https://ria.ru/20210529/pyatidnevka-1734662190.html

Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя

Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 29.05.2021

Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя

В условиях пандемии и удаленки опять всплыла идея сокращения рабочей недели — с пяти до четырех дней. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T08:00

2021-05-29T08:00

2021-05-29T08:04

четырехдневная рабочая неделя

пятидневка

россия

дмитрий медведев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В условиях пандемии и удаленки опять всплыла идея сокращения рабочей недели — с пяти до четырех дней. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил организовать эксперимент с четырехдневкой — в регионе или группе компаний. В Минтруде заявили: рассмотреть это готовы, но предпосылок к нововведению пока не видят. Что происходит в России с производительностью труда и почему сомнительные экономические инициативы могут обернуться снижением зарплат и увольнениями — в материале РИА Новости.Не все сразуКак подчеркнул Медведев, переход на четырехдневку должен быть поэтапным, чтобы избежать безработицы. При этом важно сохранить на том же уровне и зарплату, и производительность.К четырехдневке сейчас движется весь мир, уверен Медведев, но, конечно же, это необходимо обосновать экономически. О сокращении рабочей недели экс-премьер высказывался не раз. По его словам, это ценно само по себе, так как человеку нужно "больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать".Впервые эту мысль Дмитрий Медведев озвучил летом 2019-го, выступая на Международной конференции труда в Женеве. В пример он приводил компании, где после внедрения четырехдневки выросла производительность труда. И указывал на необходимость новых подходов — в том числе гибких графиков и дистанционных форматов.Размылись границыВ разгар пандемии удаленка действительно стала новой реальностью. На начало года, по данным Superjob, в каждой третьей столичной компании так работали почти 30% сотрудников. И даже после отмены ограничений многие сохранили заочный формат.Специалисты указывают, что именно удаленка запустила процесс сокращения рабочего времени. Этому способствует также смешанный режим, когда сотрудник трудится то дома, то в офисе. Гибкий график предусматривает и законодательство. Бизнес противОднако двигаться дальше бизнес явно не готов. Если официально введут четырехдневку, а объем работ не изменится, возникнут большие трудности. Не исключены конфликты, считает Наталья Савкина, директор по персоналу логистической компании "Даксер".Предприниматели категорически против четырехдневки."Среди наших клиентов — "Газпром", "Азбука вкуса", "Дочки-сыночки", несколько крупных банков, мы держимся за каждого. Если позволить себе четыре рабочих дня, процессы застопорятся — и мы потеряем сначала клиентов, а потом и репутацию", — рассуждает Мик Вайсман, основатель digital-агентства Trinity Monsters.Низкая производительностьСооснователь и CEO облачного сервиса управления торговлей и складом "Мой склад" Аскар Рахимбердиев предупреждает: растущие издержки бизнеса обернутся сокращением персонала и снижением зарплаты, как следствие — повышением безработицы и падением доходов населения. Предприниматель указывает на давнюю беду России — низкую производительность труда.Действительно, как выяснила Организация экономического сотрудничества и развития, cопоставив годовой ВВП с рабочим временем (данные за 2020 год), за человеко-час в России изготавливают продукции на 31,4 доллара. Это самый низкий показатель в Европе — меньше, чем, например, в Польше (45,2) или Венгрии (42). Любое уменьшение человеко-часов означает сокращение ВВП.Снижение зарплатыВ такой ситуации сохранить зарплату для многих работодателей просто нереально. А падение доходов, очевидно, никого не устраивает.По мнению экспертов в области рекрутинга, перестроиться на четырехдневку способны относительно небольшие и гибкие компании. Крупным же игрокам с многотысячным персоналом куда сложнее.Что в итогеИнтересно, что россияне относятся к четырехдневке неоднозначно. Как показало апрельское исследование Superjob, за — 39% и ровно столько же — против. Затруднились с ответом 22% респондентов. Сторонников идеи больше среди женщин. Активно поддерживает инициативу молодежь до 24 лет (43%), меньше всего — те, кому за 45 (31%).Для перехода на четырехдневку необходим прежде всего рыночный отклик, констатируют аналитики.Это наиболее вероятно, по мнению эксперта, в творческой и интеллектуальной сфере — там, где нет прямой и однозначной зависимости результата от времени.В Минтруде, кстати, тоже считают, что своего рода альтернативой четырехдневке может стать удаленка. Но вот что касается сокращенной рабочей недели, то обоснованные инициативы такого рода в ведомство пока не поступали.

https://ria.ru/20210428/nedelya-1730324143.html

https://ria.ru/20210311/zhenschiny-1600790573.html

https://ria.ru/20210318/chetyrekhdnevka-1601792590.html

https://ria.ru/20210226/mironov-1599072890.html

https://ria.ru/20210528/mintrud-1734581084.html

россия

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четырехдневная рабочая неделя, пятидневка, россия, дмитрий медведев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика