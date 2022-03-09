https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html
Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка
Туристический кешбэк за туры по России 2022: как получить, условия программы и сроки
Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка
Кешбэк за туры по России позволяет сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы в 2022 году — в материале... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:13
2022-03-09T14:13
2022-03-09T14:13
россия
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
проблемы - туризм
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кешбэк за туры по России позволяет сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы в 2022 году — в материале РИА Новости.Туристический кешбэк за отдых по РоссииПрограмма, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Повышенный спрос привел к тому, что проект продлили: туры на условиях кешбэка запускают в стране два раза в год в низкий сезон для стимулирования туристской активности."Кешбэк" вводили для популяризации внутреннего туризма. На первом этапе было ограниченное количество регионов. Сейчас программа распространяется на всю Россию, а также включает в себя, помимо путевок и бронирования гостиниц, речные круизы", — сообщила эксперт Юлия Будникова, менеджер по туризму.В 2022 году бюджет на выплату кешбэка составил 5 млрд рублей, из которых больше половины ушло на весенние туры: на пятом этапе акции компенсацией воспользовались порядка 700 тысяч человек."Они (участники программы — Прим. ред.) приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", — рассказала Зарина Догузова, глава Ростуризма.В связи с такой активностью Федеральное агентство по туризму приняло решение о досрочном закрытии оплаты путевок в ночь на 1 марта, а не 12 апреля, как планировалось ранее.Однако после двухнедельного перерыва ведомство возобновило продажу туров с кешбэком. Очередной этап программы действует с 15 марта по 1 мая. Отправиться в путешествие, включая круизное, можно с момента старта продаж и до пика летнего турсезона — до 1 июля.Максимальная суммаФедеральный бюджет возмещает участникам программы 20% стоимости путевки или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию (количество транзакций может быть любым).Ограничений по тратам нет: путешествие может быть как бюджетным, так и дорогим. Стоимость тура после достижения определенного ценового предела не влияет на размер компенсации. Например, за путевку стоимостью 50 тысяч рублей на карту вернут 10 тысяч, 80 тысяч — 16 тысяч. Если же затраты превышают 100 тысяч рублей, кешбэк будет меньше 20% и составит 20 тысяч.ОсобенностиЗадача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.К особенностям проекта относят:Кешбэк предусмотрен за отдых в любом регионе России, ограничений нет: это может быть речной круиз по Волге, поездка на автомобиле в Казань или Санкт-Петербург, выходные в Сочи или Карелии, на горнолыжных курортах Кавказа или Урала.Допускается любая форма путешествия: на авто, самолетом, железнодорожным или речным транспортом. Если соблюдены условия программы, человеку компенсируют как пакетный тур, так и отпуск, спланированный лично.Стоит учитывать, что трансфер, включенный в турпакет, может войти в сумму кешбэка. А вот расходы на бензин в рамках самостоятельной поездки или проживание в частном секторе — нет.Человек вправе пользоваться кешбэком столько раз, сколько позволяют время и финансы. Это значит, что отдохнув весной в Москве или Санкт-Петербурге, на осень можно планировать каникулы на Алтае или в Крыму. Главное — уложиться в сроки реализации проекта, имеющего ограничения по продаже туров.Как получить кешбэк за туры по РоссииКомпенсация возможна в том случае, если путешественник заранее ознакомился особенностями акции и составил маршрут в соответствии с заявленными условиями.Для оформления кешбэка следует выбрать подходящее предложение на сайте программы мирпутешествий.рф: забронировать нужное количество ночей в отеле или купить турпакет у компаний-партнеров.Требования и условияВ числе основных требований — наличие карты платежной системы "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Важно, чтобы банк, выпустивший карту, входил в список участников проекта.Карта может быть: дебетовой, кредитной или кобейджинговой (на две платежные системы одновременно: например, Мир-Union Pay или Мир-Maestro). Некоторые банки выпускают карту "Мир" уже с кешбэком: в таком случае компенсация будет двойной — 20% или 20 тысяч рублей от государства и определенный процент от банка.Второе условие касается оплаты. Кешбэк возвращают в том случае, если держатель карты оплатил услугу — путевку у туроператора или проживание в отеле через сервис бронирования сразу. Авансовый платеж или окончательный расчет при заселении не подойдут — учитываются только единовременные онлайн-платежи.