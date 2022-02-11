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https://ria.ru/20220211/ukraina-1772392964.html
США и союзники заявили о желании дипломатического решения по Украине
США и союзники заявили о желании дипломатического решения по Украине - РИА Новости, 11.02.2022
США и союзники заявили о желании дипломатического решения по Украине
Президент США Джо Байден, лидеры западных стран, руководители Евросоюза и НАТО заявили о желании найти дипломатическое решение кризиса вокруг Украины и обсудили РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:51
2022-02-11T23:51
в мире
ситуация в днр и лнр
нато
евросовет
россия
франция
германия
украина
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден, лидеры западных стран, руководители Евросоюза и НАТО заявили о желании найти дипломатическое решение кризиса вокруг Украины и обсудили последние контакты с Россией, сообщил Белый дом по итогам трансатлантической видеоконференции."Они выразили желанием дипломатического решения кризиса, обсудили недавние контакты с Россией во множестве форматов", - говорится в релизе.Лидеры также согласились с важностью "скоординированных усилий для сдерживания российской агрессии против Украины", включая введение санкций в случае военной эскалации и укрепление восточного фланга НАТО.В беседе приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, нато, евросовет, россия, франция, германия, украина
23:51 11.02.2022
 
США и союзники заявили о желании дипломатического решения по Украине

США и трансатлантические союзники заявили о желании дипломатического решения по Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден, лидеры западных стран, руководители Евросоюза и НАТО заявили о желании найти дипломатическое решение кризиса вокруг Украины и обсудили последние контакты с Россией, сообщил Белый дом по итогам трансатлантической видеоконференции.
"Они выразили желанием дипломатического решения кризиса, обсудили недавние контакты с Россией во множестве форматов", - говорится в релизе.
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Лидеры также согласились с важностью "скоординированных усилий для сдерживания российской агрессии против Украины", включая введение санкций в случае военной эскалации и укрепление восточного фланга НАТО.
В беседе приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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