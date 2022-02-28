https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775673286.html
Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре
Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре - РИА Новости, 28.02.2022
Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре
Около 2,5 тысячи российских туристов остались в Греции и порядка 1,6 тысячи находятся на Кипре после того как страны закрыли воздушное сообщение с Россией,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:34
2022-02-28T18:34
2022-02-28T20:37
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Около 2,5 тысячи российских туристов остались в Греции и порядка 1,6 тысячи находятся на Кипре после того как страны закрыли воздушное сообщение с Россией, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в понедельник управление гражданской авиации Кипра приостановило полеты в Россию. Греция также запретила российским самолетам появляться в своем воздушном пространстве."По состоянию на 28 февраля в Греции может находится до 100 организованных туристов и около двух с половиной тысяч самостоятельных путешественников. Сейчас на направлении низкий сезон, поэтому массовых заездов не было", – рассказали в ассоциации.Туроператоры советуют оставшимся в Греции туристам рассмотреть варианты возвращения в Россию через аэропорты Стамбула и Ближнего Востока."На Кипре, как и в Греции, сейчас межсезонье. В основном туроператоры отправляли клиентов на отдых в отели четыре и пять звезд", - добавили в АТОР.В пресс-службе "Интурист" РИА Новости сообщили, что все путевки на Кипр будут аннулированы. "По отмененным регулярным рейсам авиаперевозчики предлагают полный возврат денежных средств".
https://ria.ru/20220228/bolgariya-1775574101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, ближний восток, россия, стамбул, туристы, кипр, греция
18:34 28.02.2022 (обновлено: 20:37 28.02.2022)
Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре
Около 4 тысяч туристов ждут вывоза из Греции и с Кипра после закрытия авиасообщения
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Около 2,5 тысячи российских туристов остались в Греции и порядка 1,6 тысячи находятся на Кипре после того как страны закрыли воздушное сообщение с Россией, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в понедельник управление гражданской авиации Кипра приостановило полеты в Россию. Греция также запретила российским самолетам появляться в своем воздушном пространстве.
"По состоянию на 28 февраля в Греции может находится до 100 организованных туристов и около двух с половиной тысяч самостоятельных путешественников. Сейчас на направлении низкий сезон, поэтому массовых заездов не было", – рассказали в ассоциации.
Туроператоры советуют оставшимся в Греции туристам рассмотреть варианты возвращения в Россию через аэропорты Стамбула и Ближнего Востока.
"На Кипре, как и в Греции, сейчас межсезонье. В основном туроператоры отправляли клиентов на отдых в отели четыре и пять звезд", - добавили в АТОР.
В пресс-службе "Интурист" РИА Новости сообщили, что все путевки на Кипр будут аннулированы. "По отмененным регулярным рейсам авиаперевозчики предлагают полный возврат денежных средств".