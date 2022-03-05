https://ria.ru/20220305/booking-1776625753.html
Booking приостановил деятельность в России
Booking приостановил деятельность в России - РИА Новости, 05.03.2022
Booking приостановил деятельность в России
Сервис Booking.com вынужден приостановить оказание туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:07
2022-03-05T00:07
2022-03-05T01:01
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новости - туризм
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booking.com
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сервис Booking.com вынужден приостановить оказание туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее стало известно, что на сайте Booking.com пропала возможность поиска и бронирования отелей и других объектов размещения на территории России, поиск зарубежных отелей пока доступен.Вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков ранее рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/panasonik-1776482597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, туризм, новости - туризм, россия, booking.com
00:07 05.03.2022 (обновлено: 01:01 05.03.2022)
Booking приостановил деятельность в России
Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сервис Booking.com вынужден приостановить оказание туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России
в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране", - сказали в компании.
Ранее стало известно, что на сайте Booking.com пропала возможность поиска и бронирования отелей и других объектов размещения на территории России, поиск зарубежных отелей пока доступен.
Вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков ранее рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В ответ США
, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.