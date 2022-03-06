https://ria.ru/20220306/zapovedniki-1776919017.html

Заповедники России: список самых лучших мест для туризма

Заповедники России: список лучших национальных природных зон и территорий

Заповедники России: список самых лучших мест для туризма

В России много заповедников, национальных парков и заказников. Самые большие и известные находятся в местах, недоступных обычному туристу. Список лучших... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:33

2022-03-06T14:33

2022-03-06T17:31

петр i

река лена

россия

губаха

всемирный фонд дикой природы

юнеско

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России много заповедников, национальных парков и заказников. Самые большие и известные находятся в местах, недоступных обычному туристу. Список лучших природных охраняемых зон и территорий и почему их стоит посетить - в материале РИА Новости.Заповедники РоссииГосударственный природный заповедник – самая строгая форма охраны природы, в нем она остается в естественном состоянии и любое вмешательство человека находится под запретом. Национальные парки, заказники, памятники природы – это тоже особо охраняемые природные территории, но ограничений там меньше.Заповедники бывают природными, ландшафтными, историческими, археологическими. Особо выделяют музеи-заповедники, которые могут включать часть города, парк или отдельную усадьбу, представляющую архитектурную или историческую ценность.До некоторых заповедников нелегко добраться, а посещение других осуществляется только по особой договоренности, по заранее заказанным пропускам (например, в Кавказском заповеднике). Более 30 природных резерватов России относятся к биосферным. Такие зоны создаются под эгидой ЮНЕСКО на базе действующих заповедников, так как их экосистема уникальна и требует “консервации”, то есть тщательного контроля за сохранением.ИсторияГодом начала заповедного дела в России можно считать 1703, когда Пётр I своим указом запретил рубить корабельные леса. Но первый государственный природный заповедник — Баргузинский — учредили только в 1917 году. Сейчас в России насчитывается более 100 территорий с таким статусом.Первые заповедникиБаргузинский заповедник был создан для сохранения и увеличения численности соболя. В 1919 году был основан Астраханский заповедник. По рекомендации ботаников В.А. Хлебникова и Н.Л. Чугуновой научная комиссия одобрила его создание для сбережения флоры и фауны региона. Ильменский был основан для охраны уникальных полезных ископаемых. В 1923 году создан Воронежский заповедник, охраняющий флору и фауну Усманского бора.Отличия заповедника от национального паркаОсновное различие между заповедником и национальным парком заключается в способе защиты дикой природы. Заповедник является зоной, полностью закрытой для любого воздействия человека. Здесь возможны только познавательные туристические и экологические маршруты, тропы и центры экологического образования. В национальном парке помимо охраны и изучения природной территории создаются условия для отдыха населения.Отличия заповедника от заказникаРазница между заповедником и заказником в том, что заповедник – это территория, полностью исключенная из хозяйственной деятельности человека, а заказник - это территория, на которой охраняются некоторые части природного комплекса. Заказники создаются для сохранения и развития отдельных популяций животных, птиц или водных обитателей. Они делятся на охотничьи, ботанические и гидрологические. Заповедники сохраняют все виды живых организмов в условиях их естественного обитания. Кроме того, природные заповедники, в отличие от заказников, могут входить в число биосферных резерватов.“Такие территории предназначены для сохранения, а порой и восстановления редких и исчезающих видов животных и растений, проведения научных исследований, изучения естественных ландшафтов, - комментирует Анна Статва, кандидат географических наук. - В отличие от заказника, где под охрану может быть взят отдельный компонент природной среды (например, водный объект, если это гидрологический заказник, или отдельный вид животного, если это зоологический заказник), здесь охраняется весь природный комплекс. В любом заповеднике есть деление на зоны. При этом большая часть территории закрыта для посещения туристами. На ней могут находиться только сотрудники заповедника, ученые. Та территория, которая предназначена для туристско-экскурсионной работы, как правило, имеет соответствующую инфраструктуру - указатели, экотропы, места для стоянок. Сегодня заповедники активно занимаются развитием экотуризма и экопросвещения. Самые популярные и посещаемые - Кивач, Кавказский, Байкальский, Алтайский и Кроноцкий”.