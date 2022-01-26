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Шоубиз
https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости - РИА Новости, 26.01.2022
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости
Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:30
2022-01-26T12:30
шоубиз
шоу-бизнес
анастасия волочкова
пусть говорят
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование Дмитрия Сафронова, который нашел информацию, будто Сергей находится в розыске, а также осужден за кражу.Сергей отметил, что "никогда не был в Тамбовской области", где якобы он осужден за кражу. Но, по словам мужчины, украинское гражданство у него действительно было.Анастасия, в свою очередь, рассказала о своей излишней доверчивости.Ранее Волочкова попала в скандал на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. Танцовщица была в состоянии алкогольного опьянения и отказалась надеть маску. Из-за этого в аэропорт Шереметьево пришлось вызвать полицию.
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шоу-бизнес, анастасия волочкова, пусть говорят
12:30 26.01.2022
 
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости

Возлюбленный Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости за кражу

© Пусть говорятСергей Кузнецов. Кадр из программы "Пусть говорят"
Сергей Кузнецов. Кадр из программы Пусть говорят
© Пусть говорят
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование Дмитрия Сафронова, который нашел информацию, будто Сергей находится в розыске, а также осужден за кражу.

"Настенька, ты попала в руки к нехорошему человеку. Это мошенник, бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году. Он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине", – рассказал Дмитрий.

Сергей отметил, что "никогда не был в Тамбовской области", где якобы он осужден за кражу. Но, по словам мужчины, украинское гражданство у него действительно было.

"Это правда, только немного по-другому. Парень сказал "разбой" - это бред, даже не буду комментировать. У меня одно-единственное есть… На Украине, когда был государственный переворот, я возглавлял одну из партий в Запорожской области. Когда произошел переворот, я собирал огромные многочисленные митинги в нашем городе против этого переворота. Мы выступали за дружбу с Россией", – признался Сергей.

Анастасия, в свою очередь, рассказала о своей излишней доверчивости.

"Самый мой большой недостаток, от которого меня надо спасать и лечить – это моя доверчивость и открытость. Это точно. Когда мы с Сергеем оказались на Мальдивах, я сказала: "Сереж, сейчас тебе столько грязи про меня нальют. Меня не интересует, что было у тебя в жизни до встречи со мной", – отметила балерина.

Ранее Волочкова попала в скандал на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. Танцовщица была в состоянии алкогольного опьянения и отказалась надеть маску. Из-за этого в аэропорт Шереметьево пришлось вызвать полицию.
Анастасия Волочкова
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ШоубизШоу-бизнесАнастасия ВолочковаПусть говорят
 
 
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