Компенсация должна поступить на карту автоматически в течение пяти рабочих дней после того, как агрегатор получил деньги.В числе других требований к участникам программы кешбэка:Оформление отмены поездкиОтказ оформляют, если поездка не может состояться в силу разных причин: изменился рабочий график, участники тура заболели и пр. В этом случае необходимо уведомить турфирму или отель об изменившихся обстоятельствах. Стоимость брони вернется на карту, с которой ранее поступила оплата. Если к этому моменту на счет зачислили кешбэк за путевку, его спишут автоматически.В некоторых случаях принимающая сторона может удержать комиссию — условия штрафов и пени следует уточнять перед оплатой поездки.Бывают ситуации, когда стоимость путевки меняется:Если же изменились детали поездки без корректировки итоговой суммы, кешбэк сохранится.Советы экспертовПрограмма кешбэка не только расширила возможности туристов познакомиться с достопримечательностями разных регионов. Люди оформляют путевки с компенсацией, чтобы восстановить физические силы, укрепить иммунитет."На данный момент очень популярны туры в Краснодарский край: на горнолыжные курорты, в санатории Минеральных Вод. Привлекают отдыхающих курорт Шерегеш в Кемеровской области, Тюменская область с горячими источниками, огромным культурно-историческим наследием и сибирской кухней. И, конечно, часто бронируют такие направления, как Байкал и Сахалин, Мурманск, когда можно наблюдать северное сияние. Не сдают позиции Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Калининград. У нас большая и интересная страна, что позволяет подобрать путешествие для каждого конкретного сезона. Главное, определиться, чего именно хочется от поездки", — сообщила эксперт Юлия Будникова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, проблемы - туризм
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кешбэк за туры по России позволяет сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы в 2022 году — в материале РИА Новости.
Туристический кешбэк за отдых по России
Программа, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Повышенный спрос привел к тому, что проект продлили: туры на условиях кешбэка запускают в стране два раза в год в низкий сезон для стимулирования туристской активности.
"Кешбэк" вводили для популяризации внутреннего туризма
. На первом этапе было ограниченное количество регионов. Сейчас программа распространяется на всю Россию, а также включает в себя, помимо путевок и бронирования гостиниц, речные круизы", — сообщила эксперт Юлия Будникова, менеджер по туризму.
В 2022 году бюджет на выплату кешбэка составил 5 млрд рублей, из которых больше половины ушло на весенние туры: на пятом этапе акции компенсацией воспользовались порядка 700 тысяч человек.
"Они (участники программы — Прим. ред.) приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", — рассказала Зарина Догузова
, глава Ростуризма
.
В связи с такой активностью Федеральное агентство по туризму приняло решение о досрочном закрытии оплаты путевок в ночь на 1 марта, а не 12 апреля, как планировалось ранее.
Однако после двухнедельного перерыва ведомство возобновило
продажу туров с кешбэком. Очередной этап программы действует с 15 марта по 1 мая. Отправиться в путешествие, включая круизное, можно с момента старта продаж и до пика летнего турсезона — до 1 июля.
Максимальная сумма
Федеральный бюджет возмещает участникам программы 20% стоимости путевки или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию (количество транзакций может быть любым).
Ограничений по тратам нет: путешествие может быть как бюджетным, так и дорогим. Стоимость тура после достижения определенного ценового предела не влияет на размер компенсации. Например, за путевку стоимостью 50 тысяч рублей на карту вернут 10 тысяч, 80 тысяч — 16 тысяч. Если же затраты превышают 100 тысяч рублей, кешбэк будет меньше 20% и составит 20 тысяч.
Особенности
Задача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.
К особенностям проекта относят:
—свободу в выборе маршрута.
Кешбэк предусмотрен за отдых в любом регионе России, ограничений нет: это может быть речной круиз по Волге, поездка на автомобиле в Казань или Санкт-Петербург, выходные в Сочи
или Карелии, на горнолыжных курортах Кавказа
или Урала
.
Допускается любая форма путешествия: на авто, самолетом, железнодорожным или речным транспортом. Если соблюдены условия программы, человеку компенсируют как пакетный тур, так и отпуск, спланированный лично.
Стоит учитывать, что трансфер, включенный в турпакет, может войти в сумму кешбэка. А вот расходы на бензин в рамках самостоятельной поездки или проживание в частном секторе — нет.
