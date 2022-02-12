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Одна привычка способна привести к раку
Врач назвала неожиданный фактор развития рака - РИА Новости, 12.02.2022
Одна привычка способна привести к раку
Сон не в полной темноте может привести к развитию раковых опухолей, заявила в беседе с ura.ru врач Наталья Половодова. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:21
2022-02-12T10:21
2022-02-12T12:56
общество
россия
сон
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сон не в полной темноте может привести к развитию раковых опухолей, заявила в беседе с ura.ru врач Наталья Половодова."Многие несерьезно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина", — пояснила специалист.Она призвала всех создавать максимально возможные условия для сна, чтобы не допустить нарушений в работе организма.Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рекомендовала не спать на левом боку людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на животе, чтобы избежать проблем с позвоночником.
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общество, россия, сон
10:21 12.02.2022 (обновлено: 12:56 12.02.2022)
Врач назвала неожиданный фактор развития рака
Врач Половодова назвала неправильный сон фактором развития рака