В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Регулирование трудового процесса, также как и его продолжительность относится к действующему законодательству России, в частности, к Трудовому Кодексу, отмена устаревших нормативных актов времен СССР их не изменит, и это не прерогатива правительства страны, сообщил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В среду в эфире программы "Диалог" на телеканале " Россия 24 " премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.

Чуйченко в ходе этой же программы уточнил, что речь идет о более чем 220 тысячах документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

"Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом, это требование, установленное законом, а именно - продолжительность рабочего времени. Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений", - сказал Чуйченко.

Он добавил, что "даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать - у нас нет компетенции".

В начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев затронул тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, это реально, но "не сию секунду". "Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — пояснил глава правительства.