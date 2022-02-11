https://ria.ru/20220211/podarki-1589973445.html

Полет в аэротрубе или смарт-часы: что подарить мужчине на 23 Февраля

Полет в аэротрубе или смарт-часы: что подарить мужчине на 23 Февраля - РИА Новости, 11.02.2022

Полет в аэротрубе или смарт-часы: что подарить мужчине на 23 Февраля

Презент на День защитника Отечества тоже может быть небанальным. О том, что подарить мужчине на 23 Февраля — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:12

2022-02-11T13:12

2022-02-11T13:12

день защитника отечества

23 февраля

подарки

мужчины

праздник

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Презент на День защитника Отечества тоже может быть небанальным. О том, что подарить мужчине на 23 Февраля — в материале РИА Новости.Как выбрать подарокВ прошлом году носки и автомобильные принадлежности как наиболее популярные подарки мужчинам на 23 Февраля уступили пальму первенства спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям. По данным партнеров платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, наибольшим спросом пользовались спортивные аксессуары и одежда для спорта: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта.По данным другого исследования, самыми популярными подарками на 23 февраля были сувениры, одежда и лотерейные билеты,Но ориентироваться в выборе презента на статистику все же не стоит, считают эксперты. Лучше спросить человека, что желает получить в подарок именно он, говорит врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт Евгений Фомин."Принципиально важно, чтобы подарок соответствовал характеру мужчины. Потому что если он человек чувствительный, умеющий заботиться, а ему дарят, например, нож, это может быть воспринято как критика", – считает мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов.Также важно, как именно преподнесен презент.По его словам, нельзя дарить подарок, который укажет мужчине на какой-то его недостаток.Подарки для спорта Если человек увлекается спортом или любит активный отдых, то подобные презенты придутся ему по душе. Это могут быть абонемент в фитнес-клуб или бассейн, смарт-часы, беспроводные наушники или экипировка. Поклонникам туризма можно преподнести спальный мешок, складной стол, стулья, новую палатку, термокружку, термосумку, походный рюкзак или костюм. Для тех, кто посещает в тренажерный зал или занимается дома, пригодятся гантели, атлетический пояс, скамья для жима, набор эспандеров, утяжелители, балансировочная платформа или новый спортивный костюм. Также подарки к 23 Февраля могут состоять и из хоккейных коньков или роликов, камуфляжного костюма и беговых кроссовок.Техника и электроникаМужчины любят различные гаджеты, поэтому можно отдать предпочтение именно таким сюрпризам. Например, выбрать планшет, робот-пылесос, умную колонку, консоль для игр или дрон, хотя они стоят недешево. Более бюджетные варианты включают электробритву, машинку для стрижки волос, пауэрбанк для подзарядки смартфона, игровую мышку или клавиатуру, переносную колонку или внешний накопитель, чтобы хранить файлы с компьютера.Для дома и хоббиДля хозяйственных мужчин идеи подарков на 23 Февраля могут быть самыми разнообразными, начиная от мангала и заканчивая портативным мини-холодильником. Следует отдать преимущество строительным инструментам или набору с отвертками, если ваш близкий человек любит что-то чинить и ремонтировать. Также ему пригодятся бокалы для вина или виски, массажер для шеи или теплый халат с тапочками. Другие варианты сюрприза: книга, аксессуары для любимого хобби, качественный дорогой кофе, головоломки или конструктор, органайзер, кресло-качалка.Для автомобилистов в качестве подарка на 23 Февраля можно выбрать новый видеорегистратор, набор инструментов для машины, массажный подголовник, держатель для телефона с беспроводной зарядкой, навигатор, домкрат, буксировочный трос или чехлы на сидения с подогревом.Развлечения Если вы хотите подарить близкому человеку эмоции, то подарки на 23 Февраля могут быть в виде подарочных сертификатов на отдых. Как вариант — билеты на игру любимой спортивной команды, поездку на квадроцикле или мотоцикле, поход на мастер-класс по лепке из глины, билет на концерт любимой группы или на стенд-ап. Не стоит исключать театр и кино. Можно отвести мужчину в ресторан или в бар, угостить едой, которую вы никогда не пробовали. Для тех, кто любит острые ощущения, следует выбрать поездку на картинге, веревочный курс, прыжок с парашютом, полет в аэротрубе или на параплане. Для более спокойного времяпрепровождения подойдут необычные экскурсии, прогулка с диггером, поездка за город на выходные или расслабляющий сеанс тайского массажа. Также хорошим подарком на 23 Февраля любимому будут катание на лошадях, прохождение квеста или игра в пейнтбол. Оригинальные презентыЕсли вы хотите придумать что-то новое, то можно купить оригинальные подарки на 23 Февраля. Вариантов здесь масса, например, камни для охлаждения напитков, мини-бар, шлем виртуальной реальности, настольная боксерская груша, антистрессовые игрушки, фотоальбом с забавными фото вашего близкого человека. Можно также сделать что-то своими руками, например, открытку с теплыми словами, связать шарф или шапку, напечатать на футболке ваш рисунок. Другие варианты, которые следует взять на заметку: набор по уходу за бородой, сертификат на пошив костюма, запонки, бабочку или галстук, а также телескоп, бинокль для наблюдения за звездами, лампу в виде луны, генеалогическое древо или атрибутику любимой спортивной команды. Коллегу же можно порадовать, например, портмоне из кожи, флешкой, вечным настольным календарем, ручкой с гравировкой или ковриком для мыши.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/podarok-1598193307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/podarki-1598405645.html

https://ria.ru/20210220/vkontakte-1598330396.html

https://ria.ru/20210220/traty-1598263802.html

https://ria.ru/20210216/prazdnik-1597618123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день защитника отечества, 23 февраля, подарки, мужчины, праздник, общество