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"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
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РИА Новости

"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

15:21 15.03.2020 (обновлено: 15:45 15.03.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаКомпозитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра.
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.

"Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", — сказал Фадеев.

В августе 2019 года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы. Кроме того, лейбл запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.
Весной 2020 года новым продюсером Наргиз стал Виктор Дробыш.
Певица Наргиз Закирова
31 декабря 2019, 00:14
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
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Обсудить 6
КультураНаргиз (певица)Максим ФадеевВиктор Дробыш
Популярные комментарии
Наргизы приходят и уходят: иных уже и помнить забыли, а Фадеев - остается!!! Уважаю, люблю творчество, желаю удачи Максиму!!!
15 марта, 16:36
fomion
10500006
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