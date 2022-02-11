"Не сумела удержать талант": Бичевская о Пугачевой
Певица Жанна Бичевская рассказала об утраченном таланте Аллы Пугачевой
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жанна Бичевская рассказала, что, по ее мнению, Алла Пугачева не смогла "удержать свой талант" с течением времени.
"Она действительно очень талантливый человек с такой харизмой. Она гениальный человек, но она не сумела удержать свой талант на том уровне, как раньше. К сожалению, это так. И песни уже пошли другие, и петь стала по-другому. Я смотрела, и мне очень было жаль. Я жалела, что такой талант тратится на такие стекляшки", – рассказала Жанна.
В программе "Судьба человека" она отметила, что не считала себя с Пугачевой конкурентками. Но и подругами артистки не стали, хотя периодически встречались на концертах.
"Мы встречались с Аллой на концертах довольно часто еще до ее участия во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Я ей посоветовала тогда спеть песню Никиты Богословского, потому что он был председателем жюри. Я говорю: "Может быть, ему песня понравится…". И она спела. И стала лауреатом", – рассказала певица.
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