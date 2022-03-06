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"Ушли из России молча": кто заменит туристам и отелям Booking и Airbnb

"Ушли из России молча": кто заменит туристам и отелям Booking и Airbnb - РИА Новости, 06.03.2022

"Ушли из России молча": кто заменит туристам и отелям Booking и Airbnb

С нашего рынка ушли зарубежные сервисы бронирования жилья для отдыха. Сначала об этом объявил Airbnb, затем Booking. Правда, только для российских средств... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:00

2022-03-06T08:00

2022-03-06T07:58

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. С нашего рынка ушли зарубежные сервисы бронирования жилья для отдыха. Сначала об этом объявил Airbnb, затем Booking. Правда, только для российских средств размещения — на момент подготовки материала подобрать гостиницу в других странах было вполне реально. Следом приостановили деятельность в России Agoda и Trivago. О том, где теперь искать номера и что произойдет с уже оформленной бронью, — в материале РИА Новости.Бронировали по последнего"Booking уходит из России молча. Ранее почти так же тихо нас покинул Airbnb, — говорит ведущий эксперт по туризму, автор телеграм-канала о путешествиях Майя Котляр. — Еще до этих событий туристы жаловались, что Booking перестал принимать карты санкционных банков. Все последние дни мне писали, просили помочь забронировать отели".Решить проблему можно было еще за несколько часов до официальной приостановки деятельности сервиса. Арендодатели рассказывали, что в пятницу связывались с компанией, меняли карты, способы оплаты жилья, лишь бы все снова заработало.Официальное заявление гиганта было осторожным. "Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране", — объяснили в пресс-службе.До этого так же поступили их конкуренты. "Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии", — утром 4 марта написал в Twitter гендиректор сервиса Брайан Чески.По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, услугами Airbnb для путешествий внутри страны пользовались примерно 1,5 миллиона россиян в год. Ну а на Booking.com приходилось около 35-40 процентов бронирований, в ряде регионов — и больше.Без Airbnb"Море открытий, общения, 140 отзывов, 390 принятых гостей. Лично я чувствовала поддержку команды, которая была на связи 24 часа в сутки", — вспоминает о работе с Airbnb арендодатель Ульяна Баженова.Впрочем, по словам владельцев жилья (Airbnb имеет дело с частниками), доля онлайн-площадки на российском рынке сократилась еще в 2020-м. "В последнее время из-за пандемии компания перестала быть ключевым игроком, — рассказывает Анна, которая сдает жилье в Калининграде. — В России этим сайтом пользовалась преимущественно молодежь".По ее словам, брони были недорогие, но сервис удобен тем, что давал хозяевам гарантии сохранности имущества и компенсировал убытки в случае каких-либо проблем с гостями. "Мы его все любили и любим. Надеюсь, это временно", — говорит она.При этом потока гостей Airbnb не давал. "Самые предприимчивые арендодатели уже начали переходить на российские площадки, такие как "Авито", "Юла" и "Циан", – подтверждает хозяйка жилья Анна из Таганрога."Но надо понимать, что на Airbnb и Booking все же совершенно разная клиентура. Этими сайтами пользуются те, кто путешествует за границу самостоятельно. Менталитет у тех, кто много ездит по всему миру, — другой, и мне он близок, — объясняет Анна. — Так что свой дом мы изначально сдавали только на Airbnb. Затем пробовали и Booking, но быстро поняли: их специфика подходит скорее для гостиниц или риелторов с большим потоком".Без Booking.comПотеря Booking скажется существеннее — для многих это был основной канал продаж. Особенно для тех, у кого нет сайта и кто не продвигал себя в Сети.По статистике, максимальная доля аренды через Booking.com приходилась на городские гостиницы, объясняет генеральный директор компании "ГОСТ Отель Менеджмент" Наталья Обыдённова."