—любая частота участия в программе.
Человек вправе пользоваться кешбэком столько раз, сколько позволяют время и финансы. Это значит, что отдохнув весной в Москве или Санкт-Петербурге, на осень можно планировать каникулы на Алтае или в Крыму. Главное — уложиться в сроки реализации проекта, имеющего ограничения по продаже туров.
Как получить кешбэк за туры по России
Компенсация возможна в том случае, если путешественник заранее ознакомился особенностями акции и составил маршрут в соответствии с заявленными условиями.
Для оформления кешбэка следует выбрать подходящее предложение на сайте программы мирпутешествий.рф
: забронировать нужное количество ночей в отеле или купить турпакет у компаний-партнеров.
Требования и условия
В числе основных требований — наличие карты платежной системы "Мир
", зарегистрированной в программе лояльности. Важно, чтобы банк, выпустивший карту, входил в список участников проекта.
Карта может быть: дебетовой, кредитной или кобейджинговой (на две платежные системы одновременно: например, Мир-Union Pay или Мир-Maestro). Некоторые банки выпускают карту "Мир" уже с кешбэком: в таком случае компенсация будет двойной — 20% или 20 тысяч рублей от государства и определенный процент от банка.
Второе условие касается оплаты. Кешбэк возвращают в том случае, если держатель карты оплатил услугу — путевку у туроператора или проживание в отеле через сервис бронирования сразу. Авансовый платеж или окончательный расчет при заселении не подойдут — учитываются только единовременные онлайн-платежи.
Компенсация должна поступить на карту автоматически в течение пяти рабочих дней после того, как агрегатор получил деньги.
В числе других требований к участникам программы кешбэка:
—Партнерство. Кешбэк возвращают только в том случае, если туроператоры, отели, санатории и базы отдыха участвуют в программе (список можно найти на сайте проекта мирпутешествий.рф). В перечне — только российские компании и организации, иностранные агрегаторы не задействованы. По данным Федерального агентства по туризму, в 2022 году партнерами госпрограммы стали более 670 туроператоров, 2761 объект размещения и 74 сайта-агрегатора.
—Продолжительность поездки. Минимальное время путешествия — двое суток. Это значит, что человек может получить компенсацию и за короткий отдых: в выходные или праздничные дни, если на них попадает очередной этап программы. Верхнего предела по длительности поездки нет.
Оформление отмены поездки
Отказ оформляют, если поездка не может состояться в силу разных причин: изменился рабочий график, участники тура заболели и пр. В этом случае необходимо уведомить турфирму или отель об изменившихся обстоятельствах. Стоимость брони вернется на карту, с которой ранее поступила оплата. Если к этому моменту на счет зачислили кешбэк за путевку, его спишут автоматически.
В некоторых случаях принимающая сторона может удержать комиссию — условия штрафов и пени следует уточнять перед оплатой поездки.
Бывают ситуации, когда стоимость путевки меняется:
—в меньшую сторону. В такой ситуации оператор может вернуть часть денег клиенту, и тогда кешбэк пропорционально уменьшится.
—в большую сторону. За путевку придется доплатить, но компенсация не увеличится.
Если же изменились детали поездки без корректировки итоговой суммы, кешбэк сохранится.
Советы экспертов
Программа кешбэка не только расширила возможности туристов познакомиться с достопримечательностями разных регионов. Люди оформляют путевки с компенсацией, чтобы восстановить физические силы, укрепить иммунитет.
"На данный момент очень популярны туры в Краснодарский край
: на горнолыжные курорты, в санатории Минеральных Вод
. Привлекают отдыхающих курорт Шерегеш
в Кемеровской области
, Тюменская область
с горячими источниками, огромным культурно-историческим наследием и сибирской кухней. И, конечно, часто бронируют такие направления, как Байкал
и Сахалин
, Мурманск
, когда можно наблюдать северное сияние. Не сдают позиции Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Калининград
. У нас большая и интересная страна
, что позволяет подобрать путешествие для каждого конкретного сезона. Главное, определиться, чего именно хочется от поездки", — сообщила эксперт Юлия Будникова.
Популярные направления для путешествий по России
(по информации Ростуризма)
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Нижний Новгород
- Алтай;
- Крым;
- Бурятия;
- Ленинградская область;
- Иркутская область;
- Подмосковье.