https://ria.ru/20220121/nyusha-1768878401.html

"Унизительный провал": Нюша вспомнила о кастинге у Пугачевой

"Унизительный провал": Нюша вспомнила о кастинге у Пугачевой - РИА Новости, 21.01.2022

"Унизительный провал": Нюша вспомнила о кастинге у Пугачевой

Нюша вспомнила, как проходила кастинг в пятый сезон шоу "Фабрика звезд". Алла Пугачева была членом жюри и лично отбирала участников проекта. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:39

2022-01-21T18:39

2022-01-21T18:39

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

нюша шурочкина (анна шурочкина)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нюша вспомнила, как проходила кастинг в пятый сезон шоу "Фабрика звезд". Алла Пугачева была членом жюри и лично отбирала участников проекта.Нюша предположила, что ее выступление было "неубедительным". Но Примадонна утешила начинающую артистку.Она отметила, что для нее кастинг стал "огромным и унизительным провалом", ей было "больно и обидно", что в ней "не разглядели талант и перспективы".В итоге певица стала участницей другого проекта – "СТС зажигает суперзвезду". Кроме того, она стала победителем. В конце прошлого года певица родила сына от супруга Игоря Сивова. Артистка также воспитывает дочь Серафиму-Симбу, которая родилась в ноябре 2018-го года.

https://ria.ru/20220118/pugacheva-1768364373.html

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знаменитости, алла пугачева, нюша шурочкина (анна шурочкина), шоу-бизнес