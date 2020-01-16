Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными главой государства изменениями в Конституцию.
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Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.
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Президент заявил, что Медведев восемь лет возглавлял правительство, что является самым длительным сроком пребывания на этой должности в новейшей истории страны.
"Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", — сказал Путин.
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Он заявил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами.
По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, бывший премьер займет пост, по сути, вице-президента, учитывая, что председателем Совбеза является президент.