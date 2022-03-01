https://ria.ru/20220301/turisty-1775650537.html

"Своих не бросаем": как россиянам вернуться домой из других стран

"Своих не бросаем": как россиянам вернуться домой из других стран - РИА Новости, 01.03.2022

"Своих не бросаем": как россиянам вернуться домой из других стран

Небо над Европой для россиян заблокировано. Примерно три с половиной тысячи путешественников сейчас в Болгарии. Под вопросом вывоз около 18 тысяч туристов даже... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:14

туризм

туризм

дмитрий чернышенко

зарина догузова

майя ломидзе

португалия

латинская америка

россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Небо над Европой для россиян заблокировано. Примерно три с половиной тысячи путешественников сейчас в Болгарии. Под вопросом вывоз около 18 тысяч туристов даже из открытых для наших самолетов Доминиканы, Мексики, Кубы. Люди остаются в отелях, надеясь на МИД и туроператоров. О том, как Россия помогает своим гражданам и что делать застрявшим за границей, — в материале РИА Новости.Не дальше ПетербургаОколо 2,5 тысячи российских туристов сейчас в Греции, примерно 1,6 тысячи — на Кипре. При этом большинство европейских стран закрыли воздушное сообщение для наших самолетов. По оценке Ростуризма, в Болгарии отдыхают до 3,5 тысячи россиян. Еще авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тысяч путешественников из Карибских стран, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Это не единственные государства, где застряли соотечественники. Например, в середине февраля открылась Великобритания, туда успели отправиться самостоятельные путешественники. Чуть больше недели назад первый чартер улетел на португальский остров Мадейра, который также снял все ковидные ограничения.При этом если билеты из Лондона в Москву есть, пусть и с одной пересадкой, то чтобы добраться из Португалии, нужны минимум две. "Рейс "Уральских авиалиний" из Фуншала в Москву не состоялся. Airbus вылетел днем в воскресенье из Жуковского, но около Петербурга развернулся. Это произошло гораздо раньше, чем стало известно, что Португалия закрыла небо. Отправился назад, потому что некуда было лететь уже", — рассказала РИА Новости Анастасия Захаренко, которая пока не может вернуться домой.По ее словам, местные власти повели себя отлично, продлили проживание всем путешественникам. "Что касается украинских туристов на Мадейре, то их, благодаря усилиям местного правительства и принимающей стороны, также разместили в другом прекрасном отеле. Некоторые, как мне сообщили, уже добрались домой или пока в пути — через европейские страны", — уточнила Анастасия.Воздушные коридорыЕсть проблемы с возвращением из Болгарии и Венгрии. "Туристов отправят домой через Стамбул", — пояснили в компании "Интурист". На вопрос корреспондента, какими рейсами, ответили: "Всеми, которые летают".Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, власти Болгарии пообещали организовать воздушный коридор для вывоза россиян.Ведомство провело переговоры с министрами туризма Болгарии и Венгрии. "Коллеги готовы помогать с продлением проживания нашим туристам на приемлемых условиях, пока вопрос решают", — добавила Догузова.При этом Россия также закрыла небо для 36 стран. Это значит, что вернуться домой нашим гражданам станет сложнее.Бесплатно, но не для всехГоворя о продлении проживания застрявших за границей россиян, Ломидзе подчеркнула: это будет бесплатно для отдыхающих, но не для туроператоров. "Египетские отели взяли расходы на себя, однако в Европе другая картина. В Португалии продлили проживание за счет Министерства туризма. В некоторых случаях путешественникам придется платить самим".В Болгарии, по ее словам, все зависит от того, как договорились агенты с отелем. В Венгрии и Греции компании рекомендовали клиентам возвращаться стыковками через Стамбул. Билеты — за счет туроператора. По европейским направлениям лишь несколько актуальных заявок, подтвердили в компании Anex Tour. И добавили: "Туристам уже приобрели обратные билеты с пересадкой в Стамбуле".По имеющейся у TEZ TOUR информации, правительство страны, Минтранс и Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом в ближайшее время организуют вывозные рейсы. В свою очередь, как отправляющая, так и принимающие стороны на местах оказывают информационную поддержку путешественникам.Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить возврат российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. Также он предложил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги".Еще раньше МИД России запустил приложение "Зарубежный помощник", через которое можно обратиться в ведомство и сообщить о себе.На Кубу через КамчаткуСо странами Карибского бассейна свои проблемы. Лететь туда можно, но в нынешней ситуации очень дорого. Это касается воздушных коридоров и через Африку, и через Россию: сначала на Камчатку, а потом на Кубу."С сегодняшнего дня временно приостановлен завоз туристов в Карибские страны (Куба, Мексика и Доминикана), до 28 марта планируются только вывозные рейсы, — уточнили в Anex Tour. — Путешественникам предлагают перебронирование на альтернативные направления с перелетом AZUR Air или сохранение средств на депозите".Пассажиров, которые сейчас в Латинской Америке, авиакомпания рассчитывает вернуть на родину вывозными рейсами. "Все пройдет в плановом порядке в соответствии с датами, указанными в путевках. Просим оставаться на связи с агентами".Во многих компаниях говорят, что если деньги за туры по закрытой сейчас Европе возвращают в полном объеме, то путешествия на Карибы обычно предлагают перенести с сохранением средств на депозите или перебронировать на другие направления.Еще что-то открыто?Несмотря на ситуацию в мире, куда-то поехать можно. Так, в TEZ Tour напомнили, что сейчас доступны ОАЭ, Турция, Египет, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Сейшелы и, конечно, Россия. "Массовых аннуляций со стороны туристов нет, по открытым направлениям все работает штатно", — добавили эксперты."Для обеспечения полной безопасности AZUR Air создала альтернативные маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ в обход закрытой зоны, что может привести к незначительным корректировкам в расписании", — пояснили в авиакомпании. На самом деле на разных направлениях время в пути увеличивается до полутора часов и даже больше. Тем не менее выбор стран у туристов есть.Так, Зарина Догузова провела переговоры с министром культуры и туризма Турции Мехметом Эрсоем и министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани. Они подчеркнули, что ограничивать въезд российских туристов не намерены. Более того, заверили, что окажут необходимое содействие, в том числе помогут в организации транзитных вывозных рейсов.

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Лана Баева

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