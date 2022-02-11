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Шоубиз
https://ria.ru/20220211/bichevskaya-1772351678.html
"Не сумела удержать талант": Бичевская о Пугачевой
"Не сумела удержать талант": Бичевская о Пугачевой - РИА Новости, 11.02.2022
"Не сумела удержать талант": Бичевская о Пугачевой
Жанна Бичевская рассказала, что, по ее мнению, Алла Пугачева не смогла "удержать свой талант" с течением времени. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:34
2022-02-11T18:34
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жанна Бичевская рассказала, что, по ее мнению, Алла Пугачева не смогла "удержать свой талант" с течением времени.В программе "Судьба человека" она отметила, что не считала себя с Пугачевой конкурентками. Но и подругами артистки не стали, хотя периодически встречались на концертах.Ранее Нюша вспомнила, как проходила кастинг у Примадонны. Она назвала свою попытку "унизительным провалом".
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шоу-бизнес, знаменитости
18:34 11.02.2022
 
"Не сумела удержать талант": Бичевская о Пугачевой

Певица Жанна Бичевская рассказала об утраченном таланте Аллы Пугачевой

© Судьба человека/Россия 1Кадр из передачи "Судьба человека" с Жанной Бичевской
Кадр из передачи Судьба человека с Жанной Бичевской
© Судьба человека/Россия 1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жанна Бичевская рассказала, что, по ее мнению, Алла Пугачева не смогла "удержать свой талант" с течением времени.

"Она действительно очень талантливый человек с такой харизмой. Она гениальный человек, но она не сумела удержать свой талант на том уровне, как раньше. К сожалению, это так. И песни уже пошли другие, и петь стала по-другому. Я смотрела, и мне очень было жаль. Я жалела, что такой талант тратится на такие стекляшки", – рассказала Жанна.

В программе "Судьба человека" она отметила, что не считала себя с Пугачевой конкурентками. Но и подругами артистки не стали, хотя периодически встречались на концертах.
"Мы встречались с Аллой на концертах довольно часто еще до ее участия во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Я ей посоветовала тогда спеть песню Никиты Богословского, потому что он был председателем жюри. Я говорю: "Может быть, ему песня понравится…". И она спела. И стала лауреатом", – рассказала певица.
Ранее Нюша вспомнила, как проходила кастинг у Примадонны. Она назвала свою попытку "унизительным провалом".
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