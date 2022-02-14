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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/pugacheva-1772718784.html
Пугачева ответила на критику в свой адрес
Пугачева ответила на критику в свой адрес - РИА Новости, 14.02.2022
Пугачева ответила на критику в свой адрес
Алла Пугачева в социальных сетях ответила на критику в свой адрес. Певица отметила, что не стоит мстить подлым людям. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:37
2022-02-14T17:37
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
ирина понаровская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях ответила на критику в свой адрес. Певица отметила, что не стоит мстить подлым людям.Поклонники поддержали мнение артистки.Пугачеву нередко обвиняют в том, что она могла разрушить карьеру того или иного артиста. Например, в Сети говорили об их конфликте с Ириной Понаровской. Сама певица отмечала, что Примадонна отпускала в ее сторону шутки.Жанна Бичевская заявила, что ей жаль растраченного таланта Примадонны.Но есть артисты, которые спустя много лет остаются благодарны Пугачевой за поддержку в трудную минуту. Среди них – Валентин Юдашкин и Борис Моисеев.
https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html
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знаменитости, алла пугачева, ирина понаровская, шоу-бизнес
17:37 14.02.2022
 
Пугачева ответила на критику в свой адрес

Пугачева ответила на критику в свой адрес и призвала не мстить подлым людям

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях ответила на критику в свой адрес. Певица отметила, что не стоит мстить подлым людям.

"Дорогие мои друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут", – сказала Примадонна.

Поклонники поддержали мнение артистки.

"Золотые слова", "Я тоже стараюсь придерживаться этого мудрого принципа", "Умная женщина плохого не посоветует", – написали в комментариях.

Пугачеву нередко обвиняют в том, что она могла разрушить карьеру того или иного артиста. Например, в Сети говорили об их конфликте с Ириной Понаровской. Сама певица отмечала, что Примадонна отпускала в ее сторону шутки.
"Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Мне эта ситуация была неприятна. Со мной говорили, как немного с чокнутой: "Ой-ой-ой, а кто это такая? Да не голубая ли кровь у вас?". Как бы "иди к своим царям". Я родилась такой", – рассказала Понаровская.
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Жанна Бичевская заявила, что ей жаль растраченного таланта Примадонны.

"Она гениальный человек, но она не сумела удержать свой талант на том уровне, как раньше. К сожалению, это так. И песни уже пошли другие, и петь стала по-другому. Я смотрела, и мне очень было жаль. Я жалела, что такой талант тратится на такие стекляшки", – рассказала Жанна.

Но есть артисты, которые спустя много лет остаются благодарны Пугачевой за поддержку в трудную минуту. Среди них – Валентин Юдашкин и Борис Моисеев.
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