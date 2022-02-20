https://ria.ru/20220220/dzhonson-1773860366.html

"Можем повторить 1945 год": Джонсон выступил с заявлением о России

Джонсон заявил о риске крупнейшей войны с конца Второй мировой - РИА Новости, 20.02.2022

"Можем повторить 1945 год": Джонсон выступил с заявлением о России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Би-би-си заявил о риске крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за эскалации ситуации вокруг... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T07:38

2022-02-20T07:38

2022-02-20T12:14

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Би-би-си заявил о риске крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за эскалации ситуации вокруг Украины.По мнению политика, существуют некие признаки того, что Россия "в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию".Британский премьер сослался на данные разведки и заявил, что российские войска якобы планируют "окружить" Киев. Также, приводя слова президента США Джо Байдена, он подчеркнул, что Москва намерена начать "вторжение" не только с востока Украины, но и из Белоруссии.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773426915.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Никита Брыкин

в мире, игорь конашенков, сергей лавров, джо байден, сша, киев, россия, нато, борис джонсон, великобритания