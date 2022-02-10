https://ria.ru/20220210/pismo-1771982241.html

СВР показала письмо разведчика Абеля, написанное домой из тюрьмы в США

СВР показала письмо разведчика Абеля, написанное домой из тюрьмы в США - РИА Новости, 10.02.2022

СВР показала письмо разведчика Абеля, написанное домой из тюрьмы в США

Служба внешней разведки России показала фотокопию самого первого письма, которое легендарный советский разведчик-нелегал полковник Вильям Фишер, широко... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:44

2022-02-10T03:44

2022-02-10T05:26

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России показала фотокопию самого первого письма, которое легендарный советский разведчик-нелегал полковник Вильям Фишер, широко известный как Рудольф Абель, написал в 1958 году домой из тюрьмы в США, и которое стало началом серии писем, сыгравших большую роль в последующем освобождении разведчика и его возвращении в СССР.В четверг исполняется 60 лет со дня обмена Фишера-Абеля на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Церемония проходила на мосту Глиникер-Брюкке, соединявшем Восточный и Западный Берлин.По случаю этого юбилея пресс-бюро СВР предоставило РИА Новости фотокопию первого письма советского разведчика из тюрьмы. Сам текст письма ранее был опубликован на русском языке, в том числе в сборнике писем Фишера-Абеля, авторами которого стали ветераны и действующие сотрудники СВР. В этом сборнике также рассказывается, как шла работа по вызволению разведчика из американских застенков.Вильям Генрихович Фишер (1903-1971) после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой.Как ранее рассказал директор СВР Сергей Нарышкин, перед разведывательной сетью, руководимой Фишером, была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах США в отношении СССР, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Фишер и его коллеги справились блестяще, подчеркивал Нарышкин.В 1957 года нелегала "Марка" (таким был оперативный псевдоним Фишера) раскрыл его шифровальщик, пьяница Рейно Хейханен, перешедший на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, разведчик назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля, и фактически сам создал для себя новую легенду, которую понял и принял Центр.Американский суд в том же 1957 году приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы. Для разведчика это означало, по сути, пожизненный срок.При этом суду не удалось доказать, что Фишер-Абель занимался шпионажем. Не нашлось ни единого факта, который подтверждал бы, что обвиняемый получал секретные данные и передавал их иностранному государству. Однако американский прокурор потребовал признать подсудимого виновным лишь на основании того, что, как он говорил, для этого вовсе не обязательно, чтобы преступник уже совершил свое деяние.Первая весточкаПосле объявления приговора "Марк" сначала находился в одиночной камере следственной тюрьмы в Нью-Йорке, а затем его перевели в федеральную исправительную тюрьму в Атланте. Находясь в заключении, советский разведчик рисовал картины маслом, занимался теорией искусства, решал математические задачи.Фишер попросил американскую сторону организовать переписку с семьей, и в июле 1958 года получил такую возможность. Но первое письмо получило санкцию американской стороны только в сентябре, оно было направлено в советское посольство, а к супруге разведчика добралось лишь в декабре 1958 года.Письмо от 13 июля 1958 года написано на английском языке на официальном бланке, представлявшем собой разлинованный, наподобие школьной тетради, лист бумаги с графами, в которых указывались дата написания письма, его автор и адресат. Получателем письма указана жена Елена (Ellen Abel), передать письмо следовало через посольство СССР в Вашингтоне.Жену Фишера действительно звали Еленой. А вот их родную дочь — Эвелиной. Ее настоящее имя разведчик решил не раскрывать, поскольку была реальная возможность того, что американцы попытаются найти ее среди немногих москвичек, носивших столь редкое по тем временам имя. Но у Фишеров была приемная дочь Лида, о чем знали совсем немногие люди, в том числе некоторые коллеги разведчика. Тем самым советский нелегал дополнительно давал Москве понять, что из тюрьмы под фамилией Абель пишет именно он, а не кто-то другой.Далее в письме разведчик рассказывал, что осужден на 30 лет за шпионаж и находится в федеральной тюрьме в городе Атланта, штат Джорджия. "Я чувствую себя хорошо, занимаюсь математикой и живописью. Музыка здесь исключена, но возможно позже я снова смогу заняться этим", - писал нелегал."Пожалуйста, не переживай слишком из-за того, что произошло; ведь что сделано, то сделано. Позаботься лучше о себе и дочери и надейся на скорую встречу", - добавлял советский разведчик.В письме Фишер-Абель обещал "стараться писать как можно больше" и выражал надежду, что супруга сможет отвечать тем же."Передай от меня привет всем нашим друзьям. Еще раз прошу позаботиться о себе и дочери. Остаюсь с любовью к вам, ваш муж и отец, Рудольф", — такими словами заканчивалось письмо. Вероятно, разведчик хотел что-то добавить, но затем передумал – ниже подписи стоит зачеркнутый знак постскриптума, две буквы P.S.Внизу письма указывался номер заключенного. У Фишера-Абеля это был №80016. Но в своем первом письме вместо значка номера он поставил решетку "#", которая в данном случае, возможно, символизировала тюрьму."