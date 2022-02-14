Пугачева ответила на критику в свой адрес
Пугачева ответила на критику в свой адрес и призвала не мстить подлым людям
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях ответила на критику в свой адрес. Певица отметила, что не стоит мстить подлым людям.
"Дорогие мои друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут", – сказала Примадонна.
Поклонники поддержали мнение артистки.
"Золотые слова", "Я тоже стараюсь придерживаться этого мудрого принципа", "Умная женщина плохого не посоветует", – написали в комментариях.
Пугачеву нередко обвиняют в том, что она могла разрушить карьеру того или иного артиста. Например, в Сети говорили об их конфликте с Ириной Понаровской. Сама певица отмечала, что Примадонна отпускала в ее сторону шутки.
"Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Мне эта ситуация была неприятна. Со мной говорили, как немного с чокнутой: "Ой-ой-ой, а кто это такая? Да не голубая ли кровь у вас?". Как бы "иди к своим царям". Я родилась такой", – рассказала Понаровская.
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Жанна Бичевская заявила, что ей жаль растраченного таланта Примадонны.
"Она гениальный человек, но она не сумела удержать свой талант на том уровне, как раньше. К сожалению, это так. И песни уже пошли другие, и петь стала по-другому. Я смотрела, и мне очень было жаль. Я жалела, что такой талант тратится на такие стекляшки", – рассказала Жанна.
Но есть артисты, которые спустя много лет остаются благодарны Пугачевой за поддержку в трудную минуту. Среди них – Валентин Юдашкин и Борис Моисеев.
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