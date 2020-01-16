Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными главой государства изменениями в Конституцию.

Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин

Что будет курировать Медведев

Президент заявил, что Медведев восемь лет возглавлял правительство, что является самым длительным сроком пребывания на этой должности в новейшей истории страны.

"Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", — сказал Путин.

Он заявил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами.