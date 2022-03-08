https://ria.ru/20220308/posol-1777124694.html
Новый посол Шри-Ланки рассказала о впечатлениях от московской зимы
Новый посол Шри-Ланки рассказала о впечатлениях от московской зимы - РИА Новости, 08.03.2022
Новый посол Шри-Ланки рассказала о впечатлениях от московской зимы
Новый посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге в интервью РИА Новости рассказала о своих впечатлениях от московской зимы и русских городах,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:05
2022-03-08T10:05
2022-03-08T11:26
москва
шри-ланка
электросталь
тверь
третьяковская галерея
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Новый посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге в интервью РИА Новости рассказала о своих впечатлениях от московской зимы и русских городах, которые она посетила."Мне очень понравилась русская снежная зима. Я легко к ней адаптировалась, несмотря на то, что в Шри-Ланке лето круглый год и снега нет совсем. У меня очень плотный график, и не хватает времени на прогулки по городу. На меня произвел впечатление поход в Третьяковскую галерею. А также Этномир - как сама идея, так и ее воплощение просто невероятны", - отметила дипломат.Собеседник агентства добавила, что ее очень впечатляет вечерняя Москва с яркими иллюминациями. "К счастью, моя деятельность не ограничена пребыванием в столице. За 4 с небольшим месяца мне удалось побывать в Твери, где проходят обучение большое количество ланкийских студентов. Я посетила город Электросталь. А также в Санкт-Петербурге мы открыли офис почетного консула Шри-Ланки. Каждый город самобытен и по-своему архитектурно интересен", - заключила посол.Полный текст интервью посла Шри-Ланки в России >>
https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html
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москва, шри-ланка, электросталь, тверь, третьяковская галерея, санкт-петербург
10:05 08.03.2022 (обновлено: 11:26 08.03.2022)
Новый посол Шри-Ланки рассказала о впечатлениях от московской зимы
Новый посол Шри-Ланки рассказала о впечатлениях от московской зимы и русских городов