru/20220310/voda-1777492356.html

Как выбрать воду для новорожденного: советы врачей

Вода для новорожденных: как и сколько нужно давать при грудном и искусственном вскармливании

Как выбрать воду для новорожденного: советы врачей

Педиатры не сходятся во мнениях - нужно ли дополнительно поить водой новорожденных, в том числе при грудном вскармливании, или нет. О том когда, сколько, и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:55

2022-03-10T15:55

2022-03-10T15:55

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Педиатры не сходятся во мнениях - нужно ли дополнительно поить водой новорожденных, в том числе при грудном вскармливании, или нет. О том когда, сколько, и какую воду можно давать ребенку в раннем возрасте, как выбрать ее без вреда для здоровья младенца - в материале РИА Новости.Вода для новорожденныхВода необходима человеку в любом возрасте, в том числе и новорожденным, для поддержания осмотического баланса во внеклеточном и внутриклеточном пространстве. Ее количество влияет на метаболизм клеток и развитие ребенка. Дефицит воды на уровне 2-3 % приводит к нарушениям обмена веществ и терморегуляции, циркуляции крови, увеличивает ее вязкость, вызывает головные боли, снижение аппетита, быструю усталость и переутомление.С какого возраста можноНежелательно давать воду новорожденному в течение пяти-семи первых дней жизни - до становления лактации. Объем желудка у грудничка очень маленький, поэтому даже 5-10 мл воды могут вызвать чувство наполнения желудка, что может навредить дальнейшему грудному вскармливанию.В случае если ребенок часто срыгивает или у него жидкий стул, то возможно допаивание водой в этот период. Но такой вариант лучше обсудить с педиатром.До 6 месяцевРекомендации по приему воды ребенком до шести месяцев прописаны в ВОЗ. Ограничения, как правило, касаются некоторых африканских стран, где качество питьевой воды настолько плохое, что у детей возрастает риск погибнуть от кишечных инфекций.Поэтому прежде чем поить новорожденного ребенка водой, стоит учитывать потребность в ней. Например, условия проживания (жаркий климат, малая влажность в доме, повышенная температура воздуха в отопительный период).Если малыш болеет (жидкий стул, рвота, повышенная температура тела, чрезмерная потливость), в этом случае необходимо компенсировать потерю жидкости дополнительным питьем.Суточная потребность ребенка в воде оценивается в среднем в 10-15% от массы его тела, которая у здорового ребенка компенсируется грудным молоком или детской смесью.После 6 месяцевПосле полугода младенцу необходимы дополнительные минералы, витамины и другие полезные вещества. Поэтому с введением первого прикорма появляется потребность и в питье. Вода позволяет улучшить процесс пищеварения и легче усваиваться дополнительной пище.Согласно программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации детям, которые получают дополнительное питание (кроме грудного молока) необходимо давать воду. Суточная норма жидкости составляет от 150 до 200 мл.Какую воду давать новорожденномуГлавное правило - вода должна быть чистой и пригодной для питья. Если эти параметры вызывают сомнения, то ее лучше пропустить через фильтр и прокипятить.БутилированнаяОптимальным вариантом для новорожденных является сертифицированная бутилированная вода для детей. Ее не нужно кипятить, а каши, супы и молочные смеси можно готовить без дополнительной обработки.Такую воду могут дополнительно очищать ультрафиолетом и озоном от вредоносных веществ. Однако она также не является идеальным вариантом, родителям стоит обратить внимание на определенные отметки на упаковке воды для детей.Особенности выбораПри выборе детской воды стоит обращать внимание на этикетку и состав:По мнению экспертов, взрослая, а тем более газированная вода не подходит для детского питания.Фильтрованная водаВода, очищенная с помощью бытовых фильтров, не подходит для детей грудного возраста, т.к. может содержать вредные примеси, которые система очистки пропускает.Но если решение давать такую воду малышу все-таки принято, стоит придерживаться основных правил:Кипяченая водаОбработка кипячением избавляет воду не только от вредных веществ, но и делает ее бесполезной для организма. Микроэлементы, соли магния и кальция разрушаются при 100 градусах. Подвергать термической обработке стоит воду из-под крана и непроверенных источников.Как давать воду новорожденномуПоить новорожденного ребенка можно несколькими способами:При грудном вскармливанииМалыши, находящиеся на грудном вскармливании, первые шесть месяцев не нуждаются в дополнительной жидкости. Они довольствуются материнским молоком, которое способно полностью обеспечить ребенка необходимым количеством жидкости, т.к. на 90 % состоит из воды и полностью утоляет жажду малыша в это время.ВОЗ и Американская академия педиатрии утверждают, что нет необходимости в дополнительной жидкости для младенцев на грудном вскармливании до введения прикорма.Начиная с шести месяцев после введения прикорма, стоит предлагать малышу воду.При искусственномРекомендации по приему воды такие же, как и при естественном вскармливании. Детская молочная смесь обеспечивает здоровых младенцев достаточным объемом жидкости. Но очень важно строго соблюдать рецепт приготовления смеси. Имеет значение даже очередность добавления компонентов. Если ребенок будет употреблять смесь с большим количеством воды, чем указано в инструкции, то он не получит достаточного количества питательных веществ. Если смесь будет слишком концентрированной, то малыш выпьет меньше воды, чем ему нужно.Особенности приема водыВоду лучше давать после еды или в перерывах между кормлениями. Но если малыш капризничает, отворачивается от бутылочки, не хочет пить, то не нужно его принуждать.Если новорожденному требуется дополнительное питье, то объем составляет от 30-70 мл в сутки. Малыши не любят холодную воду, поэтому ее нужно сначала подогреть. Оптимальная температура - 27-30 градусов. Начиная с трехмесячного возраста можно давать прохладную воду - 21 градус.В жаруВо время жары ребенок меньше хочет есть, но при этом нуждается в дополнительном питье. При грудном вскармливании компенсировать количество потерянной жидкости можно увеличением количества кормлений, но не давать воду дополнительно.Если ребенок находится на искусственном вскармливании, то между кормлениями можно давать немного воды. Ребенок должен получать столько жидкости, сколько он хочет выпить.При обезвоживанииВо время болезни, которая сопровождается повышенной температурой, рвотой, жидким стулом, ребенок может получить обезвоживание организма.Нехватка жидкости у малышей сопровождается следующими симптомами:В это время необходимо дополнительно поить ребенка водой для поддержания водно-солевого баланса организма. Если у малыша была рвота, то в течение 10 минут после приступа не стоит давать ему воду, чтобы не спровоцировать повторный приступ. После можно пробовать давать воду в небольших количествах.При осложнениях могут потребоваться специализированные солевые растворы, которые содержат натрий, калий и другие электролиты. Перед употреблением необходимо посоветоваться с педиатром.Водная интоксикация у младенцевПереизбыток воды в организме также приводит к нарушениям водно-солевого баланса. В первый месяц жизни новорожденные особенно восприимчивы к избытку воды, т.к не до конца сформированные почки не способны выводить избыток жидкости из организма в полном объеме.Если у ребенка наблюдаются следующие симптомы, то стоит обратиться к врачу:Интоксикация может привести в неврологическим нарушениям, отсталости в развитии, вызвать паралич конечностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/deti-1738626751.html

https://ria.ru/20220101/pitanie-1766350265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воз, общество, дети