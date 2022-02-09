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В Петербурге наградили полицейских, спасших девочку из полыньи

В Петербурге наградили полицейских, спасших девочку из полыньи - РИА Новости, 09.02.2022

В Петербурге наградили полицейских, спасших девочку из полыньи

Начальник ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил старшего сержанта полиции Юрия Кантонистова и РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:18

2022-02-09T17:18

2022-02-09T17:18

ленинградская область

нева (река)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Начальник ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил старшего сержанта полиции Юрия Кантонистова и сержанта полиции Дмитрия Ходкевича, которые спасли трехлетнюю девочку из полыньи на Неве, сообщает пресс-служба управления."Начальник ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин в торжественной обстановке наградил экипаж патрульно-постовой службы полиции Невского района, благодаря которому удалось спасти трехлетнюю девочку, провалившуюся в полынью на Неве", - говорится в сообщении.Инцидент произошел вечером 26 января. Девочка, катаясь на ватрушке с горки, съехала на лед в акваторию Невы и оказалась в полынье. Ее отец пытался безуспешно спасти дочь, на место прибыл экипаж полиции. Дмитрий обвязал себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Юрий страховал коллегу. Спасенный ребенок не пострадал."За проявленное мужество и профессионализм начальник главка вручил обоим полицейским почетные грамоты ГУМВД России и премии в размере 40 тысяч рублей", - добавили и управлении.

https://ria.ru/20220207/omsk-1771399980.html

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ленинградская область, нева (река), санкт-петербург, россия, дети, общество