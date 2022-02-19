https://ria.ru/20220219/ubiystvo-1773801538.html

В петербургском магазине нашли тело женщины

В петербургском магазине нашли тело женщины - РИА Новости, 19.02.2022

В петербургском магазине нашли тело женщины

Дело возбуждено после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:34

2022-02-19T17:34

2022-02-19T20:06

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Дело возбуждено после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля 2022 года в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - сказано в сообщении.Ранее в сети появилось видео, где мужчина нападает на женщину в помещении магазина. Она кричит от боли и просит не убивать. После этого нападавший забрал две коробки с товаром и скрылся. На последних кадрах видео пострадавшая звонит по телефону и говорит, что теряет сознание. По данным местных СМИ, трагедия произошла в магазине интимных товаров.

https://ria.ru/20220218/altay-1773650456.html

санкт-петербург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)