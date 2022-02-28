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Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре

Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре - РИА Новости, 28.02.2022

Более четырех тысяч россиян застряли в Греции и на Кипре

Около 2,5 тысячи российских туристов остались в Греции и порядка 1,6 тысячи находятся на Кипре после того как страны закрыли воздушное сообщение с Россией,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:34

2022-02-28T18:34

2022-02-28T20:37

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Около 2,5 тысячи российских туристов остались в Греции и порядка 1,6 тысячи находятся на Кипре после того как страны закрыли воздушное сообщение с Россией, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в понедельник управление гражданской авиации Кипра приостановило полеты в Россию. Греция также запретила российским самолетам появляться в своем воздушном пространстве."По состоянию на 28 февраля в Греции может находится до 100 организованных туристов и около двух с половиной тысяч самостоятельных путешественников. Сейчас на направлении низкий сезон, поэтому массовых заездов не было", – рассказали в ассоциации.Туроператоры советуют оставшимся в Греции туристам рассмотреть варианты возвращения в Россию через аэропорты Стамбула и Ближнего Востока."На Кипре, как и в Греции, сейчас межсезонье. В основном туроператоры отправляли клиентов на отдых в отели четыре и пять звезд", - добавили в АТОР.В пресс-службе "Интурист" РИА Новости сообщили, что все путевки на Кипр будут аннулированы. "По отмененным регулярным рейсам авиаперевозчики предлагают полный возврат денежных средств".

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Лана Баева

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, ближний восток, россия, стамбул, туристы, кипр, греция