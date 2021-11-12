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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211112/ponarovskaya-1758749092.html
Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя"
Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя" - РИА Новости, 12.11.2021
Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя"
Ирина Понаровская представила публике новый клип "Я до слез люблю тебя". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:38
2021-11-12T14:38
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
шоу-бизнес
музыка
наргиз (певица)
ирина понаровская
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская представила публике новый клип "Я до слез люблю тебя". Певица поблагодарила продюсера Максима Фадеева за проделанную работу.Пользователи в комментариях отметили, что образ и голос артистки очень похож на другую бывшую подопечную Фадеева – Наргиз.Разрыв Фадеева с Наргиз проходил со скандалом. В августе 2019 года продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам продюсер отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека".Также поклонники в очередной раз отметили цветущий вид 68-летней артистки, которая не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Певица, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам.Ранее Понаровская дала совет, как из женщины не превратиться в "бабу".
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знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес, музыка, наргиз (певица), ирина понаровская
14:38 12.11.2021
 
Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя"

Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя" и поблагодарила Фадеева

© РИА Новости / Владимир ВяткинПевица Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская представила публике новый клип "Я до слез люблю тебя".
Певица поблагодарила продюсера Максима Фадеева за проделанную работу.

"Благодарна вновь команде гениального Максима Фадеева за это творение – настоящее, искреннее и надеюсь, которое тронет за душу людей", – написала артистка.

Пользователи в комментариях отметили, что образ и голос артистки очень похож на другую бывшую подопечную Фадеева – Наргиз.

"Очень напомнила Наргиз", "Думала Наргиз обросла", "Зачем еще одна Наргиз", – написали подписчики в аккаунте продюсера.

Разрыв Фадеева с Наргиз проходил со скандалом. В августе 2019 года продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам продюсер отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека".
Также поклонники в очередной раз отметили цветущий вид 68-летней артистки, которая не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Певица, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам.
Ранее Понаровская дала совет, как из женщины не превратиться в "бабу".
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