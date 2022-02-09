В Петербурге наградили полицейских, спасших девочку из полыньи
В Петербурге наградили полицейских, спасших трехлетнюю девочку из полыньи на Неве
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Начальник ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил старшего сержанта полиции Юрия Кантонистова и сержанта полиции Дмитрия Ходкевича, которые спасли трехлетнюю девочку из полыньи на Неве, сообщает пресс-служба управления.
"Начальник ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин в торжественной обстановке наградил экипаж патрульно-постовой службы полиции Невского района, благодаря которому удалось спасти трехлетнюю девочку, провалившуюся в полынью на Неве", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 26 января. Девочка, катаясь на ватрушке с горки, съехала на лед в акваторию Невы и оказалась в полынье. Ее отец пытался безуспешно спасти дочь, на место прибыл экипаж полиции. Дмитрий обвязал себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Юрий страховал коллегу. Спасенный ребенок не пострадал.
"За проявленное мужество и профессионализм начальник главка вручил обоим полицейским почетные грамоты ГУМВД России и премии в размере 40 тысяч рублей", - добавили и управлении.
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