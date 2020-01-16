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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T16:58+0300
https://ria.ru/20200116/1563502511.html
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
https://cdn21.img.ria.ru/images/156336/50/1563365064_0:192:2957:1855_1036x0_80_0_0_66818d5c28d8bb62b2078691660d9ae7.jpg
РИА Новости

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

16:15 16.01.2020 (обновлено: 16:58 16.01.2020)
40462
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными главой государства изменениями в Конституцию.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
15 января, 20:45
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

Что будет курировать Медведев

Президент заявил, что Медведев восемь лет возглавлял правительство, что является самым длительным сроком пребывания на этой должности в новейшей истории страны.
"Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", — сказал Путин.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
15 января, 22:38Отставка правительства России
Будущее Дмитрия Медведева
Он заявил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами.
По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, бывший премьер займет пост, по сути, вице-президента, учитывая, что председателем Совбеза является президент.
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Послание президента России Федеральному собраниюМихаил МишустинДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Делать все чтобы ни чего не делать и главное ни за что не отвечать...
16 января, 16:24
vladimir3007
8670013
как говорил Александр Иванович Корейко - хорошие счетоводы везде нужны...
16 января, 16:22
Ксюша Дорофеева
22301004
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