https://ria.ru/20220220/ubiystvo-1773894798.html

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины - РИА Новости, 20.02.2022

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Подозреваемый в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:36

2022-02-20T12:36

2022-02-20T14:27

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."Уголовный розыск задержал подозреваемого в убийстве продавца магазина для взрослых", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 18 февраля в 22:25 в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в интим-магазине на улице Дыбенко посетитель зарезал продавца. 33-летняя женщина получила множественные ножевые ранения, нападавший скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида."Утром 20 февраля оперативники угрозыска задержали его по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении: в квартире задержанного полицейские нашли два предмета из товарного ассортимента магазина. Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку", - отмечается в сообщении.Задержанного передали в следственные органы для процессуальных действий.Как следует из видео от пресс-центра МВД России, подозреваемый рассказал, что, когда он зашел в магазин, там был мужчина. Задержанный сообщил, что он испугался и вышел, потом ходил по улице и ждал, пока закроются магазины рядом."Когда я зашел, девушка вышла, я пригрозил ей ножом, попытался ограбить… Попросил ее зайти в подсобку, чтобы ограбить, а она сказала, что сейчас она нажмет кнопку, и я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз", - рассказал подозреваемый на распространенном видеоролике. Также он сообщил, что забрал из магазина два массажера.

https://ria.ru/20220216/ubiystvo-1773125982.html

https://ria.ru/20211231/eskortnitsa-1766300831.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург