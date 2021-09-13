https://ria.ru/20210913/spears-1749795789.html
Бритни Спирс объявила о помолвке
Бритни Спирс объявила о помолвке - РИА Новости, 13.09.2021
Бритни Спирс объявила о помолвке
Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:47
2021-09-13T02:47
2021-09-13T10:25
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.Тридцатидевятилетняя Спирс сделала видеоролик со своим 27-летним парнем, чтобы сообщить эту новость. Звезда опубликовала в Instagram короткое видео, где продемонстрировала кольцо, которое, как она призналась, ей нравится.Как сообщает журнал People, Пирс и Асгари, который работает личным тренером по фитнесу, начали встречаться в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. Менеджер Асгари Брэндон Коэн подтвердил в комментарии для издания факт помолвки."Сегодня пара придала своим длительным отношениям официальный характер и глубоко тронута оказанной поддержкой, преданностью и любовью", - сказал Коэн.По его словам, украшение изготовил ювелир из Нью-Йорка, который сумел сделать "единственное в своем роде кольцо".В последнее время певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, бритни спирс, нью-йорк (город), новости культуры, стиль жизни
02:47 13.09.2021 (обновлено: 10:25 13.09.2021)
Бритни Спирс объявила о помолвке
Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.
Тридцатидевятилетняя Спирс сделала видеоролик со своим 27-летним парнем, чтобы сообщить эту новость. Звезда опубликовала в Instagram
короткое видео, где продемонстрировала кольцо, которое, как она призналась, ей нравится.
"Черт возьми, я не могу в это поверить", - написала певица.
Как сообщает журнал People, Пирс и Асгари, который работает личным тренером по фитнесу, начали встречаться в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. Менеджер Асгари Брэндон Коэн подтвердил в комментарии для издания факт помолвки.
"Сегодня пара придала своим длительным отношениям официальный характер и глубоко тронута оказанной поддержкой, преданностью и любовью", - сказал Коэн.
По его словам, украшение изготовил ювелир из Нью-Йорка, который сумел сделать "единственное в своем роде кольцо".
В последнее время певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.