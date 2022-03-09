https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html

Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка

Туристический кешбэк за туры по России 2022: как получить, условия программы и сроки

Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка

Кешбэк за туры по России позволяет сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы в 2022 году — в материале... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:13

2022-03-09T14:13

2022-03-09T14:13

россия

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кешбэк

проблемы - туризм

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кешбэк за туры по России позволяет сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы в 2022 году — в материале РИА Новости.Туристический кешбэк за отдых по РоссииПрограмма, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Повышенный спрос привел к тому, что проект продлили: туры на условиях кешбэка запускают в стране два раза в год в низкий сезон для стимулирования туристской активности."Кешбэк" вводили для популяризации внутреннего туризма. На первом этапе было ограниченное количество регионов. Сейчас программа распространяется на всю Россию, а также включает в себя, помимо путевок и бронирования гостиниц, речные круизы", — сообщила эксперт Юлия Будникова, менеджер по туризму.В 2022 году бюджет на выплату кешбэка составил 5 млрд рублей, из которых больше половины ушло на весенние туры: на пятом этапе акции компенсацией воспользовались порядка 700 тысяч человек."Они (участники программы — Прим. ред.) приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", — рассказала Зарина Догузова, глава Ростуризма.В связи с такой активностью Федеральное агентство по туризму приняло решение о досрочном закрытии оплаты путевок в ночь на 1 марта, а не 12 апреля, как планировалось ранее.Однако после двухнедельного перерыва ведомство возобновило продажу туров с кешбэком. Очередной этап программы действует с 15 марта по 1 мая. Отправиться в путешествие, включая круизное, можно с момента старта продаж и до пика летнего турсезона — до 1 июля.Максимальная суммаФедеральный бюджет возмещает участникам программы 20% стоимости путевки или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию (количество транзакций может быть любым).Ограничений по тратам нет: путешествие может быть как бюджетным, так и дорогим. Стоимость тура после достижения определенного ценового предела не влияет на размер компенсации. Например, за путевку стоимостью 50 тысяч рублей на карту вернут 10 тысяч, 80 тысяч — 16 тысяч. Если же затраты превышают 100 тысяч рублей, кешбэк будет меньше 20% и составит 20 тысяч.ОсобенностиЗадача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.К особенностям проекта относят:Кешбэк предусмотрен за отдых в любом регионе России, ограничений нет: это может быть речной круиз по Волге, поездка на автомобиле в Казань или Санкт-Петербург, выходные в Сочи или Карелии, на горнолыжных курортах Кавказа или Урала.Допускается любая форма путешествия: на авто, самолетом, железнодорожным или речным транспортом. Если соблюдены условия программы, человеку компенсируют как пакетный тур, так и отпуск, спланированный лично.Стоит учитывать, что трансфер, включенный в турпакет, может войти в сумму кешбэка. А вот расходы на бензин в рамках самостоятельной поездки или проживание в частном секторе — нет.Человек вправе пользоваться кешбэком столько раз, сколько позволяют время и финансы. Это значит, что отдохнув весной в Москве или Санкт-Петербурге, на осень можно планировать каникулы на Алтае или в Крыму. Главное — уложиться в сроки реализации проекта, имеющего ограничения по продаже туров.Как получить кешбэк за туры по РоссииКомпенсация возможна в том случае, если путешественник заранее ознакомился особенностями акции и составил маршрут в соответствии с заявленными условиями.Для оформления кешбэка следует выбрать подходящее предложение на сайте программы мирпутешествий.рф: забронировать нужное количество ночей в отеле или купить турпакет у компаний-партнеров.Требования и условияВ числе основных требований — наличие карты платежной системы "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Важно, чтобы банк, выпустивший карту, входил в список участников проекта.Карта может быть: дебетовой, кредитной или кобейджинговой (на две платежные системы одновременно: например, Мир-Union Pay или Мир-Maestro). Некоторые банки выпускают карту "Мир" уже с кешбэком: в таком случае компенсация будет двойной — 20% или 20 тысяч рублей от государства и определенный процент от банка.Второе условие касается оплаты. Кешбэк возвращают в том случае, если держатель карты оплатил услугу — путевку у туроператора или проживание в отеле через сервис бронирования сразу. Авансовый платеж или окончательный расчет при заселении не подойдут — учитываются только единовременные онлайн-платежи.Компенсация должна поступить на карту автоматически в течение пяти рабочих дней после того, как агрегатор получил деньги.В числе других требований к участникам программы кешбэка:Оформление отмены поездкиОтказ оформляют, если поездка не может состояться в силу разных причин: изменился рабочий график, участники тура заболели и пр. В этом случае необходимо уведомить турфирму или отель об изменившихся обстоятельствах. Стоимость брони вернется на карту, с которой ранее поступила оплата. Если к этому моменту на счет зачислили кешбэк за путевку, его спишут автоматически.В некоторых случаях принимающая сторона может удержать комиссию — условия штрафов и пени следует уточнять перед оплатой поездки.Бывают ситуации, когда стоимость путевки меняется:Если же изменились детали поездки без корректировки итоговой суммы, кешбэк сохранится.Советы экспертовПрограмма кешбэка не только расширила возможности туристов познакомиться с достопримечательностями разных регионов. Люди оформляют путевки с компенсацией, чтобы восстановить физические силы, укрепить иммунитет."На данный момент очень популярны туры в Краснодарский край: на горнолыжные курорты, в санатории Минеральных Вод. Привлекают отдыхающих курорт Шерегеш в Кемеровской области, Тюменская область с горячими источниками, огромным культурно-историческим наследием и сибирской кухней. И, конечно, часто бронируют такие направления, как Байкал и Сахалин, Мурманск, когда можно наблюдать северное сияние. Не сдают позиции Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Калининград. У нас большая и интересная страна, что позволяет подобрать путешествие для каждого конкретного сезона. Главное, определиться, чего именно хочется от поездки", — сообщила эксперт Юлия Будникова.

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https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

https://ria.ru/20220305/vozvraschenie-1776663981.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977869.html

https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769285465.html

https://ria.ru/20220213/veduschiy-1772016898.html

https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, проблемы - туризм