https://ria.ru/20220222/spears-1774282960.html

Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой

Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой - РИА Новости, 22.02.2022

Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой

Бритни Спирс напишет мемуары. Об этом сообщает сайт Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:24

2022-02-22T12:24

2022-02-22T12:52

шоубиз

бритни спирс

знаменитости

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бритни Спирс напишет мемуары. Об этом сообщает сайт Page Six со ссылкой на свои источники. За право опубликовать историю поп-принцессы боролось сразу несколько издательств. В итоге, по данным СМИ, звезда получит 15 миллионов долларов за книгу, в которой она расскажет о своей карьере, "токсичной" жизни и семье. Инсайдер Page Six назвал эту сделку "одной из крупнейших за последнее время", если не брать в расчет мемуары Барака и Мишель Обамы. С 2008 года Бритни находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Он контролировал ее финансы и личную жизнь. В июне исполнительница выступила в суде с просьбой прекратить опекунство."Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать", — заявила она.В сентябре Спирс объявила о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. В ноябре 2021 суд прекратил опекунство. В декабре в прессе появились публикации о том, что в 2022 году Бритни вернется к работе и уже изучает различные предложения.

https://ria.ru/20211202/spirs-1761452804.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

бритни спирс, знаменитости