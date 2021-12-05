https://ria.ru/20211205/pugacheva-1759592392.html

"Достаточно лишь намека": кому помогала Алла Пугачева

"Достаточно лишь намека": кому помогала Алла Пугачева - РИА Новости, 05.12.2021

"Достаточно лишь намека": кому помогала Алла Пугачева

Аллу Пугачеву нередко обвиняют в том, что она якобы разрушила чью-то карьеру. Но есть артисты, которые спустя много лет остаются благодарны ей за поддержку в... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:47

2021-12-05T14:47

2021-12-05T14:47

шоубиз

алла пугачева

валентин юдашкин

борис моисеев

юлия началова

илья резник

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Аллу Пугачеву нередко обвиняют в том, что она якобы разрушила чью-то карьеру. Но есть артисты, которые спустя много лет остаются благодарны ей за поддержку в трудную минуту. Кому помогла примадонна — в материале РИА Новости.Валентин ЮдашкинАлла Пугачева познакомилась с Валентином Юдашкиным, когда он еще учился в Московском индустриальном техникуме. Тогда и начался их творческий союз — за годы совместной работы модельер создал для примадонны множество эффектных образов, а плодотворное сотрудничество двух талантливых людей переросло в дружбу. По словам кутюрье, Алла Борисовна тактична, для нее очень важно не обидеть человека."Шли годы, а отношения наши были ровными, уважительными ко мне, к Марине, моей семье. Т.е. не было никаких потрясений, если нужна какая-то помощь, то достаточно лишь намека", — рассказывал дизайнер.Не осталась в стороне Пугачева, и когда узнала о страшной болезни своего друга. В 2016 врачи диагностировали у него онкологию. Рак быстро прогрессировал. "У нее была паника. Она не понимала, чем помочь — и такой я ее раньше никогда не видел, потому что она всегда знает, как это сделать. Она морально помогла, очень аккуратно заставляла меня что-то делать", — делился подробностями гений моды. Борис МоисеевАлла Пугачева и Борис Моисеев знакомы уже лет сорок. Когда-то звезда советской эстрады помогла пробиться в мире шоу-бизнеса танцевальному коллективу "Экспрессия", в котором выступал Моисеев. Алла Борисовна не забыла своего друга, и когда у него начались проблемы со здоровьем. В 2010 у Моисеева случился первый инсульт, а в 2020-м – второй. Сергей Горох, директор музыканта, уверяет, что состояние Моисеева сейчас ровное, а публикации в СМИ о том, что он якобы обездвижен, сплетни. Он же рассказал, что примадонна регулярно звонит певцу и присылает подарки."На днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону. Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь", — говорит Сергей Горох. Илья РезникЕще один давний друг Аллы Борисовны — Илья Резник. Когда ему потребовались деньги, чтобы оплатить операцию тещи, примадонна передала нужную сумму. "Алла Борисовна — единственная, кто оказал нам помощь в спасении моей мамы. Денег у нас не было: авторские должны прийти только в конце июля. Алла Борисовна просто спасла нас. Единственная, кто выразил готовность по просьбе Илюши оплатить дорогостоящую операцию", — рассказывала "Собеседнику" супруга поэта-песенника Ирина Романова. Спустя год, Резник и его супруга снова обратились к Алле Борисовне, она помогла им и в тот раз."Мы позвонили 18 июня, в день рождения Максима, так как у нас возникла очень трудная ситуация. Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима", — вспоминал поэт.А ведь отношения артистов не всегда были ровными, и они нередко ссорились. Причины были разные. То песню, идею которой придумала Алла Борисовна, отдали другой исполнительнице, то Резнику казались слишком маленькими выплаты за хиты, которые он написал. Тем не менее знаменитости всегда мирились. "Мы ругались и ссорились, всякое было, но что толку ссориться с братом. Ясное дело, мы родные люди", — "СтарХит" цитирует слова Пугачевой из документального фильма Первого канала "Илья Резник. Который год я по земле скитаюсь…".ЛюбашаПевица и композитор Татьяна Залужная, известная как Любаша, уверяет, что Пугачева помогла ей справиться депрессией. "Алла сказала: "Возьми себя за шкирку и сама вытащи себя! Никто другой тебя не спасет!". Так и вышло", — вспоминала исполнительница. Она написала для Примадонны 12 песен, записала с ней альбом и считает, что ее карьера сложилась именно благодаря Пугачевой. "Если бы не Алла, о моих песнях вообще никто бы не знал. Она вывела меня на сцену, как певицу и как композитора. В отношении меня она всегда была щедрым человеком", — говорила Залужная в интервью "Собеседнику". Юлия Началова16 марта 2019 года умерла Юлия Началова. Причина смерти 38-летней певицы — остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. За несколько дней до трагедии ее госпитализировали, подключили к ИВЛ и прооперировали ногу. Восемь лет Юля пыталась справиться с красной волчанкой и подагрой. Аллы Борисовны на похоронах коллеги не было. Но это не значит, что Примадонна не помогла родным исполнительницы."Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой. И ничего, кроме благодарности к семье Пугачевой и Галкина, семья Началовых не испытывает", — писала в своем микроблоге Анна Исаева, пиар-директор Началовой.

https://ria.ru/20210720/yudashkin-1742041815.html

https://ria.ru/20210929/moiseev-1752333513.html

https://ria.ru/20211115/lyubasha-1759141656.html

https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html

https://ria.ru/20211003/pugacheva-1752256337.html

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алла пугачева, валентин юдашкин, борис моисеев, юлия началова , илья резник