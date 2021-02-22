https://ria.ru/20210222/podarki-1598531851.html

В списке самых популярных подарков на 23 Февраля сменился лидер

В списке самых популярных подарков на 23 Февраля сменился лидер

Носки и автомобильные принадлежности как наиболее популярные подарки мужчинам на 23 Февраля уступили в этом году пальму первенства спортивным товарам, часам и... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:14

2021-02-22T09:14

2021-02-22T12:02

день защитника отечества

общество

экономика

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Носки и автомобильные принадлежности как наиболее популярные подарки мужчинам на 23 Февраля уступили в этом году пальму первенства спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям, показало исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали онлайн-продажи товаров накануне Дня защитника Отечества и выяснили, что чаще всего выбирали в качестве подарка покупатели в онлайне."Лидировали среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта — оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 рублей", — подсчитали аналитики.По данным партнеров сервиса, наибольшим спросом пользовались спортивные аксессуары и одежда для спорта: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта."На втором месте по темпу роста оборота оказались онлайн-покупки часов и ювелирных украшений. Онлайн-оборот по этой товарной категории вырос на 62%. Средняя сумма покупки в исследуемый период по сравнению с базовым выросла с 12 970 рублей, до 15 473 рубля", — показал анализ онлайн-продаж.На третьем месте — онлайн-продажи цветов и сувениров: в преддверии 23 Февраля оборот по этой товарной категории вырос на 36%, средняя сумма покупки составила 3360 рублей. Это связано, в первую очередь, с тем, что 23 Февраля поздравляют не только мужчин-защитников, но и женщин-защитниц: военнослужащих, полицейских, военных медиков, пояснили в CloudPayments.А вот онлайн-продажи электроники, одежды и аксессуаров для автомобилей практически не выросли накануне Дня защитника Отечества, оборот по этим товарным категориям в исследуемый период увеличился всего на семь, восемь и четыре процента соответственно."Еще во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удаленке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе. Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 Февраля — люди все чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

https://ria.ru/20210221/rekord-1598462966.html

https://ria.ru/20200306/1568245443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день защитника отечества, общество, экономика