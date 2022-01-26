https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html

Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости

Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости - РИА Новости, 26.01.2022

Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости

Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:30

2022-01-26T12:30

2022-01-26T12:30

шоубиз

шоу-бизнес

анастасия волочкова

пусть говорят

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей ответил на обвинения в судимости в эфире программы "Пусть говорят". Его признание стало ответом на расследование Дмитрия Сафронова, который нашел информацию, будто Сергей находится в розыске, а также осужден за кражу.Сергей отметил, что "никогда не был в Тамбовской области", где якобы он осужден за кражу. Но, по словам мужчины, украинское гражданство у него действительно было.Анастасия, в свою очередь, рассказала о своей излишней доверчивости.Ранее Волочкова попала в скандал на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. Танцовщица была в состоянии алкогольного опьянения и отказалась надеть маску. Из-за этого в аэропорт Шереметьево пришлось вызвать полицию.

https://ria.ru/20220119/volochkova-1768585893.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, анастасия волочкова, пусть говорят