"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

"Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", — сказал Фадеев.