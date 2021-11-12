https://ria.ru/20211112/ponarovskaya-1758749092.html

Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя"

Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя" - РИА Новости, 12.11.2021

Ирина Понаровская представила новый клип "Я до слез люблю тебя"

Ирина Понаровская представила публике новый клип "Я до слез люблю тебя". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:38

2021-11-12T14:38

2021-11-12T14:38

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максим фадеев

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музыка

наргиз (певица)

ирина понаровская

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская представила публике новый клип "Я до слез люблю тебя". Певица поблагодарила продюсера Максима Фадеева за проделанную работу.Пользователи в комментариях отметили, что образ и голос артистки очень похож на другую бывшую подопечную Фадеева – Наргиз.Разрыв Фадеева с Наргиз проходил со скандалом. В августе 2019 года продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам продюсер отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека".Также поклонники в очередной раз отметили цветущий вид 68-летней артистки, которая не так давно решила вернуться в шоу-бизнес. Певица, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставляла на время карьеру, чтобы посвятить себя семье: сыну Энтони и внукам.Ранее Понаровская дала совет, как из женщины не превратиться в "бабу".

https://ria.ru/20211109/dolina-1758189347.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес, музыка, наргиз (певица), ирина понаровская