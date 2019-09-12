Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T17:02Z
https://ria.ru/20190912/1558604016.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9278b0fad5a704596c7151e5861850cf.jpg
РИА Новости

Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку

12:08 12.09.2019 (обновлено: 17:02 12.09.2019)
3932
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Большинство работодателей в России не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
В частности, 76% респондентов даже не рассматривают возможность таких изменений. Среди недостатков перехода на сокращенный график они указывают необходимость снижения зарплат и найма новых сотрудников. В связи с этим, по мнению опрошенных компаний, может увеличиться количество переработок и ухудшиться дисциплина.
Не видят никаких недостатков во введении четырехдневной рабочей недели десять процентов опрошенных.
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — восемь процентов.
При этом 19% считают возможное нововведение безоговорочно целесообразным для их компании, отмечая среди преимуществ уменьшение профессионального выгорания, более эффективное использование рабочего времени и улучшение здоровья сотрудников.
Также, согласно опросу, девять процентов респондентов считают разумным перевод их компании на четырехдневку только при условии пропорционального снижения фонда оплаты труда.
Сотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе
4 сентября, 15:37Сказано в эфире
Экономист оценил условия перехода на четырехдневку Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно будет говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Свое мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
7631221557
Обсудить 17
РоссияОбщество
Популярные комментарии
интересно, какоё ещё мнение можно было ожидать от тех, кто сам не работает?))
12 сентября, 12:23
Станислав Алексеевич
40110012
Кто вообще такой бред предложил и так отдыхаем больше всех! Зимние каникулы еще надо порезать от безделья пьют только, потом помирают!
12 сентября, 13:31
Ярослав Винокуров
15100023
Рекомендуем
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
РИА
Новости
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Летний отдых в Сочи
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Лавров заявил об окончании войны в Сирии
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
Лента новостейМолния