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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210913/spears-1749795789.html
Бритни Спирс объявила о помолвке
Бритни Спирс объявила о помолвке - РИА Новости, 13.09.2021
Бритни Спирс объявила о помолвке
Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:47
2021-09-13T10:25
шоубиз
в мире
бритни спирс
нью-йорк (город)
новости культуры
стиль жизни
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.Тридцатидевятилетняя Спирс сделала видеоролик со своим 27-летним парнем, чтобы сообщить эту новость. Звезда опубликовала в Instagram короткое видео, где продемонстрировала кольцо, которое, как она призналась, ей нравится.Как сообщает журнал People, Пирс и Асгари, который работает личным тренером по фитнесу, начали встречаться в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. Менеджер Асгари Брэндон Коэн подтвердил в комментарии для издания факт помолвки."Сегодня пара придала своим длительным отношениям официальный характер и глубоко тронута оказанной поддержкой, преданностью и любовью", - сказал Коэн.По его словам, украшение изготовил ювелир из Нью-Йорка, который сумел сделать "единственное в своем роде кольцо".В последнее время певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
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в мире, бритни спирс, нью-йорк (город), новости культуры, стиль жизни
02:47 13.09.2021 (обновлено: 10:25 13.09.2021)
 
Бритни Спирс объявила о помолвке

Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.
Тридцатидевятилетняя Спирс сделала видеоролик со своим 27-летним парнем, чтобы сообщить эту новость. Звезда опубликовала в Instagram короткое видео, где продемонстрировала кольцо, которое, как она призналась, ей нравится.
"Черт возьми, я не могу в это поверить", - написала певица.
Как сообщает журнал People, Пирс и Асгари, который работает личным тренером по фитнесу, начали встречаться в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. Менеджер Асгари Брэндон Коэн подтвердил в комментарии для издания факт помолвки.
"Сегодня пара придала своим длительным отношениям официальный характер и глубоко тронута оказанной поддержкой, преданностью и любовью", - сказал Коэн.
По его словам, украшение изготовил ювелир из Нью-Йорка, который сумел сделать "единственное в своем роде кольцо".
В последнее время певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
Певица Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 03:07Шоубиз
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки
 
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