Известные заповедникиВ заповедниках можно увидеть нетронутую землю с горными массивами, чистыми реками, красивыми озерами. В каждом охраняется несколько видов животных и растений. Многие заповедники очень популярны в России.Большой АрктическийНаиболее крупный по площади на сегодняшний день - Большой Арктический заповедник - более 40 тысяч кв. км.Он занимает острова, а также побережье Северного Ледовитого океана на Таймыре. Его территория – это арктическая пустыня с редкими мхами и лишайниками. Поэтому в заповеднике водится много леммингов. Турист может сюда попасть в составе экскурсии, также популярны сплавы по реке Хутуда-Бига. В реках заповедника встречаются редкие рыбы: арктический голец, омуль, муксун, сибирский хариус, сибирский осетр, стерлядь, нельма и щука. Многие виды зверей занесены в Красные книги - международную, российскую и Красноярского края. В том числе это лаптевский и атлантический моржи, нарвал, овцебык.Остров ВрангеляЗаповедник “Остров Врангеля” относится к Чукотскому автономному округу и существует с 1976 года. Посещение этой территории строго ограничено, получить разрешение могут только те, кто занимается научной деятельностью. Среди достопримечательностей: домик в лагуне Попова, стоянка древних эскимосов, гора Перкаткун. Острова Врангеля и Геральд известны как крупнейшие в мире районы концентрации родовых берлог белого медведя. Здесь также обитают песец, горностай, росомаха, одичавший северный олень, волки, красные лисицы.КроноцкийЭтот заповедник расположен к востоку от полуострова Камчатка, большая его часть покрыта каменной березой. Здесь находится единственное в Евразии и одно из крупнейших в мире поле с гейзерами, горячими источниками, грязевыми чашами, мини-вулканами и водопадами. Фауна Кроноцкого заповедника представлена такими млекопитающими, как соболь и горностай, лиса, росомаха, лось, снежный баран, белка, рысь. Рептилий здесь нет, но есть земноводные, например, сибирский углозуб.БаргузинскийЭтот заповедник назван в честь вида соболя, который обитает на его территории. Место расположения - Республика Бурятия, общая площадь составляет 374 тысячи гектаров. Заповедник был основан в 1917 году, это старейшая охраняемая территория России. Экологический туристический маршрут проходит через долину реки Шумилихи до озера Байкал. На территории обитают: волк, лисица, росомаха, рысь, бурый медведь, лось, заяц беляк, полевка-экономка и красная полевка.Дальневосточный морскойПриродный заповедник располагается в заливе Петра Великого Японского моря. Основными объектами охраны являются дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, приморский гребешок, колонии морских птиц, тюлень ларги (пестрый тюлень). Киты, косатки, дельфины регулярно заходят в воды заповедника. Эндемики составляют 2% от общего числа аборигенных видов растений заповедника. К их числу относятся овсяница Воробьева, зубровка Елены, мятлик Жирмунского, клевер Гордеева, остролодочник русский, китагавия литоральная.АлтайскийАлтайский заповедник - особо охраняемая природная территория в Алтайских горах.Всего там 1270 видов растений, 73 вида млекопитающих, около 300 видов птиц, 10 видов земноводных и пресмыкающихся. Встречающиеся животные - марал, лось, бурый медведь, кабарга, соболь, росомаха, рысь, косуля, белка, бурундук, снежный барс. Среди птиц: тетерева, рябчики, совы, белые и тундровые куропатки, улары. В большинстве рек встречается хариус.ПрисурскийЗаповедник находится на территории Чувашской республики. В нем располагаются такие памятники природы, как "Речка Люля", "Группа озёр Старая Старица", "Группа озёр Старица, Базарское" и археологический памятник "Заячий городок". В охранной зоне заповедника гнездятся редкие виды птиц, включенных в Красную книгу России: орлан-белохвост, филин, змееяд, кулик-сорока, малая крачка, серый сорокопут. Также можно встретить: бурого медведя, рысь, волка, лесную куницу, рыжую полёвку, бобра, зайца-беляка, кабана, лося и редких степных сурков - байбаков.ЛазовскийСегодня площадь Лазовского заповедника имени Капланова в Приморском крае — более 120 тысяч гектаров. Большую часть этой территории занимают хвойные и широколиственные леса. Среди млекопитающих, находящихся под охраной, выделяются амурский тигр, горал, уссурийский пятнистый олень, дальневосточный леопард, гигантская бурозубка, обыкновенная длиннокрылая. Среди рыб, находящихся под охраной, - сахалинский таймень и сахалинский осетр. Среди амфибий - уссурийский когтистый тритон. Также на территории находится самая крупная тисовая роща Дальнего Востока.