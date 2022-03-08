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Жителя Ленобласти оштрафовали за дискредитацию российских военных
Жителя Ленобласти оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 08.03.2022
Жителя Ленобласти оштрафовали за дискредитацию российских военных
Житель Ленинградской области привлечен к ответственности за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы РФ, штраф составил 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:18
2022-03-08T14:18
происшествия
ленинградская область
выборг
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Житель Ленинградской области привлечен к ответственности за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы РФ, штраф составил 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицией в Ленинградской области привлечён к ответственности гражданин, попытавшийся дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 58-летний житель провел одиночный пикет в Выборге и демонстрировал соответствующий самодельный плакат.Составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).Мужчине назначен штраф в размере 30 000 рублей.Ранее штрафы за это правонарушение были выписаны в других регионах. Так, жительницу Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за расклейку листовок о несогласованной акции против спецоперации РФ. Жителю Петербурга назначен судом административный штраф 35 тысяч рублей за плакат с надписью "Нет войне". Аналогичные решения были приняты по схожим делам в Приангарье и Ивановской области.
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происшествия, ленинградская область, выборг, вооруженные силы рф
14:18 08.03.2022
 
Жителя Ленобласти оштрафовали за дискредитацию российских военных

Жителя Ленобласти привлекли к ответственности за плакат, дискредитирующий российскую армию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Житель Ленинградской области привлечен к ответственности за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы РФ, штраф составил 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицией в Ленинградской области привлечён к ответственности гражданин, попытавшийся дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 12:50
Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных
По данным пресс-службы, 58-летний житель провел одиночный пикет в Выборге и демонстрировал соответствующий самодельный плакат.
Составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
Мужчине назначен штраф в размере 30 000 рублей.
Ранее штрафы за это правонарушение были выписаны в других регионах. Так, жительницу Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за расклейку листовок о несогласованной акции против спецоперации РФ. Жителю Петербурга назначен судом административный штраф 35 тысяч рублей за плакат с надписью "Нет войне". Аналогичные решения были приняты по схожим делам в Приангарье и Ивановской области.
 
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