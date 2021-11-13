https://ria.ru/20211113/britni-1758870179.html

Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней

Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней - РИА Новости, 13.11.2021

Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней

Американская певица Бритни Спирс после решения суда о прекращении опекунства над ней назвала это лучшим днем в своей жизни. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T02:37

2021-11-13T02:37

2021-11-13T02:37

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс после решения суда о прекращении опекунства над ней назвала это лучшим днем в своей жизни.Суд в Лос-Анджелесе прекратил продолжавшееся 14 лет опекунство над певицей."Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов ... Думаю, я буду плакать остаток дня!!!! Лучший день в моей жизни", - написала Спирс в соцсети Instagram, прикрепив видео, как ее поклонники празднуют решение суда.Ранее отец артистки Джейми Спирс отказался от опекунства, которое позволяло ему всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери. Певица обвиняла отца в злоупотреблении правами опекуна. В США развернулось движение "Освободите Бритни" в поддержку прекращения опекунства. У здания суда собралась толпа людей, радующихся его решению.Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста.

https://ria.ru/20211113/spirs-1758867282.html

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бритни спирс, сша, лос-анджелес, шоу-бизнес