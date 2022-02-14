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Ледокол "Арктика" вывел суда изо льдов на пути в Архангельск
Ледокол "Арктика" вывел суда изо льдов на пути в Архангельск - РИА Новости, 14.02.2022
Ледокол "Арктика" вывел суда изо льдов на пути в Архангельск
Самый мощный в мире ледокол "Арктика" в ходе проводки каравана судов из чукотского Певека в Архангельск вывел их изо льдов на чистую воду, сообщил в своем... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:56
2022-02-14T11:56
экономика
юрий трутнев
чукотка
архангельск
карское море
атомфлот
балтийский завод
арктика (ледокол)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Самый мощный в мире ледокол "Арктика" в ходе проводки каравана судов из чукотского Певека в Архангельск вывел их изо льдов на чистую воду, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Роман Копин.В декабре 2021 года у западной кромки льдов Карского моря головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" взял под проводку караван из судов "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин", также их сопровождал дизельный ледокол "Капитан Драницын". В Певек ледоколы привели "Инженер Трубин" и "Юрий Аршеневский" 1 января, а 8 января в порт зашел третий теплоход "Полар Кинг". Суда доставили в регион 14 тысяч тонн грузов – это генеральный груз, строительные и другие материалы для крупных инфраструктурных проектов, а также промтовары и продукты.Десятого февраля "Арктика" с ледоколом "Капитан Драницын" повели суда "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" из Певека в Архангельск."Новый головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно прошёл испытание Северным морским путём. Суда из Певека уже на чистой воде", - написал Копин.В его аккаунте приводится комментарий капитана ледокола Василия Губкина. По его словам, уже ясно, что ледокол проекта 22220 превосходит по своим характеристикам атомоходы предыдущих проектов."Мощность, манёвренность, ледопроходимость, возможность изменения осадки – это ключевые преимущества", - отметил капитан.Осенью 2021 года увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты были загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в связи с ситуацией предложил создать законодательство о северном завозе. В середине ноября власти Чукотки сообщали, что северный завоз продовольствия в регионе выполнен в полном объеме, но шесть судов с грузами для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов ожидали ледокольной проводки в Певек.Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже построен серийный атомоход этого же проекта "Сибирь", строятся ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20220125/ledokol-1769405731.html
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чукотка
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экономика, юрий трутнев, чукотка, архангельск, карское море, атомфлот, балтийский завод, арктика (ледокол)
11:56 14.02.2022
 
Ледокол "Арктика" вывел суда изо льдов на пути в Архангельск

Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вывел суда изо льдов на пути в Архангельск

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный ледокол "Арктика"
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Самый мощный в мире ледокол "Арктика" в ходе проводки каравана судов из чукотского Певека в Архангельск вывел их изо льдов на чистую воду, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Роман Копин.
В декабре 2021 года у западной кромки льдов Карского моря головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" взял под проводку караван из судов "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин", также их сопровождал дизельный ледокол "Капитан Драницын". В Певек ледоколы привели "Инженер Трубин" и "Юрий Аршеневский" 1 января, а 8 января в порт зашел третий теплоход "Полар Кинг". Суда доставили в регион 14 тысяч тонн грузов – это генеральный груз, строительные и другие материалы для крупных инфраструктурных проектов, а также промтовары и продукты.
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе Сибирь проекта 22220 в Мурманске. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 12:35Ядерные технологии
В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь"
Десятого февраля "Арктика" с ледоколом "Капитан Драницын" повели суда "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" из Певека в Архангельск.
"Новый головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно прошёл испытание Северным морским путём. Суда из Певека уже на чистой воде", - написал Копин.
В его аккаунте приводится комментарий капитана ледокола Василия Губкина. По его словам, уже ясно, что ледокол проекта 22220 превосходит по своим характеристикам атомоходы предыдущих проектов.
"Мощность, манёвренность, ледопроходимость, возможность изменения осадки – это ключевые преимущества", - отметил капитан.
3D модель ледокола Лидер
5 июля 2021, 12:17
На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол "Лидер"
Осенью 2021 года увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты были загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в связи с ситуацией предложил создать законодательство о северном завозе. В середине ноября власти Чукотки сообщали, что северный завоз продовольствия в регионе выполнен в полном объеме, но шесть судов с грузами для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов ожидали ледокольной проводки в Певек.
Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже построен серийный атомоход этого же проекта "Сибирь", строятся ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 03:50
Для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика"
 
ЭкономикаЮрий ТрутневЧукоткаАрхангельскКарское мореАтомфлотБалтийский заводАрктика (ледокол)
 
 
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