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"Зря Сорос льет крокодиловы слезы". Как Китай справился с пандемией

"Зря Сорос льет крокодиловы слезы". Как Китай справился с пандемией - РИА Новости, 09.03.2022

"Зря Сорос льет крокодиловы слезы". Как Китай справился с пандемией

США создают биологическую угрозу у границ Китая и России. Пекин и Москва решили этому противостоять. В распоряжении РИА Новости оказался доклад академика РАН... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:21

2022-03-09T16:21

2022-03-09T16:21

в мире

геннадий онищенко

си цзиньпин

дональд трамп

россия

казахстан

сша

стэнфордский университет

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Елена Попова. США создают биологическую угрозу у границ Китая и России. Пекин и Москва решили этому противостоять. В распоряжении РИА Новости оказался доклад академика РАН Геннадия Онищенко. В нем ученый рассказал о действиях Владимира Путина и Си Цзиньпина, назвал ошибки Джорджа Сороса и отметил вклад Пекина в борьбу с коронавирусом.Беспокойство Китая и РоссииВпервые за два года — с начала пандемии — Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин встретились лично. Президент России прилетел в Китай. По итогам переговоров подписали совместное заявление о международных отношениях. "Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека", — говорится в документе.Особое внимание главы государств уделили ситуации с Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Пекин и Москва уверены, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников, а также соблюдение ими КБТО вызывают серьезные опасения.Российский и китайский лидеры призывают Вашингтон и его союзников "действовать открыто, прозрачно и ответственно", информировать о военно-биологической деятельности как за рубежом, так и на своей территории, а также присоединиться к Протоколу к КБТО, подразумевающим проверки.Биологическая опасность у границПо мнению академика РАН, ученого, врача-эпидемиолога России Геннадия Онищенко, США представляют биологическую опасность для России и Китая.Он отметил, что в июле 2006 года, на 32-м саммите глав государств "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге Россия смогла пролоббировать включение в повестку дня декларацию по профилактике инфекционных заболеваний. ВОЗ, ЮНЕСКО и другие организации работали над этим документом. "Россия продвинула идею укрепления международного сотрудничества в области надзора и мониторинга за инфекционными болезнями. И создала предпосылки для комплексного понимания биологической безопасности с учетом возможности антропогенного влияния на окружающую среду", — пояснил Онищенко.По его мнению, в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина эпидемиологическая проблематика рассматривается в контексте международной безопасности. "На фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы", — говорится в документе. Онищенко поясняет, что лидеры ответили на "истерические обвинения сначала Трампа, потом Байдена в адрес Китая, а также на домыслы американских разведок", отметив, что стороны призывают международное сообщество вместе "отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса"США не раз говорили об "искусственном происхождении" коронавируса, намекая на причастность Пекина к его созданию. Бывший американский лидер Дональд Трамп и вовсе называл ковид "китайским вирусом". "Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", — цитирует Онищенко совместное заявление.Важен еще один раздел, посвященный международной безопасности, подчеркивает академик РАН — в документе особое внимание уделено ядерной, химической и бактериологической угрозам. "Стороны подтверждают свою убежденность в том, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) имеет существенно важное значение как опора международного мира и безопасности. Россия и Китай подчеркивают свою решимость сохранять авторитет и эффективность Конвенции", — говорится в заявлении.Вышли и не вернулисьВашингтон в одностороннем порядке вышел из переговоров по разработке дополнительного Протокола к КБТО. В нем предлагалось, чтобы независимый орган — Технический секретариат — проводил инспекции микробиологической деятельности государств-участников. "Механизм разработали, его оставалось только принять, но сами американцы отказались. Если бы они не саботировали этот процесс в 2001 году, то сейчас могли бы приехать и проверить, создали бы комиссию. Сейчас это невозможно, и США могут лишь только делать необоснованные заявления", — уверен Онищенко.Врач-эпидемиолог подчеркивает, что действия Вашингтона тревожат весь мир. "Сегодня США главные нарушители. То, что российский и китайский лидеры призвали вернуться к механизмам контроля в рамках КБТО после более чем 20-летней паузы, — очень серьезное заявление", — пояснил он. Китай и Россию беспокоит "внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников, а также то, насколько они соблюдают КБТО"."