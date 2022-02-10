https://ria.ru/20220210/volochkova-1772121049.html

Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой

Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой - РИА Новости, 10.02.2022

Частный детектив разобрался с криминальным прошлым бывшего Волочковой

Частный детектив Максим Заболотный и адвокат Александр Бенхин узнали, был ли судим за грабеж бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов. Об этом... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:16

2022-02-10T17:16

2022-02-10T17:16

шоубиз

анастасия волочкова

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769573829_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_1f66008116b059f498c21c5f957997c7.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Частный детектив Максим Заболотный и адвокат Александр Бенхин узнали, был ли судим за грабеж бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов. Об этом сообщает "Собеседник". Детектив и адвокат выяснили, что у Сергея есть полный тезка. Но осужденный за кражу Кузнецов родился в другом городе.Эксперты также расследовали, действительно ли экс-бойфренд балерины находится в розыске на Украине за подготовку теракта."Кузнецов действительно внесен в списки сайта "Миротворец". Но с таким же успехом туда включены и наши звезды, например, Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Глюкоза и другие по той же самой статье. А они всего лишь в свое время выступали в Крыму. Они все — в одной связке! Так что парня оклеветали зря", — считает Бенкин.Он напомнил, что Кузнецов "баллотировался в депутаты в России, а там при регистрации проверяют на наличие судимостей".Ранее Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят".Кузнецов и Волочкова познакомились на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". После съемок они провели вместе отпуск на Мальдивах. В конце января фанаты балерины заподозрили, что пара рассталась. Вскоре, банщик подтвердил разрыв отношений с танцовщицей.

https://ria.ru/20220209/volochkova-1771889380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия волочкова, знаменитости, звезды