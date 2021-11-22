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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html
"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой
"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой - РИА Новости, 22.11.2021
"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой
Ирина Понаровская вспомнила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:28
2021-11-22T14:28
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
ирина понаровская
ирина шихман
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская вспомнила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками.В интервью Ирине Шихман певица призналась, что это был не единичный случай. Однажды она услышала что-то, сказанное ей в спину.Она также прокомментировала слухи, будто Примадонна помешала ее дальнейшей творческой карьере. Понаровская отметила, что "ничего про это не знает", "никогда не вела никаких расследований" и у нее "нет врагов".Певица не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Ирина, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам. Недавно она показала поклонникам клип "Я до слез люблю тебя", сделанный с командой Максима Фадеева.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес, ирина понаровская, ирина шихман
14:28 22.11.2021
 
"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой

Ирина Понаровская вспомнила неприятные для нее шутки Аллы Пугачевой

© РИА Новости / Владимир ВяткинПевица Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская вспомнила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками.
"Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Мне эта ситуация была неприятна. Со мной говорили, как немного с чокнутой: "Ой-ой-ой, а кто это такая? Да не голубая ли кровь у вас?". Как бы "иди к своим царям". Я родилась такой", – рассказала Понаровская.
В интервью Ирине Шихман певица призналась, что это был не единичный случай. Однажды она услышала что-то, сказанное ей в спину.
"Меня бабушка учила: "Никогда не разговаривай с тем человеком, который тебе отвечает, не глядя на тебя". Это унизительно. Лучше пошлите меня – это будет честнее", – заключила Ирина.
Она также прокомментировала слухи, будто Примадонна помешала ее дальнейшей творческой карьере. Понаровская отметила, что "ничего про это не знает", "никогда не вела никаких расследований" и у нее "нет врагов".
Певица не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Ирина, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам. Недавно она показала поклонникам клип "Я до слез люблю тебя", сделанный с командой Максима Фадеева.
Скриншот видео из Instagram Ирины Понаровской
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ШоубизЗнаменитостиАлла ПугачеваШоу-бизнесИрина ПонаровскаяИрина Шихман
 
 
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