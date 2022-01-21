"Унизительный провал": Нюша вспомнила о кастинге у Пугачевой
Нюша вспомнила о "провальном" кастинге у Пугачевой
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нюша вспомнила, как проходила кастинг в пятый сезон шоу "Фабрика звезд". Алла Пугачева была членом жюри и лично отбирала участников проекта.
"Девочка 14 лет. Максимально уставшая за день от очереди, напряженная от страха и волнения. У меня была заготовлена песня Агилеры. Я ее спела. После этого меня попросили спеть что-то на русском языке. И я исполнила песню Аллы Борисовны Пугачевой, которая сидела в жюри. Припев был подходящий под мое испуганное состояние. "Голова моя глупая, безногая, безрукая", – написала певица.
Нюша предположила, что ее выступление было "неубедительным". Но Примадонна утешила начинающую артистку.
"Алла Борисовна меня постаралась утешить и подбодрить: "Девочка, ты еще маленькая. У тебя все еще впереди. А тут есть те, кому уже сейчас надо…", – добавила Нюша.
Она отметила, что для нее кастинг стал "огромным и унизительным провалом", ей было "больно и обидно", что в ней "не разглядели талант и перспективы".
В итоге певица стала участницей другого проекта – "СТС зажигает суперзвезду". Кроме того, она стала победителем.
В конце прошлого года певица родила сына от супруга Игоря Сивова. Артистка также воспитывает дочь Серафиму-Симбу, которая родилась в ноябре 2018-го года.