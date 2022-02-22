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Шоубиз
https://ria.ru/20220222/spears-1774282960.html
Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой
Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой - РИА Новости, 22.02.2022
Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой
Бритни Спирс напишет мемуары. Об этом сообщает сайт Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:24
2022-02-22T12:52
шоубиз
бритни спирс
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бритни Спирс напишет мемуары. Об этом сообщает сайт Page Six со ссылкой на свои источники. За право опубликовать историю поп-принцессы боролось сразу несколько издательств. В итоге, по данным СМИ, звезда получит 15 миллионов долларов за книгу, в которой она расскажет о своей карьере, "токсичной" жизни и семье. Инсайдер Page Six назвал эту сделку "одной из крупнейших за последнее время", если не брать в расчет мемуары Барака и Мишель Обамы. С 2008 года Бритни находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Он контролировал ее финансы и личную жизнь. В июне исполнительница выступила в суде с просьбой прекратить опекунство."Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать", — заявила она.В сентябре Спирс объявила о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. В ноябре 2021 суд прекратил опекунство. В декабре в прессе появились публикации о том, что в 2022 году Бритни вернется к работе и уже изучает различные предложения.
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бритни спирс, знаменитости
12:24 22.02.2022 (обновлено: 12:52 22.02.2022)
 
Бритни Спирс напишет мемуары о жизни под опекой

Бритни Спирс получит 15 миллионов долларов за свои мемуары о жизни под опекой

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бритни Спирс напишет мемуары. Об этом сообщает сайт Page Six со ссылкой на свои источники.
За право опубликовать историю поп-принцессы боролось сразу несколько издательств. В итоге, по данным СМИ, звезда получит 15 миллионов долларов за книгу, в которой она расскажет о своей карьере, "токсичной" жизни и семье. Инсайдер Page Six назвал эту сделку "одной из крупнейших за последнее время", если не брать в расчет мемуары Барака и Мишель Обамы.
С 2008 года Бритни находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Он контролировал ее финансы и личную жизнь. В июне исполнительница выступила в суде с просьбой прекратить опекунство.
"Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать", — заявила она.
В сентябре Спирс объявила о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. В ноябре 2021 суд прекратил опекунство. В декабре в прессе появились публикации о том, что в 2022 году Бритни вернется к работе и уже изучает различные предложения.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 08:00Шоубиз
Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку
Опубликовано: Елена Громова
 
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