"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра.
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
"Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", — сказал Фадеев.
В августе 2019 года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы. Кроме того, лейбл запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.
Весной 2020 года новым продюсером Наргиз стал Виктор Дробыш.
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