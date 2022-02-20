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В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины - РИА Новости, 20.02.2022
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины
Подозреваемый в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:36
2022-02-20T14:27
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."Уголовный розыск задержал подозреваемого в убийстве продавца магазина для взрослых", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 18 февраля в 22:25 в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в интим-магазине на улице Дыбенко посетитель зарезал продавца. 33-летняя женщина получила множественные ножевые ранения, нападавший скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида."Утром 20 февраля оперативники угрозыска задержали его по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении: в квартире задержанного полицейские нашли два предмета из товарного ассортимента магазина. Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку", - отмечается в сообщении.Задержанного передали в следственные органы для процессуальных действий.Как следует из видео от пресс-центра МВД России, подозреваемый рассказал, что, когда он зашел в магазин, там был мужчина. Задержанный сообщил, что он испугался и вышел, потом ходил по улице и ждал, пока закроются магазины рядом."Когда я зашел, девушка вышла, я пригрозил ей ножом, попытался ограбить… Попросил ее зайти в подсобку, чтобы ограбить, а она сказала, что сейчас она нажмет кнопку, и я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз", - рассказал подозреваемый на распространенном видеоролике. Также он сообщил, что забрал из магазина два массажера.
https://ria.ru/20220216/ubiystvo-1773125982.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург
12:36 20.02.2022 (обновлено: 14:27 20.02.2022)
 
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых задержали в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Уголовный розыск задержал подозреваемого в убийстве продавца магазина для взрослых", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 14:40
Житель Подмосковья зарезал возлюбленную в День всех влюбленных
По данным пресс-службы, 18 февраля в 22:25 в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в интим-магазине на улице Дыбенко посетитель зарезал продавца. 33-летняя женщина получила множественные ножевые ранения, нападавший скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида.
"Утром 20 февраля оперативники угрозыска задержали его по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении: в квартире задержанного полицейские нашли два предмета из товарного ассортимента магазина. Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку", - отмечается в сообщении.
Задержанного передали в следственные органы для процессуальных действий.
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 14:28
В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину
Как следует из видео от пресс-центра МВД России, подозреваемый рассказал, что, когда он зашел в магазин, там был мужчина. Задержанный сообщил, что он испугался и вышел, потом ходил по улице и ждал, пока закроются магазины рядом.
"Когда я зашел, девушка вышла, я пригрозил ей ножом, попытался ограбить… Попросил ее зайти в подсобку, чтобы ограбить, а она сказала, что сейчас она нажмет кнопку, и я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз", - рассказал подозреваемый на распространенном видеоролике. Также он сообщил, что забрал из магазина два массажера.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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