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Джанита Лиянаге: Россия и Шри-Ланка договариваются увеличить число рейсов

Джанита Лиянаге: Россия и Шри-Ланка договариваются увеличить число рейсов - РИА Новости, 08.03.2022

Джанита Лиянаге: Россия и Шри-Ланка договариваются увеличить число рейсов

Шри-Ланка хочет поставлять в Россию цейлонскую корицу, специи и аюрведическую косметику. О впечатлениях от российской зимы, перспективных сферах сотрудничества... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:00

2022-03-08T11:00

2022-03-08T11:21

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Шри-Ланка хочет поставлять в Россию цейлонскую корицу, специи и аюрведическую косметику. О впечатлениях от российской зимы, перспективных сферах сотрудничества и возможности увеличить количество авиарейсов между двумя странами рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.– Вы начали свою дипломатическую миссию в конце прошлого года. Какое впечатление произвела на вас российская зима? Удалось ли вам уже познакомиться с Москвой и другими российскими городами? Какие места вас впечатлили больше всего?– Мне очень понравилась русская снежная зима. Я легко к ней адаптировалась, несмотря на то, что в Шри-Ланке лето круглый год и снега нет совсем. У меня очень плотный график и не хватает времени на прогулки по городу. На меня произвел впечатление поход в Третьяковскую галерею, а также "Этномир" – как сама идея, так и ее воплощение просто невероятны. Меня очень впечатляет вечерняя Москва с яркими иллюминациями. К счастью, моя деятельность не ограничена пребыванием в столице. За четыре с небольшим месяца мне удалось побывать в Твери, где проходят обучение большое количество ланкийских студентов. Я посетила город Электросталь. А в Санкт-Петербурге мы открыли офис почетного консула Шри-Ланки. Каждый город самобытен и по-своему архитектурно интересен.– В феврале этого года мы отмечаем 65-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Как вы оцениваете наше взаимодействие сегодня? И в каких сферах нашим странам следовало бы углубить сотрудничество?– Дипломатические отношения между нашими странами сложились в 1957 году и имеют давнюю историю, глубоко укорененную в самых теплых чувствах обоих народов друг к другу. Отношения всегда были дружескими, основанными на взаимном уважении, равноправии и невмешательстве. Россия всегда уважала нас и помогала нам отстаивать нашу независимость. Наши страны всегда поддерживали друг друга в многосторонних делах и тесно сотрудничали на международной арене, разделяя общие взгляды. Шри-Ланка и Россия выражают заинтересованность в установлении более тесных экономических связей, а также в сфере образования, сельского хозяйства, торговли и туризма. Существует большой потенциал для дальнейшего взаимодействия по целому ряду взаимовыгодных направлений. Это соответствует ожиданиям наших стран по укреплению сотрудничества России и Шри-Ланки.– Планируются ли личные контакты между руководством России и Шри-Ланки в ближайшее время? Если так, то каким темам будут посвящены эти встречи?– Визиты на высоком уровне между двумя странами внесли большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Шри-Ланку в 2020 году. В ближайшем будущем министр иностранных дел Шри-Ланки Гамини Лакшман Пейрис планирует прибыть с официальным визитом в Российскую Федерацию.– В конце прошлого года было возобновлено авиасообщение между Шри-Ланкой и Россией после перерыва на фоне пандемии коронавируса. Насколько активно российские туристы стали посещать курорты после возобновления полетов? Как скоро вы ожидаете восстановления турпотока из нашей страны на Шри-Ланку на допандемийный уровень? Какое количество туристов из России вы ожидаете в текущем году?– Глубоко убеждена, что пандемия, тормозящая темпы нашего двустороннего сотрудничества, будет полностью побеждена. Как только кризис был урегулирован, мы начали двигаться вперед, особенно в сфере туризма и торговли. Сейчас наибольшее количество туристов на Шри-Ланку прибывает из России – по данным ведомства по туризму Шри-Ланки, за 2019 год страну посетило 1,9 миллиона российских туристов, в 2021 год показатель составил 194,5 тысячи человек, за январь текущего года Шри-Ланку посетили 82,3 тысячи туристов из РФ.– Ведутся ли сейчас переговоры по поводу увеличения числа авиарейсов между нашими государствами?