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В петербургском магазине нашли тело женщины
В петербургском магазине нашли тело женщины - РИА Новости, 19.02.2022
В петербургском магазине нашли тело женщины
Дело возбуждено после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:34
2022-02-19T20:06
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Дело возбуждено после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля 2022 года в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - сказано в сообщении.Ранее в сети появилось видео, где мужчина нападает на женщину в помещении магазина. Она кричит от боли и просит не убивать. После этого нападавший забрал две коробки с товаром и скрылся. На последних кадрах видео пострадавшая звонит по телефону и говорит, что теряет сознание. По данным местных СМИ, трагедия произошла в магазине интимных товаров.
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санкт-петербург
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
17:34 19.02.2022 (обновлено: 20:06 19.02.2022)
 
В петербургском магазине нашли тело женщины

В петербургском магазине обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Дело возбуждено после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля 2022 года в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - сказано в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, где мужчина нападает на женщину в помещении магазина. Она кричит от боли и просит не убивать. После этого нападавший забрал две коробки с товаром и скрылся. На последних кадрах видео пострадавшая звонит по телефону и говорит, что теряет сознание. По данным местных СМИ, трагедия произошла в магазине интимных товаров.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 18:52
На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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