Саяно-ШушенскийЗаповедник расположен в малодоступном районе Западного Саяна на юге Красноярского края на левом берегу реки Енисей. Эта территория влияния Саяно-Шушенского водохранилища. Почти 100 видов животных — редкие, исчезающие или занесены в Красную книгу. В лесах обитают белки и соболи, росомахи и лоси, рыси и волки. Со строительством гидроэлектростанции в водоемах стало больше щук, окуней, появился лещ. Снежный барс считается исчезающим видом. Сегодня в мире насчитывается около 7000 его представителей, 100 из которых - в России. На территории заповедника проживает около 10 особей.БайкальскийБолее половины представителей байкальской фауны являются эндемиками, а это почти 40 видов. Работу по сохранению уникальных и типичных природных комплексов в Республике Бурятия проводят на территориях Байкальского заповедника – Южного побережья Байкала и центральной части хребта Хамар-Дабан. В заповедной зоне обитает более 365 видов животных, из которых 52 вида — млекопитающие, 293 — птицы. В заказнике обитает заяц-беляк и северная пищуха. Бурый медведь в весенне-летний сезон встречается на всей территории природного комплекса. Также водятся рысь, соболь, выдра, восточная норка, ласка и другие представители семейства куньих.УссурийскийУссурийский заповедник расположен в Приморском крае. Он богат хвойными и лиственными лесами, которые почти не сохранились ни на Дальнем Востоке России, ни в соседних странах. Здесь обитает самый крупный жук фауны России — реликтовый усач, крупные тропические бабочки: сатурния Артемида, брамея Танкрэ, хвостоносец Маака. В Красную книгу России занесены амурский тигр, восточносибирский леопард, мандаринка, черный аист, когтистый уссурийский тритон. К редким видам относятся также широкорот, каллипогон и таракан реликтовый.В Уссурийском заповеднике действует реабилитационный центр по воспитанию медвежат-сирот. Сотрудники резервата рассказывают посетителям историю каждого медвежонка, описывают его характер и привычки. На территорию могут попасть туристы, из Уссурийска ходят рейсовые автобусы.КомандорскийКомандорский заповедник — самый большой в России морской биосферный заповедник. Создан для охраны и изучения природных комплексов одноименного архипелага, расположенного в водах Берингова моря и Тихого океана. Здесь сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы, гнезда ряда видов птиц на западной границе ее распространения. Командоры - единственное место в мире, где раньше жила морская корова. На территории и акватории заповедника установлен дифференцированный режим охраны и выделены три зоны: хозяйственная, буферная и заповедное ядро. Для посещения хозяйственной разрешения не требуется. Здесь находится село Никольское, визит-центр заповедника, часть экскурсионных маршрутов и лежбища северного морского котика.ПуторанскийЭтот заповедник расположен в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Основные объекты исследований и охраны: занесённые в Красную книгу России путоранский подвид снежного барана, краснозобая казарка, беркут, пискулька, орлан-белохвост, кречет, белоклювая гагара, малый лебедь, клоктун, скопа, кроншнеп-малютка. В 2010 году заповедник был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.ТаймырскийОдин из самых больших заповедников в России. Расположен на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр. Туристам предлагают групповые походы, вертолетные экскурсии, наблюдение за животными в дикой природе, рыбалку. Большинство туристических маршрутов по Таймырскому заповеднику начинается в Норильске. На охраняемой территории обитает 21 вид млекопитающих. Здесь самое большое стадо диких оленей в мире. В заповеднике много водоплавающих птиц — гусь-гуменник, гага-гребенушка, тундровый лебедь, черно-полярная гагара, красноголовая казарка, различные кулики и чайки.Усть-ЛенскийУсть-Ленский заповедник находится в дельте реки Лена и на западном склоне северной оконечности хребта Хараулах, на территории Республики Саха. Здесь можно встретить северных оленей, снежных баранов, голубых песцов, черношапочных сурков. Находятся под охраной лаптевский подвиды моржей, нарвалы, белухи и белые медведи. С июля по август специалисты Международной биологической станции "Лена-Норденшельд" проводят орнитологические туры. Также сотрудники заповедника организуют сплавы по рекам Бесюке, Кенгдей, Чубукулах и Аякит.Кузнецкий АлатауКузнецкий Алатау — это природный заповедник на юге Центральной Сибири, в Кемеровской области, рядом с городом Новокузнецк. На охраняемой территории живут белка, барсук, красная и обыкновенная полевка, выдра, бурый медведь, лиса, бобр. Есть также косули, маралы, лоси, иногда из соседней Хакасии заходят волки. Охотничья и рыболовная фауна включает пескарей, выдр, глухарей, тундровых куропаток. Всего в заповеднике 69 видов млекопитающих.