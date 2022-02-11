"Не сумела удержать талант": Бичевская о Пугачевой

"Она действительно очень талантливый человек с такой харизмой. Она гениальный человек, но она не сумела удержать свой талант на том уровне, как раньше. К сожалению, это так. И песни уже пошли другие, и петь стала по-другому. Я смотрела, и мне очень было жаль. Я жалела, что такой талант тратится на такие стекляшки", – рассказала Жанна.