Это письмо, как и другие письма Вильяма Генриховича Фишера, в дар Службе внешней разведки в свое время передала его приемная дочь Лидия Борисовна Боярская, чье имя наш великий разведчик использовал в переписке", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.По его словам, можно только догадываться, что испытывали родные разведчика, читавшие те строки."И низкий поклон и память Лидии Борисовне за то, что она много лет хранила память о "дяде Вилли", как она его называла, и сберегла в том числе и эту переписку", - добавил руководитель пресс-бюро СВР.Те, кто спустя десятилетия держал в руках эти письма, испытывали незабываемые эмоции, отметил Сергей Иванов.Не случайно в свое время знаменитый американский режиссер Стивен Спилберг в своей картине "Шпионский мост", получившей "Оскара", экранизировал историю обмена Фишера-Абеля, добавил Иванов."В том фильме образ нашего разведчика показан очень позитивно. И это тоже знак признания на первый взгляд внешне тщедушного человека, каким, может быть, выглядел Вильям Фишер, но при этом обладавшего колоссальной внутренней мощью", - подчеркнул он.Путь к освобождениюЕще в ноябре 1958 года, до того, как первое письмо Фишера-Абеля попало к его родным, председатель КГБ СССР Иван Серов утвердил предложение об организации постоянного почтового канала для связи с "Марком". Ответные письма от имени семьи разведчика готовились с участием Центра. В итоге советский нелегал, находившийся в неволе, и его соратники в СССР в рамках возможного смогли, по сути, координировать свои действия.Советская внешняя разведка провела сложную многоходовую операцию, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. В частности, в этой работе в качестве "кузена Рудольфа Абеля" немца Юргена Дривса принимал участие выдающийся разведчик, будущий начальник нелегальной разведки КГБ СССР Юрий Дроздов.Собственно обмену предшествовала большая совместная работа органов госбезопасности СССР и ГДР, координировавших свои действия с американской стороной. Были задействованы дипломаты и адвокаты, в том числе юрист высшего класса Вольфганг Фогель.Грамоту на обмен Фишера подписал лично президент США Джон Кеннеди. Этот документ был в свое время представлен в Москве на выставке, посвященной 100-летию СВР.Десятого февраля 1962 года на мосту Глиникер-Брюкке Фишера обменяли на американского пилота Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года над территорией СССР во время разведывательного полета на самолете U-2. Как вспоминал в своих мемуарах американский адвокат "Марка" Джеймс Донован, Пауэрса передали американцам одетым в хорошее пальто, в зимней пыжиковой шапке, здоровым и откормленным, а советский разведчик, несмотря на мороз, был лишь в серо-зеленом тюремном балахоне, выглядел изможденным и заметно постаревшим.Одновременно власти ГДР освободили американского студента из Йельского университета Фредерика Прайора, ранее арестованного за шпионаж в Восточном Берлине. Примерно через полтора года в СССР помиловали и освободили из-под стражи еще одного американца Марвина Макинена из Пенсильванского университета, отбывавшего восьмилетний срок за шпионаж в тюрьме в Киеве. Поэтому фактически Фишера-Абеля обменяли не на одного, а на трех граждан США.За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР полковник Фишер был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также высшим знаком отличия КГБ - нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".Примечательно, что вторым орденом Красного Знамени с формулировкой "за добросовестную работу в особых условиях", то есть за работу в качестве нелегала, Фишера наградили в мае 1958 года, когда он уже находился в тюрьме. А знака "Почетный сотрудник госбезопасности" Фишер был удостоен 1 марта 1962 года - почти сразу после возвращения на родину.Имя Рудольфа Абеля, которое взял себе Фишер в силу обстоятельств, занесено на Мемориальную доску Зала славы Службы внешней разведки - это высший знак почести в СВР. А бронзовый портрет нелегала Фишера размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР.В историю разведки вошли и последующие обмены отечественных нелегалов, которые были в разное время арестованы за рубежом. И тоже, как Фишер-Абель, - из-за предателей. Так, в 1964 году еще одного легендарного разведчика Конона Молодого, работавшего в Англии, обменяли на англичанина Гревилла Винна, арестованного и осужденного в СССР по делу Пеньковского. По делу Молодого англичане арестовали и его связных, будущих Героев России супругов Леонтину и Морриса Коэнов, которые работали еще с Фишером в США. Коэнов обменяли в 1969 году на арестованных в СССР трех британцев.В 1982 году на территории Германии Алексея Козлова, также впоследствии Героя России, раскрывшего секреты ядерной программы ЮАР и выдержавшего жестокие пытки в южноафриканской тюрьме, обменяли на целый десяток западногерманских разведчиков. Кстати, в работе по освобождению Козлова участвовал и адвокат Фогель, помогший обрести свободу Фишеру-Абелю.В 2010 году путем обмена освободили десятерых человек, задержанных в США по обвинению в работе на Россию. В их числе был Герой Советского Союза нелегал Михаил Васенков.Но, как неоднократно подчеркивали специалисты, никого из тех, кого меняли на таких людей, как, в частности, Фишер-Абель, Молодый, Козлов, нельзя и близко поставить с ними - ни по части профессионализма, ни по личным качествам, выдержке и мужеству.

https://ria.ru/20220210/obmen-1771639192.html

https://ria.ru/20220118/fsb-1768398894.html

https://ria.ru/20210910/dokumenty-1749446939.html

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество