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В списке самых популярных подарков на 23 Февраля сменился лидер
В списке самых популярных подарков на 23 Февраля сменился лидер
Носки и автомобильные принадлежности как наиболее популярные подарки мужчинам на 23 Февраля уступили в этом году пальму первенства спортивным товарам, часам и... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:14
2021-02-22T12:02
день защитника отечества
общество
экономика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Носки и автомобильные принадлежности как наиболее популярные подарки мужчинам на 23 Февраля уступили в этом году пальму первенства спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям, показало исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали онлайн-продажи товаров накануне Дня защитника Отечества и выяснили, что чаще всего выбирали в качестве подарка покупатели в онлайне."Лидировали среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта — оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 рублей", — подсчитали аналитики.По данным партнеров сервиса, наибольшим спросом пользовались спортивные аксессуары и одежда для спорта: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта."На втором месте по темпу роста оборота оказались онлайн-покупки часов и ювелирных украшений. Онлайн-оборот по этой товарной категории вырос на 62%. Средняя сумма покупки в исследуемый период по сравнению с базовым выросла с 12 970 рублей, до 15 473 рубля", — показал анализ онлайн-продаж.На третьем месте — онлайн-продажи цветов и сувениров: в преддверии 23 Февраля оборот по этой товарной категории вырос на 36%, средняя сумма покупки составила 3360 рублей. Это связано, в первую очередь, с тем, что 23 Февраля поздравляют не только мужчин-защитников, но и женщин-защитниц: военнослужащих, полицейских, военных медиков, пояснили в CloudPayments.А вот онлайн-продажи электроники, одежды и аксессуаров для автомобилей практически не выросли накануне Дня защитника Отечества, оборот по этим товарным категориям в исследуемый период увеличился всего на семь, восемь и четыре процента соответственно."Еще во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удаленке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе. Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 Февраля — люди все чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
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день защитника отечества, общество, экономика

В списке самых популярных подарков на 23 Февраля сменился лидер

09:14 22.02.2021 (обновлено: 12:02 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовДень защитника Отечества
День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Носки и автомобильные принадлежности как наиболее популярные подарки мужчинам на 23 Февраля уступили в этом году пальму первенства спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям, показало исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали онлайн-продажи товаров накануне Дня защитника Отечества и выяснили, что чаще всего выбирали в качестве подарка покупатели в онлайне.
"Лидировали среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта — оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 рублей", — подсчитали аналитики.
По данным партнеров сервиса, наибольшим спросом пользовались спортивные аксессуары и одежда для спорта: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта.
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"На втором месте по темпу роста оборота оказались онлайн-покупки часов и ювелирных украшений. Онлайн-оборот по этой товарной категории вырос на 62%. Средняя сумма покупки в исследуемый период по сравнению с базовым выросла с 12 970 рублей, до 15 473 рубля", — показал анализ онлайн-продаж.
На третьем месте — онлайн-продажи цветов и сувениров: в преддверии 23 Февраля оборот по этой товарной категории вырос на 36%, средняя сумма покупки составила 3360 рублей. Это связано, в первую очередь, с тем, что 23 Февраля поздравляют не только мужчин-защитников, но и женщин-защитниц: военнослужащих, полицейских, военных медиков, пояснили в CloudPayments.
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А вот онлайн-продажи электроники, одежды и аксессуаров для автомобилей практически не выросли накануне Дня защитника Отечества, оборот по этим товарным категориям в исследуемый период увеличился всего на семь, восемь и четыре процента соответственно.
"Еще во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удаленке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе. Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 Февраля — люди все чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
 
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