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История изменения рабочей недели в России/СССР

История изменения рабочей недели в России/СССР - РИА Новости, 07.03.2022

История изменения рабочей недели в России/СССР

Труд как целесообразная деятельность человека по производству материальных и духовных благ проходит во времени и получает свое выражение в конкретной и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T03:57

2022-03-07T03:57

2022-03-07T03:57

справки

работа

россия

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Труд как целесообразная деятельность человека по производству материальных и духовных благ проходит во времени и получает свое выражение в конкретной и определенной мере. Мера труда, его количественное выражение – это рабочее время. Измерителями рабочего времени являются: рабочий день, неделя, месяц или год. Исторически сложилось так, что в России до конца ХIХ века продолжительность рабочего времени не была урегулирована и зависела от воли собственников предприятий. Наиболее типичным был 12-часовой рабочий день, но на ряде предприятий он продолжался 14, 15, 16 часов. На большинстве фабрик выходные по праздникам были редкостью, а воскресные работы – являлись обычным явлением. Ограничение законом продолжительности рабочего времени было одним из первых требований возникшего в начале XIX века международного рабочего движения. В России в 1897 году под напором рабочего движения, особенно ткачей Морозовской мануфактуры, впервые был принят закон, который ограничивал рабочий день одиннадцатью с половиной часами (в субботу 10 часов), а для женщин и детей десятью часами. По закону работать не полагалось в воскресные и праздничные дни, перечень которых был представлен в документе. При этом сверхурочные работы не были ограничены. После Октябрьской революции 11 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года вышел декрет Совета народных комиссаров "О восьмичасовом рабочем дне". В нем говорилось, что рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятий, не должно превышать восемь рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего помещения. Декретом впервые устанавливалось сокращенное рабочее время для работающих на вредных и опасных производствах, для работников в возрасте до 18 лет рабочее время было ограничено шестью часами в сутки. В 1918 году был принят Кодекс законов о труде РСФСР, закрепивший эти положения.Государство строго контролировало соблюдение этой нормы продолжительности рабочего дня. В 1929-1933 годах в стране был осуществлен переход к семичасовому рабочему дню. 2 января 1929 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О семичасовом рабочем дне", в котором говорилось, что все производственные предприятия промышленности, транспорта, связи и коммунального хозяйства, как государственные, так и общественные и частные к 1 октября 1933 года должны быть переведены на рабочий день, продолжительностью не свыше семи часов. Постановлениями СНК СССР от 26 августа 1929 года "О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР" и от 24 сентября 1929 года "О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю" была введена пятидневная рабочая неделя (четыре дня работы по семь часов и один день отдыха). Для получения непрерывного производства все трудовое население разбили на пять групп, каждая из которых работала по своему графику. Не было ни дня в году, чтобы страна не работала, но каждый день был выходным для одной пятой работников. Реформа имела сомнительный экономический эффект и отрицательно влияла на семейную жизнь работников из-за несовпадения выходных у членов семьи. В ноябре 1931 года СНК СССР принял постановление, в котором разрешил наркоматам и другим учреждениям переходить к шестидневной календарной неделе (рабочая пятидневка при шестом выходном дне). В нем 6-, 12-, 18-, 24- и 30-е число каждого месяца, а также 1 марта объявлялись нерабочими днями. В июне 1940 года, в связи с начавшейся Второй мировой войной (1939-1945) и напряженной международной обстановкой, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю" (шесть рабочих и один выходной – воскресенье). Работали 48 часов в неделю. По окончании послевоенного восстановительного периода в 1956-1960 годах рабочий день в СССР был вновь сокращен до семи часов (в ряде отраслей и производств – до шести часов) при шестидневной рабочей неделе (воскресенье – выходной). Рабочая неделя составляла 42 часа. В начале 1960-х годов в стране произошли народные волнения (бунт в Новочеркасске, длинные очереди у хлебных магазинов), которые были спровоцированы недальновидными действиями советского руководства. В течение короткого времени оно провело несколько реформ (денежная реформа 1961 года, увеличение норм выработки на производстве и повышение цен на продукты питания), отразившихся на благосостоянии населения страны. Недовольство народа убедило руководство страны в необходимости противопоставить непродуманной экономической политике нечто приятное всему населению. 7 марта 1967 года вышло постановление Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров СССР и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями с сохранением установленной общей продолжительности рабочего времени за неделю. Государство вполне могло пойти на пятидневную рабочую неделю, так как к середине 1960-х годов острого дефицита рабочей силы не было, и лишние выходные практически никак не отразились на работе заводов, фабрик и присутственных мест. Трудящиеся отнеслись к новации положительно. Правда, вскоре многим из них пришлось отрабатывать в так называемые "черные" субботы – под видом производственной необходимости часть выходных дней объявлялась рабочими.По мере создания экономических и иных необходимых предпосылок в СССР был осуществлен переход к более сокращенной продолжительности рабочей неделе. 9 декабря 1971 года Верховный Совет РСФСР принял новый Кодекс законов о труде (КЗоТ), согласно которому продолжительность рабочего времени не могла превышать 41 час. В 1977 году Конституция СССР закрепила эту норму. Дальнейшее уменьшение продолжительности рабочего времени было предусмотрено законом РСФСР от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся". В соответствии с ним продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Данная норма была внесена законом РФ от 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде Российской Федерации. В новый Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый в декабре 2001 года, перенесено данное положение. Требований к продолжительности рабочего дня действующий кодекс не устанавливает (за исключением отдельных категорий работников). В последнее время ряд стран и компаний в мире проводят эксперименты с введением четырехдневной рабочей недели и сокращением рабочего графика. Попытки изменить производственный график эксперты объясняют желанием организаций и государств повысить производительность труда и снизить нагрузку на работающих граждан. В России впервые мысль о введении четырехдневной рабочей недели озвучил Дмитрий Медведев летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции по труду в Женеве (Швейцария). Эта тема получила широкий общественный резонанс. Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, однако министр экономического развития РФ заявил, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. В свою очередь, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. В условиях пандемии, начавшейся в 2020 году, и удаленной работы сотрудников опять всплыла идея сокращения рабочей недели – с пяти до четырех дней. В 2021 году Дмитрий Медведев, занимающий с 2020 года должность зампредседателя Совбеза, предложил организовать эксперимент с четырехдневкой – в регионе или группе компаний. В Минтруде заявили: рассмотреть это готовы, но предпосылок к нововведению пока не видят. По мнению экспертов в области рекрутинга, перестроиться на четырехдневку способны относительно небольшие и гибкие компании. Крупным же игрокам с многотысячным персоналом куда сложнее. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, работа, россия