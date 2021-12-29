https://ria.ru/20211229/spirs-1765943171.html

СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году

СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году - РИА Новости, 29.12.2021

СМИ: Бритни Спирс намерена вернуться к работе в 2022 году

Бритни Спирс намерена в 2022 году вернуться к работе и сейчас изучает различные предложения, сообщает журнал Entertainment Tonight со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:42

2021-12-29T10:42

2021-12-29T10:42

шоубиз

бритни спирс

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бритни Спирс намерена в 2022 году вернуться к работе и сейчас изучает различные предложения, сообщает журнал Entertainment Tonight со ссылкой на источники.По словам источника, после решения суда о прекращении опекунства над Спирс певица готова сама принимать решения как в личной жизни, так и в карьере. "Бритни теперь самостоятельно принимает решения, и она хочет расширить свои профессиональные горизонты. Она просто ожидала подходящего момента для всего", – отмечается в сообщении.Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею контроля над собственными детьми. В частности, отец отвечал за деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые дела. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах певицы также принимал Джейми. Он полностью контролировал личную жизнь Бритни. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы опекуна, в том числе на адвокатов.Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне Бритни прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В середине ноября суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство.

https://ria.ru/20211202/spirs-1761452804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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бритни спирс, знаменитости, шоу-бизнес