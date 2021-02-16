https://ria.ru/20210216/prazdnik-1597618123.html

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля

Самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T03:14

2021-02-16T03:14

2021-02-16T05:04

россия

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам пяти миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов. Аналитики банка выделили десять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций перед 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.Средний чек в категории сувениров - 840 рублей, на одежду готовы потратить в среднем 2480 рублей, а на лотерейные билеты - 490 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к игрушкам (прирост 25%) и косметике (+20%), средний чек в этих категориях чуть больше 1 тысячи рублей, а также спорттоварам и алкоголю (прирост 18%).Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь на 35% больше, чем в среднем в феврале, затем идут театры – рост на 27%. И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 26% выше по сравнению со средними показателями февраля.Однако часть россиян ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 11% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%, резюмировали аналитики банка.

https://ria.ru/20210211/puteshestviya-1596950650.html

https://ria.ru/20210129/vykhodnye-1595203487.html

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2021

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россия, общество