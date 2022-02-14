https://ria.ru/20220214/pugacheva-1772718784.html

Пугачева ответила на критику в свой адрес

Пугачева ответила на критику в свой адрес - РИА Новости, 14.02.2022

Пугачева ответила на критику в свой адрес

Алла Пугачева в социальных сетях ответила на критику в свой адрес. Певица отметила, что не стоит мстить подлым людям. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:37

2022-02-14T17:37

2022-02-14T17:37

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

ирина понаровская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях ответила на критику в свой адрес. Певица отметила, что не стоит мстить подлым людям.Поклонники поддержали мнение артистки.Пугачеву нередко обвиняют в том, что она могла разрушить карьеру того или иного артиста. Например, в Сети говорили об их конфликте с Ириной Понаровской. Сама певица отмечала, что Примадонна отпускала в ее сторону шутки.Жанна Бичевская заявила, что ей жаль растраченного таланта Примадонны.Но есть артисты, которые спустя много лет остаются благодарны Пугачевой за поддержку в трудную минуту. Среди них – Валентин Юдашкин и Борис Моисеев.

https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html

https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, алла пугачева, ирина понаровская, шоу-бизнес