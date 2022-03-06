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Религия
https://ria.ru/20220306/proschenie-1776738601.html
"Можно навредить". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье
"Можно навредить". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье - РИА Новости, 06.03.2022
"Можно навредить". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье
У православных Прощеное воскресенье — особый день перед Великим постом, когда верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен у россиян, однако... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:00
2022-03-06T07:58
религия
великий пост
прощеное воскресенье
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Олег Налисник. У православных Прощеное воскресенье — особый день перед Великим постом, когда верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен у россиян, однако зачастую его понимают неверно. Об основных стереотипах — в материале РИА Новости."Мы в изгнании"Церковь в Прощеное воскресенье отмечает, пожалуй, самое драматичное событие священной истории. "Воспоминание Адамова изгнания" — так на самом деле называется этот день.По Библии, первые люди ослушались Бога и вкусили плод Дерева познания Добра и Зла. И Господь выгнал их из Эдема. Человек, согласно вероучению, с этого момента стал смертным, подверженным болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Все это — следствие первородного греха, который передается из поколения в поколение."Мы живем в изгнании, на земле, которая рождает сорняки и колючки; появляемся на свет с плачем, в муках; многие гибнут от насилия, как первый из умерших — Авель. Мы возмущаемся, ропщем, удивляясь засилью зла, а что же удивляться?" — говорит глава Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).Именно это и вспоминают в Прощеное воскресенье. Как и то, что после Рая Адам каялся в содеянном. К чему и призывают священнослужители.Главный принципПокаяние — одно из ключевых для христианства понятий. Означает оно не просто "сокрушение о грехах", а полное изменение человека. В первые века верующие совершали обряд лишь раз — перед крещением, обязуясь больше не делать плохого. За нарушение их изгоняли из церкви.Сейчас правило гораздо мягче. Главный принцип — прощение. Не зря в последнее воскресенье перед Великим постом в храмах читают евангельские строки: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших".Духовенство наставляет мириться друг с другом как можно чаще. Для того и существует в календаре день, когда верующим напоминают о самом важном.Воскресным вечером в храмах происходит одно из самых трогательных церковных действ — чин прощения. При погашенном свете собираются священники в черных облачениях и прихожане. И все просят друг друга забыть обиды. У многих на глазах слезы. Вроде бы простая фраза, но произнести ее очень трудно."Мало внимания"Обряд довольно древний. Первыми его начали совершать монахи, жившие в египетской пустыни. На время Великого поста они уединялись в удаленных пещерах. Встречались лишь на Пасху. Но так как многие могли не вернуться, то примирялись друг с другом перед расставанием.Сейчас же делают это, чтобы с чистой совестью вступить в Святую Четыредесятницу — время усиленной молитвы и покаяния.Однако просить прощения нужно от чистого сердца и не превращать важный обряд в формальность."Правда, есть один момент, на который мало обращают внимания — когда просьба о прощении бывает уместной. Например, в храме собралось множество людей и никто толком друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Тут вполне можно ограничиться словесной формулой "Простите меня!" — поясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш)."Не напоминать об обиде"Другое дело — близкие люди. С ними духовенство призывает примириться в первую очередь.Причем общаться, говорят они, лучше лично. Вопреки заблуждениям, звонок по телефону или просто текстовое сообщение — не лучший вариант.По словам отца Макария, верующий должен подготовиться, прежде чем извиняться. "Допустим, мы поссорились и забыли — ну было и прошло. И вот — хочу попросить прощения. Тем самым напоминаю о раздоре и "ковыряю" зажившие давно раны".В таком случае священник советует сперва поинтересоваться у общих знакомых, готов ли человек примириться. Иначе важный обряд только навредит.
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60
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великий пост , прощеное воскресенье
08:00 06.03.2022
 

"Можно навредить". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Олег Налисник. У православных Прощеное воскресенье — особый день перед Великим постом, когда верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен у россиян, однако зачастую его понимают неверно. Об основных стереотипах — в материале РИА Новости.

"Мы в изгнании"

Церковь в Прощеное воскресенье отмечает, пожалуй, самое драматичное событие священной истории. "Воспоминание Адамова изгнания" — так на самом деле называется этот день.
По Библии, первые люди ослушались Бога и вкусили плод Дерева познания Добра и Зла. И Господь выгнал их из Эдема. Человек, согласно вероучению, с этого момента стал смертным, подверженным болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Все это — следствие первородного греха, который передается из поколения в поколение.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил вечерню с чином прощения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил вечерню с чином прощения - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил вечерню с чином прощения
"Мы живем в изгнании, на земле, которая рождает сорняки и колючки; появляемся на свет с плачем, в муках; многие гибнут от насилия, как первый из умерших — Авель. Мы возмущаемся, ропщем, удивляясь засилью зла, а что же удивляться?" — говорит глава Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).
Именно это и вспоминают в Прощеное воскресенье. Как и то, что после Рая Адам каялся в содеянном. К чему и призывают священнослужители.

Главный принцип

Покаяние — одно из ключевых для христианства понятий. Означает оно не просто "сокрушение о грехах", а полное изменение человека. В первые века верующие совершали обряд лишь раз — перед крещением, обязуясь больше не делать плохого. За нарушение их изгоняли из церкви.
Сейчас правило гораздо мягче. Главный принцип — прощение. Не зря в последнее воскресенье перед Великим постом в храмах читают евангельские строки: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве
Духовенство наставляет мириться друг с другом как можно чаще. Для того и существует в календаре день, когда верующим напоминают о самом важном.
Воскресным вечером в храмах происходит одно из самых трогательных церковных действ — чин прощения. При погашенном свете собираются священники в черных облачениях и прихожане. И все просят друг друга забыть обиды. У многих на глазах слезы. Вроде бы простая фраза, но произнести ее очень трудно.

"Мало внимания"

Обряд довольно древний. Первыми его начали совершать монахи, жившие в египетской пустыни. На время Великого поста они уединялись в удаленных пещерах. Встречались лишь на Пасху. Но так как многие могли не вернуться, то примирялись друг с другом перед расставанием.
Сейчас же делают это, чтобы с чистой совестью вступить в Святую Четыредесятницу — время усиленной молитвы и покаяния.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Однако просить прощения нужно от чистого сердца и не превращать важный обряд в формальность.
"Правда, есть один момент, на который мало обращают внимания — когда просьба о прощении бывает уместной. Например, в храме собралось множество людей и никто толком друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Тут вполне можно ограничиться словесной формулой "Простите меня!" — поясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

"Не напоминать об обиде"

Другое дело — близкие люди. С ними духовенство призывает примириться в первую очередь.
Причем общаться, говорят они, лучше лично. Вопреки заблуждениям, звонок по телефону или просто текстовое сообщение — не лучший вариант.
По словам отца Макария, верующий должен подготовиться, прежде чем извиняться. "Допустим, мы поссорились и забыли — ну было и прошло. И вот — хочу попросить прощения. Тем самым напоминаю о раздоре и "ковыряю" зажившие давно раны".
В таком случае священник советует сперва поинтересоваться у общих знакомых, готов ли человек примириться. Иначе важный обряд только навредит.
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