Если бы был механизм контроля, не исключаю, что и в Казахстане, в Алма-Ате могла быть проведена проверка "зарубежной военно-биологической деятельности США" и их союзников на территории Казахстана. То есть военно-биологическая деятельность (американцев. — Прим. ред.) не вызывает вопросов, но в заявлении — призыв действовать открыто. США вышли из переговоров по Протоколу к КБТО и как страна, взявшая на себя добровольное обязательство не разрабатывать, не производить и не применять биологическое оружие, обязана каждый год отчитываться, какие научные разработки ведутся, какие статьи опубликованы", — подчеркивает ученый.Сорос против СиОсобое внимание в своем комментарии Геннадий Онищенко уделил словам американского миллиардера и основателя "Фонда открытого общества" Джорджа Сороса. На лекции для Стэнфордского университета он призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Помимо этого, Сорос заявил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы государства. "Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении", — заявил миллиардер.По словам Сороса, Китай на сегодняшний день стал "самым могущественным авторитарным государством в мире", при этом коронавирус в стране "вышел из-под контроля, а власти скрывают ситуацию от населения". "Это может привести к краху действующего главы государства", — указал американец."Сорос, по привычке позволяющий высказываться себе на все темы от мироздания до политики отдельных государств, ради пресловутых "прав человека" договорился до того, что нужно принести в жертву миллионы жизней китайцев. Если следовать его сентенциям, ради этого Китай должен был рассчитаться миллионами жизней своих сограждан. Жертвы в таком случае исчислялись бы миллионами, учитывая огромное число граждан КНР — 1,402 миллиарда человек. Если бы уровень заболеваемости, средний по миру (а это около 5204,9 на 100 тысяч населения), был бы в Китае, то, сразу оговорюсь, это бы принципиально изменило в худшую сторону и без того катастрофическую ситуацию с коронавирусом на планете", — отметил Онищенко.Ученый подчеркнул, что показатель заболеваемости в Китае — 9,9 на 100 тысяч населения, а в США — 23105,9 на 100 тысяч человек, при этом заболевших в Америке более 79 миллионов, умерших — свыше 960 тысяч человек. "В Китае официально зарегистрировано 106 764 случая за более чем два года (с ноября 2019 года по февраль 2022-го). При этом из этих 106 764 случаев умерли всего 4636. На этом фоне демагогия господина Сороса циничная и "живодерская". Он обвиняет КНР, ее председателя Си Цзиньпина в том, что путем ограничений тот защитил свой народ. Сорос не допускает мысли о том, что значимой частью культуры китайского народа является культура здоровьесбережения и это не принуждение, а убежденность населения в необходимости принимаемых мер, позволившая государству и его лидеру так эффективно обеспечить главную составляющую фундаментальную основу биологической безопасности любого государства и нации", — возмущается академик РАН.Китайские мерыОнищенко также отмечает, что в КНР действуют профилактические меры — маски и ограничения, к тому же вакцинация. В Китае от коронавируса привиты более 1,266 миллиарда человек. "Произошло объединение намерений государства и чаяний народа. Без убежденности каждого китайца и всего населения в целом в истинной свободе и праве человека сохранить свое здоровье и жизнь такое было бы невозможно", — резюмирует ученый.По мнению Онищенко, Джордж Сорос "демонстрирует дремучее невежество, непонимание эпидемиологии, законов пандемии". "Так что зря Сорос "льет крокодиловы слезы". Давайте будем опираться на научные данные, а не выслушивать околесицу "порученца" ЦРУ США так неуклюже выполняющего и явно не справляющегося с данными ему поручениями", — считает российский академик.Он отмечает, что на примере Китая видно, что коронавирус применяется не только как политическое оружие для критики государств, но и для дестабилизации обстановки. "Войны XXI века — это гибридные войны. Эпидемиология всегда была политической проблемой, потому что это касается воздействия на все общество, не только на больных", — добавил он.По мнению ученого, китайское правительство, защищая свое население, внесло огромный вклад в глобальную проблему профилактики. В противном случае пандемия имела бы более катастрофические для всего человечества последствия.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20200917/biolaboratorii-1577341496.html

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в мире, геннадий онищенко, си цзиньпин, дональд трамп, россия, казахстан, сша, стэнфордский университет, российская академия наук, воз, коронавирус covid-19