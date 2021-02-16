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Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
Самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T03:14
2021-02-16T05:04
россия
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам пяти миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов. Аналитики банка выделили десять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций перед 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.Средний чек в категории сувениров - 840 рублей, на одежду готовы потратить в среднем 2480 рублей, а на лотерейные билеты - 490 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к игрушкам (прирост 25%) и косметике (+20%), средний чек в этих категориях чуть больше 1 тысячи рублей, а также спорттоварам и алкоголю (прирост 18%).Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь на 35% больше, чем в среднем в феврале, затем идут театры – рост на 27%. И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 26% выше по сравнению со средними показателями февраля.Однако часть россиян ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 11% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%, резюмировали аналитики банка.
https://ria.ru/20210211/puteshestviya-1596950650.html
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россия, общество

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля

03:14 16.02.2021 (обновлено: 05:04 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, в парке "Патриот"
Военнослужащие воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам пяти миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов. Аналитики банка выделили десять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций перед 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.
"Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах сувениров и подарков – 39%. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. Всего на один процент (+38%) по приросту отстают магазины одежды. Замыкают первую тройку по росту транзакций лотерейные билеты – 26%", - говорится в исследовании.
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Средний чек в категории сувениров - 840 рублей, на одежду готовы потратить в среднем 2480 рублей, а на лотерейные билеты - 490 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к игрушкам (прирост 25%) и косметике (+20%), средний чек в этих категориях чуть больше 1 тысячи рублей, а также спорттоварам и алкоголю (прирост 18%).
Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь на 35% больше, чем в среднем в феврале, затем идут театры – рост на 27%. И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 26% выше по сравнению со средними показателями февраля.
Однако часть россиян ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 11% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%, резюмировали аналитики банка.
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