https://ria.ru/20220212/rak-1772421484.html

Одна привычка способна привести к раку

Врач назвала неожиданный фактор развития рака - РИА Новости, 12.02.2022

Одна привычка способна привести к раку

Сон не в полной темноте может привести к развитию раковых опухолей, заявила в беседе с ura.ru врач Наталья Половодова. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:21

2022-02-12T10:21

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сон не в полной темноте может привести к развитию раковых опухолей, заявила в беседе с ura.ru врач Наталья Половодова."Многие несерьезно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина", — пояснила специалист.Она призвала всех создавать максимально возможные условия для сна, чтобы не допустить нарушений в работе организма.Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рекомендовала не спать на левом боку людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на животе, чтобы избежать проблем с позвоночником.

https://ria.ru/20220201/noski-1770399798.html

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