https://ria.ru/20220210/volochkova-1772121049.html
Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой
Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой - РИА Новости, 10.02.2022
Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой
Частный детектив Максим Заболотный и адвокат Александр Бенхин узнали, был ли судим за грабеж бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов. Об этом... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:16
2022-02-10T17:16
2022-02-10T17:16
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Частный детектив Максим Заболотный и адвокат Александр Бенхин узнали, был ли судим за грабеж бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов. Об этом сообщает "Собеседник". Детектив и адвокат выяснили, что у Сергея есть полный тезка. Но осужденный за кражу Кузнецов родился в другом городе.Эксперты также расследовали, действительно ли экс-бойфренд балерины находится в розыске на Украине за подготовку теракта."Кузнецов действительно внесен в списки сайта "Миротворец". Но с таким же успехом туда включены и наши звезды, например, Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Глюкоза и другие по той же самой статье. А они всего лишь в свое время выступали в Крыму. Они все — в одной связке! Так что парня оклеветали зря", — считает Бенкин.Он напомнил, что Кузнецов "баллотировался в депутаты в России, а там при регистрации проверяют на наличие судимостей".Ранее Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят".Кузнецов и Волочкова познакомились на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". После съемок они провели вместе отпуск на Мальдивах. В конце января фанаты балерины заподозрили, что пара рассталась. Вскоре, банщик подтвердил разрыв отношений с танцовщицей.
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анастасия волочкова, знаменитости, звезды
Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой
Частный детектив разобрался с судимостью бывшего Анастасии Волочковой
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Частный детектив Максим Заболотный и адвокат Александр Бенхин узнали, был ли судим за грабеж бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов. Об этом сообщает
"Собеседник".
"Оказалось, что он – никакой не уголовник, а обычный мужик. Мы пробили его по всем базам. Криминального следа не обнаружили", — говорит Бенхин.
Детектив и адвокат выяснили, что у Сергея есть полный тезка. Но осужденный за кражу Кузнецов родился в другом городе.
Эксперты также расследовали, действительно ли экс-бойфренд балерины находится в розыске на Украине за подготовку теракта.
"Кузнецов действительно внесен в списки сайта "Миротворец". Но с таким же успехом туда включены и наши звезды, например, Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Глюкоза и другие по той же самой статье. А они всего лишь в свое время выступали в Крыму. Они все — в одной связке! Так что парня оклеветали зря", — считает Бенкин.
Он напомнил, что Кузнецов "баллотировался в депутаты в России, а там при регистрации проверяют на наличие судимостей".
Ранее Сергей ответил
на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят".
Кузнецов и Волочкова познакомились
на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". После съемок они провели вместе отпуск на Мальдивах.
В конце января фанаты балерины заподозрили
, что пара рассталась. Вскоре, банщик подтвердил
разрыв отношений с танцовщицей.