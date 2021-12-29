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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211229/spirs-1765943171.html
СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году
СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году - РИА Новости, 29.12.2021
СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году
Бритни Спирс намерена в 2022 году вернуться к работе и сейчас изучает различные предложения, сообщает журнал Entertainment Tonight со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:42
2021-12-29T10:42
шоубиз
бритни спирс
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бритни Спирс намерена в 2022 году вернуться к работе и сейчас изучает различные предложения, сообщает журнал Entertainment Tonight со ссылкой на источники.По словам источника, после решения суда о прекращении опекунства над Спирс певица готова сама принимать решения как в личной жизни, так и в карьере. "Бритни теперь самостоятельно принимает решения, и она хочет расширить свои профессиональные горизонты. Она просто ожидала подходящего момента для всего", – отмечается в сообщении.Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею контроля над собственными детьми. В частности, отец отвечал за деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые дела. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах певицы также принимал Джейми. Он полностью контролировал личную жизнь Бритни. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы опекуна, в том числе на адвокатов.Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне Бритни прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В середине ноября суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство.
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бритни спирс, знаменитости, шоу-бизнес
10:42 29.12.2021
 
СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году

Бритни Спирс намерена вернуться к работе и открывать новые проекты в 2022 году

© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бритни Спирс намерена в 2022 году вернуться к работе и сейчас изучает различные предложения, сообщает журнал Entertainment Tonight со ссылкой на источники.

"Бритни активно рассматривает соглашения с различными брендами, а также возможности участия в развлекательных мероприятиях. Некоторые бренды обратились к ней с потрясающими предложениями, и все они стоят на повестке дня. Она рада, что в новом году попробует себя в качестве предпринимательницы и откроет для себя различные проекты, которые были для нее недоступны ранее", – сообщил журналу инсайдер.

По словам источника, после решения суда о прекращении опекунства над Спирс певица готова сама принимать решения как в личной жизни, так и в карьере. "Бритни теперь самостоятельно принимает решения, и она хочет расширить свои профессиональные горизонты. Она просто ожидала подходящего момента для всего", – отмечается в сообщении.
Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею контроля над собственными детьми. В частности, отец отвечал за деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые дела. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах певицы также принимал Джейми. Он полностью контролировал личную жизнь Бритни. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы опекуна, в том числе на адвокатов.
Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне Бритни прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката.
В середине ноября суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство.
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