"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой
Ирина Понаровская вспомнила неприятные для нее шутки Аллы Пугачевой
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская вспомнила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками.
"Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Мне эта ситуация была неприятна. Со мной говорили, как немного с чокнутой: "Ой-ой-ой, а кто это такая? Да не голубая ли кровь у вас?". Как бы "иди к своим царям". Я родилась такой", – рассказала Понаровская.
В интервью Ирине Шихман певица призналась, что это был не единичный случай. Однажды она услышала что-то, сказанное ей в спину.
"Меня бабушка учила: "Никогда не разговаривай с тем человеком, который тебе отвечает, не глядя на тебя". Это унизительно. Лучше пошлите меня – это будет честнее", – заключила Ирина.
Она также прокомментировала слухи, будто Примадонна помешала ее дальнейшей творческой карьере. Понаровская отметила, что "ничего про это не знает", "никогда не вела никаких расследований" и у нее "нет врагов".
Певица не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Ирина, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам. Недавно она показала поклонникам клип "Я до слез люблю тебя", сделанный с командой Максима Фадеева.