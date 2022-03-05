https://ria.ru/20220305/booking-1776625753.html

Booking приостановил деятельность в России

Booking приостановил деятельность в России - РИА Новости, 05.03.2022

Booking приостановил деятельность в России

Сервис Booking.com вынужден приостановить оказание туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:07

2022-03-05T00:07

2022-03-05T01:01

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сервис Booking.com вынужден приостановить оказание туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее стало известно, что на сайте Booking.com пропала возможность поиска и бронирования отелей и других объектов размещения на территории России, поиск зарубежных отелей пока доступен.Вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков ранее рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, туризм, новости - туризм, россия, booking.com