В нашем дизайн-отеле "СтандАрт" в Москве, например, доля бронирований с этого сервиса и аналогичных сайтов по итогам 2021 года составила около 38 процентов в структуре общей выручки. И около 65 процентов — в сравнении с долей продаж с сайта отеля", — уточняет она.При этом в гостиничном комплексе "Имеретинский" или курортном RODINA Grand Hotel & SPA соотношение было далеко не в пользу Booking.В двух крупных гостиничных сетях корреспонденту РИА Новости не смогли прокомментировать уход Booking: "Пока сами разбираемся и по бронированиям, и по всей ситуации"."Все меняется очень быстро. Еще не можем дать комментарий", — ответили в Radisson Hotel Group, в которую входит более 1200 отелей по всему миру. Там подчеркнули, что гостиницы можно забронировать напрямую: "Все отели группы в России продолжают работу. Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе".Сочинские горнолыжные курорты, которые сейчас на пике популярности, также переориентируют гостей на свои сайты. "У нас собственная система работает более трех лет. Она предлагает расширенный сервис, учитывающий пожелания гостей, — уточняют в "Красной Поляне". — Посетители могут забронировать отели и апартаменты напрямую на сайте курорта или через наших партнеров"."Роза Хутор" также рекомендует пользоваться онлайн-площадками курорта и его отелей. Как отметил директор по электронной коммерции Дмитрий Барашков, до сегодняшнего дня бронирование в основном и происходило через собственные сайты.Забронировали — заселимВ любом случае у туристов, которые уже сделали брони, проблем с заселением быть не должно. "Все подтвержденные документы действительны", — говорят отельеры."Я оформила номер в гостинице в Боровске Калужской области в пятницу днем через Booking, — рассказывает туристка Юлия Соколова. — В субботу примерно в 12:00 позвонила, чтобы изменить даты. Без проблем перенесли"."Интересно, что Booking должен не просто поселить в России людей, забронировавших февраль — март, но и выплатить комиссии средствам размещения, — обращает внимание Майя Котляр. — Пока сервис обещает это сделать".Airbnb тоже уверяет, что вернет деньги, но вот с оформлениями сложнее. "Ко мне уже обратились двое, у них сорвались брони на Airbnb, — рассказывает арендодатель Анна Лисина из Калининграда, которая на связи с туристами и коллегами по всей России. — У одного гостя все уже оплачено, ему написали, что сайт вернет деньги".Вопрос — как это будет происходить технически, учитывая санкции, наложенные на российские банки.Справятся к маю"Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и самим путешественникам", — считает руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров уверен, что российские сервисы быстро сориентируются по ситуации. "Например, Booking не работает на территории Турции: находясь там, вы не сможете заказать местный отель. Но они же как-то живут — и ничего", — добавил эксперт.Куда идти отелям и туристам"Еще до ухода Booking мы были подключены через специальную программу к российским системам бронирования и метапоисковикам — Островок.ру, "Яндекс.Путешествия", "101 отель", поэтому сейчас фактически в режиме онлайн наблюдаем за перераспределением долей между этими игроками", — объясняет Наталья Обыдённова.В числе аналогов иностранных сервисов эксперты называют и такие проекты, как "Броневик" — систему бронирования отелей родом из Екатеринбурга. Или, например, Туту.ру, OneTwoTrip, где можно найти и гостиницу, и билеты, и экскурсии."Мы будем делать акцент на личное общение с клиентами, хороший сервис, лояльность", — говорит директор по развитию и коммуникациям российского сайта бронирования жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. Она отмечает, что компания научилась выживать, когда Booking.com был монополистом.На вопрос о возможном подорожании гостиничных услуг Юрий Кузнецов ответил, что никаких оснований повышать стоимость для тех, кто уже забронировал и внес предоплату, нет. На будущее ценообразование уход зарубежных сервисов сам по себе вряд ли повлияет: скачок спровоцируют другие, более глобальные факторы.

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Лана Баева

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