https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html

"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой

"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой - РИА Новости, 22.11.2021

"Алла в мою сторону отпускала шутки": Понаровская – о конфликте с Пугачевой

Ирина Понаровская вспомнила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:28

2021-11-22T14:28

2021-11-22T14:28

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алла пугачева

шоу-бизнес

ирина понаровская

ирина шихман

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская вспомнила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками.В интервью Ирине Шихман певица призналась, что это был не единичный случай. Однажды она услышала что-то, сказанное ей в спину.Она также прокомментировала слухи, будто Примадонна помешала ее дальнейшей творческой карьере. Понаровская отметила, что "ничего про это не знает", "никогда не вела никаких расследований" и у нее "нет врагов".Певица не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Ирина, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам. Недавно она показала поклонникам клип "Я до слез люблю тебя", сделанный с командой Максима Фадеева.

https://ria.ru/20210210/ponarovskaya-1596688300.html

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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес, ирина понаровская, ирина шихман