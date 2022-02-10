Самый мощный в мире ледокол "Арктика" повел суда с Чукотки в Архангельск
Самый мощный в мире ледокол "Арктика" повел два теплохода с Чукотки в Архангельск
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Самый мощный в мире ледокол "Арктика", который в начале января завершил первую проводку каравана судов на Чукотку, вместе с ледоколом "Капитан Драницын" в четверг повел два теплохода из Певека в Архангельск, сообщил РИА Новости представитель АО "Морпорт Певек".
В декабре 2021 года у западной кромки льдов Карского моря головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" взял под проводку караван из судов "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин", также их сопровождал дизельный ледокол "Капитан Драницын". В Певек ледоколы привели "Инженер Трубин" и "Юрий Аршеневский" 1 января, а 8 января в порт зашел третий теплоход "Полар Кинг". Суда доставили в регион 14 тысяч тонн грузов – это генеральный груз, строительные и другие материалы для крупных инфраструктурных проектов, а также промтовары и продукты. "Атомфлот" в начале января сообщал, что прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.
"Сегодня утром два ледокола вышли из порта Певек и повели суда "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" в Архангельск", - сказал собеседник.
По его словам, в зависимости от ледовой обстановки путь может занять до месяца. Ледоколы также, возможно, "подхватят" лихтеровоз "Севморпуть".
Осенью 2021 года увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты были загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в связи с ситуацией предложил создать законодательство о северном завозе. В середине ноября власти Чукотки сообщали, что северный завоз продовольствия в регионе выполнен в полном объеме, но шесть судов с грузами для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов ожидали ледокольной проводки в Певек.
Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже построен серийный атомоход этого же проекта "Сибирь", строятся ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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