– Сейчас осуществляется четыре прямых авиарейса их Москвы в Коломбо: два рейса национальным перевозчиком SriLankan Airlines, два – "Аэрофлотом". Но идут переговоры о возможности увеличения авиарейсов до четырех перелетов в неделю с каждой стороны.– Могут ли сегодня посетить Шри-Ланку индивидуальные туристы, запросив визу самостоятельно? Требуется ли карантин по прибытию?– Сейчас туристы могут запрашивать визу самостоятельно. Если турист вакцинирован, то карантин не нужен. Для въезда в нашу страну признается как вакцина "Спутник V", так и "Спутник Лайт". Остается обязательным отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета. Это требование авиакомпаний. Никакого ПЦР-тестирования по прибытии не проводится. Но необходима COVID-19 медицинская страховка, которую можно приобрести заранее либо по прилете.– В январе текущего года суд Шри-Ланки приговорил россиян за сбор жуков к условному сроку и штрафу в размере более 14 тысяч долларов. В этой связи какие рекомендации вы могли бы дать россиянам, которые приезжают в страну? Что обязательно нужно знать о том, что можно и что нельзя на острове?– Как и в любой другой стране, в Шри-Ланке есть свои правила пребывания, с ними можно ознакомится на сайте посольства. Это нормальная практика, когда турист, готовясь к поездке, узнает об особенностях пребывания в той или иной стране, чтобы не нарушать закон и устоявшийся порядок, не пренебрегать традициями и не обижать чувства граждан этой страны.– В конце прошлого года Россия доставила гуманитарную партию вакцины "Спутник V" на Шри-Ланку. Достаточно ли этого объема? Будет ли Шри-Ланка обращаться к Москве с просьбой о новой партии вакцины? Планирует ли расширять сотрудничество с Россией в медицине?– Всякий раз, когда Шри-Ланке требовалась поддержка, Россия была с нами как друг. Когда в Шри-Ланке разразилась эпидемия COVID-19, вакцина "Спутник V" стала немедленно нам доступна. В нашей стране населению доступны различные вакцины, включая Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca и так далее. Мы планируем расширять сотрудничество в медицине и здравоохранении, особенно в плане обмена опытом среди врачей. В ближайшем будущем ожидается учебно-ознакомительная поездка делегации из России в Шри-Ланку. Мы планируем открытие Торговых домов Шри-Ланки и оздоровительных центров в нескольких городах России.– Как вы оцениваете сотрудничество между нашими странами в сфере сельского хозяйства? Импорт какой российской продукции хотела бы увеличить Шри-Ланка? И ведутся ли сейчас переговоры об увеличении поставок ланкийской продукции в Россию? Какой именно и в каких объемах?– Существенными являются торговые связи между нашими странами, при этом есть потенциал для дальнейшего развития. Общий объем торговли в последнее время составляет около 400 миллионов долларов США. Основной статьей экспорта из Шри-Ланки является чай, на который приходится 133 миллиона долларов США в год. В 2017 году руководителями двух стран была поставлена задача нарастить товарооборот до 700 миллионов долларов. Мы должны содействовать развитию двусторонних отношений в сфере торговли для достижения поставленных целей, этому призвана содействовать деятельность межправительственной российско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Шри-Ланка заинтересована в импорте органических удобрений, и в настоящее время ведутся переговоры между крупным инвестором из Чувашской Республики и ланкийскими бизнесменами об открытии завода по производству органических удобрений в Шри-Ланке.Что касается увеличения поставок ланкийской продукции в РФ, большой потенциал имеет рынок специй, в особенности цейлонская корица, которая является уникальным продуктом Шри-Ланки, морепродукты, продукция текстильной промышленности, продукция на основе трав и народной медицины. Активно ведется работа по внедрению аюрведический практики на территории России, включая поставку медицинских и косметических препаратов.

https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html

https://ria.ru/20220221/aviasoobschenie-1773976978.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/sigiriya-1770282855.html

https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770436006.html

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интервью, шри-ланка, россия, новости - туризм, туризм