КавказскийЭто самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Государственный заповедник был создан на землях бывшей великокняжеской "Кубанской охоты", то есть мест, где раньше охотились. Символом Кавказского заповедника, расположенного в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии, является зубр, так как для его сохранения он и создавался. На территории обитают 1700 кавказских благородных оленей, 1300 серн, 3200 туров, 600 медведей. Туристические маршруты составляют общей сложностью около 450 км.ОлёкминскийОлекминский заповедник находится на юге Республики Саха (Якутия), где Приленское плато граничит с Алданским плоскогорьем. Роль Олёкминского заповедника в сохранении экосистем Южной Якутии определяется его расположением. Вся его территория расположена в области вечной мерзлоты 100-200 метровой толщины. Список растений насчитывает 666 видов, из них шесть занесены в Красную книгу РФ, 66 видов сосудистых растений занесены в Красную книгу Республики Саха: ирис гладкий, лилия пенсильванская, горечавка одноцветковая, смородина лежачая, башмачок пятнистый. Фауну представляют сибирские виды животных, в том числе соболь, росомаха, бурундук, лесной лемминг, красная и красно-серая полевки, колонок, летяга, бурый медведь, лось.ДарвинскийЭта природная территория расположена в Вологодской и Ярославской областях. Основана в 1945 году после сообщений о том, что Рыбинская ГЭС и ее водохранилище повлияли на местную природу. Птицеводы заповедника привлекают в заповедник сотни видов птиц. Здесь также встречаются: куницы, горностаи, белки, выдры, волки, барсуки, лисицы, лоси, зайцы. Много в заповеднике медведей, кабанов. В лесных чащах гнездятся филины, глухари, тетерева, большой подорлик, черный коршун, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник и ряд мелких соколов. В заповеднике также есть места для кемпинга.АстраханскийЗаповедник появился в 1919 году и занимает 63 тысячи гектаров Камызякского и Володарского районов. Это один из заповедников, куда могут попасть туристы. Посещение проводится в сопровождении его персонала. Организуются прогулки по пешеходным маршрутам. Так как флора в заповеднике очень разная, работники заповедника советуют выбирать для экскурсий определенные периоды времени: когда цветут лотосы или когда мигрируют птицы. Все зависит от того, что хотят увидеть туристы.Брянский лесЗаповедник "Брянский лес" создан 14 июля 1987 года на территории Трубчевского и Суземского районов Брянской области, в междуречье Десны и Неруссы. Он сохраняет часть большого лесного массива, который называется "Брянский лесной массив". Флора и фауна очень разнообразны. Брянский лес - единственное место в Европе, где обитают все виды европейских дятлов: большие, средние, маленькие, сирийские, белоголовые, серые, зеленые, трехпалые, желто-зеленые. Центральный район, куда приезжают туристы, находится на железнодорожной станции Нерусс. На территории поместья есть туристический центр, сеть экологических троп, фотовыставка под открытым небом, комнаты отдыха, сувенирный магазин, парковка и другие элементы туристической инфраструктуры.СтолбыЗаповедник России "Столбы" включает в себя часть Восточных Саян. Главной достопримечательностью являются сиенитовые останцы — так называемые "столбы". Некоторые скалы открыты для туристов, иные расположены в глубине заповедника и доступ к ним ограничен. Это хрупкая экосистема. Большую часть территории занимают хвойные леса. Неподалеку от заповедника находится горнолыжный курорт Губаха.День заповедников и парков в РоссииДень заповедников и национальных парков в России ежегодно отмечается 11 января. Центр охраны дикой природы и Всемирный Фонд дикой природы учредили эту дату в 1997 году. Именно в тот день ​​у побережья Байкала была образована первая особо охраняемая природная территория (ООПТ) – Баргузинский соболиный заповедник.Законодательство по заповедникамВажнейшим законодательным актом, регулирующим отношения в сфере организации, охраны и использования ООПТ, является федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", принятый Государственной Думой в 1995 году. Заповедники могут находиться в федеральной, региональной или муниципальной собственности. В России 13 тысяч особо охраняемых территорий. Это 12% всей территории страны.В соответствии с ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", заповедники- это "участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение".В зависимости от режима охраняемых природных территорий выделяются следующие разновидности:

https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769285465.html

https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html

https://ria.ru/20220209/tigritsa-1771817975.html

https://ria.ru/20220210/shtrafy-1771977053.html

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река лена

россия

губаха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петр i, река лена, россия, губаха, всемирный фонд дикой природы, юнеско, общество