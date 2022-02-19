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Всемирный день кита

Всемирный день кита - РИА Новости, 19.02.2022

Всемирный день кита

Ежегодно 19 февраля в мире отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day) или Всемирный день кита. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:03

2022-02-19T03:03

2022-02-19T03:03

справки

всемирный день китов

в мире

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Ежегодно 19 февраля в мире отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day) или Всемирный день кита. Этот день празднуют с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия (МКК, International Whaling Commission, IWC) ввела запрет на китовый промысел. Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления людей. История китовых началась в эоценовую эпоху, 55 миллионов лет назад. Их эволюция шла высокими темпами: уже 40 миллионов лет назад появились их современные подотряды – зубатые и усатые киты. Этому, возможно, способствовали изменения климата: уровень Мирового океана понизился, возникли новые холодные течения, а в Южном полушарии начал образовываться ледяной панцирь. В это время киты стали осваивать открытый океан, учиться глубоко нырять и долго оставаться под водой. Китообразные (Cetacea) – отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются теплокровными и кормят детенышей молоком. Взрослые киты вырастают до 30 метров и весят до 150 тонн. Это самые крупные животные из ныне живущих на земле. Самым большим существом на Земле является синий кит, его вес может достигать 200 тонн, а длина – 33 метра. На планете сохранилось 119 видов морских млекопитающих. Большая часть находится на грани исчезновения. Их активное уничтожение длится уже свыше 200 лет. По оценкам Фонда защиты китов, ежегодно гибнет до 1600 китов. Сокращение численности китов и других морских млекопитающих ведет к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Китообразные очень уязвимы, главные угрозы для них – загрязнение океана, китобойный промысел, воздействие посторонних шумов от судоходства, а также вероятность запутаться в рыболовных снастях. Китов добывают не только ради мяса. На первом месте – ворвань (китовый жир), который применяется в промышленности и служит топливом. Высоко ценятся китовый ус, печень и мозг кита – из них получают витамины и гормоны, в том числе инсулин. Воскоподобное вещество амбра, образующееся в пищеварительном тракте кашалота, востребовано в парфюмерии, так как надежно фиксирует запах. В 1931 году началось международное сотрудничество в области регуляции китобойного промысла. Был принят ряд соглашений.В 1946 году была принята Международная конвенция по регуляции китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW).2 декабря 1946 года в Вашингтоне (США) в рамках конвенции была учреждена Международная китобойная комиссия (МКК) для разработки рекомендаций для стран-членов на базе деятельности специального научного комитета. В состав МКК входят 88 стран, в том числе и Россия. Основная задача МКК − отслеживание и при необходимости корректировка мер, обозначенных в приложении к Международной конвенции по регуляции китобойного промысла и регулирующих китобойный промысел в мире. МКК выделяет три вида китобойного промысла. Первый – аборигенный китобойный промысел для удовлетворения потребностей коренных общин. Регулируется МКК, которая устанавливала ограничения каждые шесть лет. В 2018 году были приняты квоты на семилетний период. Второй тип китобойного промысла – коммерческий. Он также регулируется МКК, но в 1982 году на него был введен мораторий, начиная с сезона 1985-1986 годов. Третья категория – специальная разрешительная (или научная) охота на китов. Не регулируется МКК.Аборигенный промысел китов разрешен для коренного населения Чукотки (Россия, серый и гренландский киты), Гренландии (Дания, финвал и малый полосатик), Аляски (США, серый и гренландский киты), Сент-Винсента и Гренадины (горбатый кит).На 2019-2025 годы для России и США установлена квота в размере 392 гренландских (но не более 67 в любой год) и 980 серых китов (но не более 140 в любой год). Для Гренландии Международная китобойная комиссия выделяет отдельные квоты для западного и восточного побережья. Ежегодная квота на тот же период для восточного побережья Гренландии составляет 20 малых полосатиков, для западного побережья – 19 финвалов, 164 малых полосатиков, два гренландских и 10 горбатых китов. Для Сент-Винсента и Гренадин размер семилетней квоты − 28 горбатых китов. Коммерческий китобойный промысел в настоящее время осуществляют страны, не являющиеся членами МКК, а также ряд стран, выступившие с возражениями или оговорками в отношении моратория. Промышленную добычу китов ведут Исландия, Норвегия и Япония.Исландия после введения моратория вышла из МКК, но в 2004 году вернулась на своих условиях. В Исландии с 2019 по 2023 год разрешено убивать 209 финвалов и 217 малых полосатиков. Однако последние три года два основных держателя лицензии не ведут деятельность. Один из них прекратил охоту. Исландия планирует прекратить китобойный промысел с 2024 года. Норвегия, зарегистрировав протест против моратория, после 1993 года возобновила охоту на малого полосатика. Квота постоянно растет, достигнув более тысячи особей в год. Япония вернулась к коммерческой добыче китов в своей экономической зоне в июле 2019 года, выйдя из МКК. Сегодня это единственная страна в мире, имеющая плавучую китобойную базу "Ниссин Мару" по переработке китового мяса.Всемирный день китов отмечают природоохранные учреждения, специалисты в сфере экологической безопасности, научные сотрудники. Для сохранения популяции морских обитателей к этой проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские заповедники. В этот день проводятся различные акции в защиту китов и других морских млекопитающих, а также информационные мероприятия.В России Всемирный день кита отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в наших морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей, многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России. В российских водах встречается 32 вида китов, из которых 18 внесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Для сохранения охотско-корейской популяции серых китов Минприроды России в 2009 году создало Межведомственную рабочую группу, которая осуществляет непрерывный мониторинг популяции и контроль за соблюдением экологических норм при разработке и добыче нефти и газа на Сахалинском шельфе в местах обитания животных. Одной из задач рабочей группы является осуществление программы спутникового мечения охотско-корейского серого кита с целью изучения путей его миграции. Министерством согласована многолетняя программа научных исследований популяции. В 2021 году в Минприроды России состоялось совещание экспертов по сохранению и восстановление китообразных, на которой были представлены проекты стратегий сохранения охотоморских популяций гренландского и серого кита в РФ. Охотоморская популяция гренландского кита сегодня одна из самых малочисленных − чуть больше 200 особей. В 2019 году эти киты были внесены в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Россия также отвечает за кормовую базу китов. По словам ученых, дальневосточные моря России называются "столовой для китов", животные приходят туда кормиться, а размножаются они там, где тепло: у японского острова Окинава и островов Огасавара, на Филиппинских островах, на Гавайях, у побережья Мексики. Необходимость охраны особо уязвимых видов морских млекопитающих стала одной из причин создания самого большого морского заповедника России – "Командорского" (Камчатский край). С 1993 года на архипелаге под охраной находятся крупные репродуктивные лежбища северного морского котика и сивуча. Здесь обитают занесенные в Красную книгу России каланы и антуры, а в акватории, вдали от морских путей, в безопасности плавают киты – северные плавуны, горбачи, кашалоты.В акватории национального парка "Русская Арктика" обитают такие морские млекопитающие, как белуха, нарвал, гренландский кит, малый полосатик, возможно, финвал и горбач, а также атлантический морж, устраивающий многочисленные береговые лежбища в летний период, нерпа, морской заяц, гренландский тюлень.В Кроноцком заповеднике (Камчатский край) обитают 13 видов китообразных. Через заповедные акватории проходят пути миграции серых китов. Этот вид охраняется Международным союзом охраны природы, внесен в Красные книги России и Камчатки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, всемирный день китов, в мире