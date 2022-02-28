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Туризм
https://ria.ru/20220228/aviakompanii-1775601167.html
Около 18 тысяч российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран
Около 18 тысяч российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран - РИА Новости, 28.02.2022
Около 18 тысяч российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран
Российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тысяч отдыхающих из Карибских стран, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:34
2022-02-28T16:36
туризм
новости - туризм
куба
доминикана
мексика
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тысяч отдыхающих из Карибских стран, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."В связи с закрытием воздушных пространств Евросоюза российские туроператоры объявили о приостановке полетных программ в страны Карибского бассейна. Все рейсы в Мексику, Кубу и Доминикану планируются только в вывозном формате", — указали в ассоциации.По оценкам аналитической службы АТОР, сейчас на Кубе может находиться от шести до восьми тысяч россиян, в Мексике — 3,5-четыре, в Доминикане — пять-шесть. "Итого, российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тысяч туристов", — говорится в сообщении.В ассоциации уточнили, что перевозчик Royal Flight, партнер туроператора Coral Travel, приостанавливает полетную программу на Кубу и в Доминикану. С 27 февраля по 28 марта отменены рейсы Azur air — партнера "Интуриста" и Anex Tour — из Москвы в Ла-Роману (Доминикана), в Варадеро и на Кайо-Коко (Куба), в Канкун (Мексика).Эксперты считают, что российские авиакомпании воздержатся от плановых перелетов даже на Кубу, хотя в этом островном государстве отечественным перевозчикам не угрожает изъятие воздушных судов. В первую очередь это обусловлено тем, что перелет в обход закрытых стран обойдется очень дорого.
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новости - туризм, куба, доминикана, мексика, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, пассажиры, авиасообщение, azur air
16:34 28.02.2022 (обновлено: 16:36 28.02.2022)
 
Около 18 тысяч российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран

АТОР: до 18 тысяч российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тысяч отдыхающих из Карибских стран, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В связи с закрытием воздушных пространств Евросоюза российские туроператоры объявили о приостановке полетных программ в страны Карибского бассейна. Все рейсы в Мексику, Кубу и Доминикану планируются только в вывозном формате", — указали в ассоциации.
По оценкам аналитической службы АТОР, сейчас на Кубе может находиться от шести до восьми тысяч россиян, в Мексике — 3,5-четыре, в Доминикане — пять-шесть. "Итого, российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тысяч туристов", — говорится в сообщении.
В ассоциации уточнили, что перевозчик Royal Flight, партнер туроператора Coral Travel, приостанавливает полетную программу на Кубу и в Доминикану. С 27 февраля по 28 марта отменены рейсы Azur air — партнера "Интуриста" и Anex Tour — из Москвы в Ла-Роману (Доминикана), в Варадеро и на Кайо-Коко (Куба), в Канкун (Мексика).
Эксперты считают, что российские авиакомпании воздержатся от плановых перелетов даже на Кубу, хотя в этом островном государстве отечественным перевозчикам не угрожает изъятие воздушных судов. В первую очередь это обусловлено тем, что перелет в обход закрытых стран обойдется очень дорого.
Пляж в Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
15:02Туризм
Министр туризма Болгарии пообещал помочь россиянам вернуться на родину
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмНовости - ТуризмКубаДоминиканаМексикаАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмпассажирыАвиасообщениеAzur Air
 
 
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