https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости - РИА Новости, 26.01.2022
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости
Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:30
2022-01-26T12:30
2022-01-26T12:30
шоубиз
шоу-бизнес
анастасия волочкова
пусть говорят
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование Дмитрия Сафронова, который нашел информацию, будто Сергей находится в розыске, а также осужден за кражу.Сергей отметил, что "никогда не был в Тамбовской области", где якобы он осужден за кражу. Но, по словам мужчины, украинское гражданство у него действительно было.Анастасия, в свою очередь, рассказала о своей излишней доверчивости.Ранее Волочкова попала в скандал на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. Танцовщица была в состоянии алкогольного опьянения и отказалась надеть маску. Из-за этого в аэропорт Шереметьево пришлось вызвать полицию.
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768585893.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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шоу-бизнес, анастасия волочкова, пусть говорят
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости
Возлюбленный Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости за кражу