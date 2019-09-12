Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Большинство работодателей в России не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
В частности, 76% респондентов даже не рассматривают возможность таких изменений. Среди недостатков перехода на сокращенный график они указывают необходимость снижения зарплат и найма новых сотрудников. В связи с этим, по мнению опрошенных компаний, может увеличиться количество переработок и ухудшиться дисциплина.
Не видят никаких недостатков во введении четырехдневной рабочей недели десять процентов опрошенных.
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — восемь процентов.
При этом 19% считают возможное нововведение безоговорочно целесообразным для их компании, отмечая среди преимуществ уменьшение профессионального выгорания, более эффективное использование рабочего времени и улучшение здоровья сотрудников.
Также, согласно опросу, девять процентов респондентов считают разумным перевод их компании на четырехдневку только при условии пропорционального снижения фонда оплаты труда.
4 сентября, 15:37Сказано в эфиреЭкономист оценил условия перехода на четырехдневку Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно будет говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Свое мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.